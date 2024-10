Marçal diz que apoiará Nunes se prefeito se comprometer com propostas

O candidato derrotado do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, disse na noite deste domingo (6) que vai apoiar o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) no segundo turno caso ele se comprometa a adotar as propostas do ex-coach. Ele falou com os jornalistas em frente à sua casa no Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo.

O que aconteceu

Silêncio após definição do cenário. Imediatamente após o resultado, o candidato não discursou no local onde acompanhou a apuração e saiu sem falar com os apoiadores, que choraram com a derrota na avenida Paulista.

Mudou de ideia. No entanto, cerca de 1h30 depois, ele leu um discurso em frente à casa dele, e se disse feliz com o resultado. "O resultado é extraordinário", declarou. "Uma campanha igual a minha, contra o sistema, não tinha garantia [que iria para o segundo turno]".

Terceiro lugar. Com 100% das urnas apuradas, Marçal ficou com 28,14% dos votos —atrás de Ricardo Nunes (MDB), com 29,48%, e Guilherme Boulos (PSOL), com 29,07%, que disputarão o segundo turno.

Futuro na política. Ele disse que nunca mais disputará a Prefeitura de São Paulo. O empresário também afirmou que vai se dedicar, agora, a apoiar todos os candidatos a prefeito que sejam "contra o comunismo". Marçal voltou a dizer que agiu de maneira extrema para conseguir ser conhecido e avançar na eleição. "Com certeza, numa próxima eleição, eu vou ter um comportamento completamente diferente", declarou.

Relação com Bolsonaro. O candidato derrotado também disse que "nunca teve nenhuma relação com Jair Bolsonaro". "Não era uma relação que a gente tinha. A verdade entre eu e o Bolsonaro é que eu servi ele", declarou. "Ele nunca gravou um vídeo para me apoiar, nunca fez uma sinalização de apoio para mim e eu também nunca pedi isso para ele." A declaração aconteceu após o ex-presidente apoiar Nunes e dizer, em transmissão ao vivo nas redes sociais, que o ex-coach é um idiota.

Posição do prefeito. Antes mesmo de Marçal falar sobre apoio, ainda no diretório do MDB, ao fazer o discurso pós-resultado, o prefeito disse que aceitaria o apoio do ex-coach, caso ele assim o declare. Ao ser questionado sobre a máxima de que "apoio não se nega", o prefeito apenas confirmou.