Câmara do Rio de Janeiro renova 54% dos vereadores e vê disparada do PSD

Dos 51 vereadores que ocuparão a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro de 2025 a a 2028, 28 são novatos. Isso significa uma renovação de 54%.

O que aconteceu

23 vereadores ganharam mais um mandato. Entre os reeleitos estão nomes como Carlos Bolsonaro, que bateu seu recorde de votos, passando dos 130 mil. Também foram reeleitos Márcio Ribeiro, que já ocupou cargo de subprefeito e gestor público; Tainá de Paula, que atualmente também ocupa o cargo de Secretária de Meio Ambiente e Clima; Carlo Caiado, que é o presidente da Câmara; e Mônica Benício, viúva de Marielle.

Carlos Bolsonaro conquistou o sétimo mandato. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi o vereador mais votado da cidade.

Entre os novos nomes, o Rio de Janeiro elegeu Leniel Borel. Ele foi o oitavo vereador mais votado da cidade. Borel é o pai do menino Henry Borel, que foi morto em março de 2021 no apartamento do padrasto onde estava com sua mãe.

O Partido Social Democrático (PSD) ficou com a maior bancada na Câmara de Vereadores. Enquanto em 2020 o partido conseguiu eleger apenas três vereadores, em 2024 o número chegou a 16.

PSD é o partido do prefeito reeleito Eduardo Paes, que ganhou a eleição no primeiro turno com 60,4% dos votos.

PT e PSOL perderam cadeiras no Rio de Janeiro. Em 2020, o Partido dos Trabalhadores elegeu seis candidatos. Dessa vez, foram apenas quatro. O mesmo aconteceu com o PSOL que em 2020 teve sete candidatos eleitos e esse ano conseguiu apenas quatro.

Bancada do Republicanos caiu pela metade. Em 2020, foram sete eleitos. Em 2024, apenas três.

Alguns partidos desapareceram da Câmara do Rio. É o caso de PSC, Avante, Cidadania, PROS, PTB e Patriota, que não ocuparão mais nenhuma cadeira no poder legislativo da cidade.

O Partido Novo teve um vereador eleito em 2024. Em 2020, eles não contavam com ninguém na Câmara.