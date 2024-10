Com apoio de Lira, JHC (PL) é reeleito no primeiro turno em Maceió

Com 97,81% das seções totalizadas, o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC (PL), foi reeleito no primeiro turno com 83,26% dos votos válidos. Ele derrotou, neste domingo (6), o seu principal adversário, o deputado federal Rafael Brito (MDB), que está com 12,73%.

O que aconteceu

JHC foi reeleito com apoio de Arthur Lira (PP). O presidente da Câmara nasceu em Maceió e tem aliados na gestão municipal. O principal deles é sua prima, Jó Pereira, secretária de Educação da gestão de JHC.

Derrota para a família do senador Renan Calheiros (MDB). O deputado federal Rafael Brito, nome dos Calheiros na capital alagoana, não conseguiu ir para o segundo turno.

Senador Rodrigo Cunha é vice na chapa de JHC. Uma das curiosidades da eleição foi a escolha do vice na chapa. Embora Lira tenha tentado emplacar alguns nomes, JHC escolheu o senador Cunha (Podemos-AL) para a vaga.

JHC comemora nesta noite duas vitórias: a dele e a de sua mãe, Eudócia Caldas (PL). Como ela é a primeira suplente do senador Cunha, assumirá a vaga no Senado a partir de janeiro de 2025.

Guinada ideológica durante mandato. Em 2020, JHC foi eleito prefeito pelo PSB, partido de centro-esquerda. Logo após o primeiro turno da eleição presidencial de 2022, se filiou ao PL e anunciou a mudança ao lado do então presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília. Nas eleições, JHC não usou a imagem de Bolsonaro para conseguir votos nesta campanha.

Campanha não participou de debates. Líder com folga do começo ao fim do período eleitoral, ele recusou todos os convites de entrevistas e debates, inclusive para a sabatina do UOL com candidatos de Maceió.

JHC fez críticas ao governo de Paulo Dantas (MDB). O atual prefeito usou boa parte do espaço da propaganda eleitoral para atacar o governo do estado, especialmente em relação à política de segurança pública. A estratégia foi vista como mais um passo do prefeito rumo à disputa ao governo de Alagoas em 2026 e contra a hegemonia do MDB, que comanda o estado desde 2015.

Bairro afundado é principal problema na cidade. Um dos maiores desafios da segunda gestão de JHC será lidar com o desastre ambiental causado pela Braskem, que obrigou cerca de 60 mil pessoas a deixarem suas casas por conta do afundamento de solo em cinco bairros, três deles desocupados quase que integralmente.

