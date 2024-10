Fred Rodrigues (PL) e Sandro Mabel (União) vão ao 2º turno em Goiânia

Com 100% das urnas apuradas, está definido que Fred Rodrigues (PL) e Sandro Mabel (União) vão disputar como segundo turno das eleições para a Prefeitura de Goiânia

O que aconteceu

Rodrigues, 39, está com 31,14% dos votos válidos. Deputado estadual com mandato cassado pelo TSE, ele é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e por políticos do bolsonarismo raiz, como Nikolas Ferreira (PL-MG).

Mabel, 65, alcança 27,66% dos votos. Nas primeiras pesquisas de intenção de voto em Goiânia, o candidato chegou aparecer atrás de Vanderlan Cardoso (PSD) e Accorsi. O apoio do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), foi fundamental para Mabel começar a decolar na campanha.

Quem é Fred Rodrigues

Frederico Rodrigues iniciou sua carreira política em 2018, quando se candidatou a vereador em Goiânia, não tendo sido eleito. Em 2022, se elegeu deputado estadual, sendo o mais votado na capital goiana, com 42.784 votos. Mas teve o mandato cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por irregularidades na prestação de contas da sua campanha para vereador.

Bolsonarista, Rodrigues foi o escolhido pelo ex-presidente para concorrer em Goiânia, no lugar do deputado federal Gustavo Gayer (PL), que o apoia. Na ocasião, Bolsonaro o chamou de "meu amigo".

É empresário, bacharel em direito e analista político. Ganhou projeção em rádios e TVs por suas participações como comentarista político.

Quem é Sandro Mabel

Natural de Ribeirão Preto (SP), Mabel tem uma longa carreira política. Ingressou na vida pública como deputado estadual de Goiás, pelo MDB, em 1991. Quatro anos mais tarde, foi eleito deputado federal e, posteriormente, elegeu-se mais três vezes: em 2002, 2006 e 2010. Dez anos depois, retornou ao cenário eleitoral para disputar pela segunda vez a Prefeitura de Goiânia, a convite de Caiado.

Por mais de 50 anos, o empresário foi executivo da empresa de biscoitos Mabel. Em 2011, o controle passou para uma multinacional. Desde 2019, Mabel dirige a Fieg (Federação das Indústrias do Estado de Goiás). Em 2020, ele também assumiu a presidência do Conselho de Mineração da CNI (Confederação Nacional da Indústria).

Mabel é um dos candidatos mais ricos nessas eleições, com R$ 313, 4 milhões, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ele é formado em administração de empresas, com especialização no Brasil e no exterior.

É a segunda vez que Mabel disputa a Prefeitura de Goiânia. Há mais de três décadas, foi derrotado nas urnas por Darci Accorsi, pai da candidata Adriana Accorsi (PT), com quem disputa agora o 2º turno.

Cidade mais populosa de Goiás

Com cerca de 1,5 milhão de habitantes, Goiânia é a cidade mais populosa de Goiás e está entre as 10 maiores capitais do Brasil. Entre os principais desafios do novo gestor estão: problemas de infraestrutura como coleta de lixo irregular; frequência de alagamentos, que comprometem a segurança da população; e grandes filas para atendimento na rede pública de saúde.