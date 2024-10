Veja a lista dos candidatos a vereador por Teresina (PI) em 2024

Do UOL, Em São Paulo

A cidade de Teresina (PI) tem 29 vagas para vereadores este ano e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 487 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você ainda está se perguntando quem são os candidatos do seu município e os respectivos números de cada um, a lista abaixo, compilada a partir de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), te ajuda. Veja a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador de Teresina (PI):

Adriana Cunha - 15800 - MDB - Deferido

Adriana da Graça - 40147 - PSB - Deferido

Adriana Sousa - 27077 - DC - Indeferido

Alan Brandão - 25000 - PRD - Deferido

Albert Ibiapina - 36700 - AGIR - Deferido

Alcionira Belchior - 27710 - DC - Indeferido

Aldenice Dedé - 22101 - PL - Deferido

Aldo Costa - 25200 - PRD - Deferido

Aldo Sandro - 36007 - AGIR - Deferido

Alexandre Almeida - 77777 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Allan Cavalcante - 25789 - PRD - Deferido

Allan Rodrigues - 36100 - AGIR - Deferido

Allisson Aragão Chapa Coletiva - 44567 - UNIÃO - Deferido

Aluísio Sampaio - 11111 - PP - Deferido

Alves - 10115 - REPUBLICANOS - Indeferido

Amarildo Júnior - 55101 - PSD - Deferido

Ana Célia Aragão - 25456 - PRD - Deferido

Ana Cristina do Camboa - 25147 - PRD - Deferido

Ana Fidelis - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Ana Galiza - 45345 - PSDB - Indeferido

Ana Lina Neres - 12233 - PDT - Deferido

Ananias Carvalho Jr - 55236 - PSD - Indeferido

Anderson Emanuel - 11456 - PP - Deferido

Anderson Ferreira - 50222 - PSOL - Deferido

Anderson Gil - 44248 - UNIÃO - Deferido

André Mesquita - 36333 - AGIR - Deferido

Andrezinho - 25124 - PRD - Renúncia

Anisia Teixeira da Moradia - 40007 - PSB - Deferido

Antonia Maria - 43222 - PV - Deferido

Antônio Carlos - 10155 - REPUBLICANOS - Deferido

Antonio José da Paz - 12777 - PDT - Deferido

Antonio José Lira - 70192 - AVANTE - Deferido

Aparecida Jucá - 12144 - PDT - Deferido

Artenio Ferreira - 36000 - AGIR - Deferido

Aryadne Dantas - 30500 - NOVO - Deferido

Aurimar Costa - 30000 - NOVO - Deferido

Bartolomeu do Corujão - 36223 - AGIR - Pendente de Julgamento

Bebeto Neto - 12111 - PDT - Deferido

Benedita - 27223 - DC - Deferido

Bianca Silva - 55444 - PSD - Deferido

Bicudo - 20789 - PODE - Deferido

Bid Lima - 40113 - PSB - Deferido

Bob Guerreiro - 11800 - PP - Deferido

Bruno Oliveira - 23321 - CIDADANIA - Deferido

Bruno Pessoa - 22666 - PL - Deferido

Bruno Vilarinho - 25123 - PRD - Deferido

Cabeça Branca - 40444 - PSB - Deferido

Caetano - 40456 - PSB - Deferido

Caio Bucar - 43333 - PV - Deferido

Caio Torres - 20111 - PODE - Deferido

Camila Castro - 55193 - PSD - Deferido

Camila Marques - 44321 - UNIÃO - Deferido

Camilla Rosal da Regularização - 22555 - PL - Deferido

Cap Roberval Queiroz - 25190 - PRD - Deferido

Capitão Edmar - 40190 - PSB - Deferido

Carla Cléia - 12555 - PDT - Deferido

Carla Moraes - 77689 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Carlinhos da Biss - 40192 - PSB - Deferido

Carlos Alberto - 20456 - PODE - Deferido

Carlos Almeida - 27789 - DC - Deferido

Carlos Nenem - 15713 - MDB - Deferido

Carlos Pimentel - 70277 - AVANTE - Deferido

Carlos Ribeiro - 12888 - PDT - Deferido

Carpejanne Gomes - 20777 - PODE - Deferido

Cássio - 65123 - PC do B - Deferido

Celia Gomes - 25780 - PRD - Deferido

Celso Henrique - 40789 - PSB - Deferido

César Mototáxi - 12444 - PDT - Deferido

Charles Resende - 40888 - PSB - Deferido

Chicao Dona Maria - 23777 - CIDADANIA - Deferido

Chicão Freitas - 36222 - AGIR - Deferido

Chico Gomes - 20110 - PODE - Deferido

Chico Pança - 44192 - UNIÃO - Deferido

Chimba - 10500 - REPUBLICANOS - Deferido

Cícero Magalhães - 13567 - PT - Deferido

Cirineu Lemos - 45000 - PSDB - Deferido

Cleiton Popular - 22177 - PL - Deferido

Clemilton da Socorrona - 11555 - PP - Deferido

Cochise - 13133 - PT - Deferido

Conceição da Saúde - 27333 - DC - Deferido

Contadora Weridiana Araujo - 15345 - MDB - Deferido

Coronel Araújo do Cate - 10400 - REPUBLICANOS - Deferido

Coronel Avelar - 40900 - PSB - Deferido

Coronel Lídio Filho - 77444 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Coronel Nixon - 15015 - MDB - Deferido

Cristiane Kellma - 40369 - PSB - Deferido

Cruizinha Reis - 10233 - REPUBLICANOS - Deferido

Cyntia Falcão - 50500 - PSOL - Deferido

Dagmar dos Anjos - 77222 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Daiane Rodrigues - 11200 - PP - Deferido

Dalva Fernandes - 70456 - AVANTE - Deferido

Damião Freitas - 27654 - DC - Indeferido

Daniel Carvalho - 15110 - MDB - Deferido

Daniel Lopes - 15000 - MDB - Deferido

Daniel Pereira - 11122 - PP - Deferido

Daniel Solon - 16000 - PSTU - Deferido

Danilim - 12999 - PDT - Deferido

Danny Barradas - 11987 - PP - Deferido

David da Gente - 44251 - UNIÃO - Deferido

Débora Paiva - 11100 - PP - Deferido

Decio Solano - 13131 - PT - Deferido

Deise Jaciele - 30234 - NOVO - Deferido

Delegado James Guerra - 70123 - AVANTE - Deferido

Delegado Odilo Sena - 55432 - PSD - Deferido

Denise Almeida - 22321 - PL - Deferido

Denise Trigueiro - 20255 - PODE - Deferido

Deolindo Moura - 13111 - PT - Deferido

Dilson Marques - 10258 - REPUBLICANOS - Deferido

Dilson Resende - 44145 - UNIÃO - Deferido

Diomar Julia - 40852 - PSB - Deferido

Dionísio Piauí - 15151 - MDB - Deferido

Djalma Amorim - 20004 - PODE - Deferido

Djan Moreira - 12013 - PDT - Deferido

Dorinha da Paz - 15013 - MDB - Deferido

Douglas Alexandre - 11666 - PP - Deferido

Doutor Ezequiel Filho - 10001 - REPUBLICANOS - Deferido

Doutor Lazaro - 44456 - UNIÃO - Deferido

Doutora Larissa - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Dr Erisvaldo - 22100 - PL - Deferido

Dr Leonardo Eulalio - 22222 - PL - Deferido

Dr Livio Machado - 45555 - PSDB - Deferido

Dr Paulo Henrique da Saúde - 22144 - PL - Deferido

Dr Paulo Linhares da Educação - 25800 - PRD - Deferido

Dr Rafael - 40222 - PSB - Deferido

Dr. Luiz Lobão - 15690 - MDB - Deferido

Dr. Samuel Rêgo - 44033 - UNIÃO - Deferido

Dr. Thiago Sampaio - 12678 - PDT - Deferido

Dra Alzira de Pádua - 70111 - AVANTE - Deferido

Dra Ana Lúcia - 12377 - PDT - Deferido

Dra Andreia - 11236 - PP - Deferido

Dra Lilibeth - 22999 - PL - Deferido

Dra Maia - 12190 - PDT - Deferido

Dra. Ana Claudia - 22789 - PL - Deferido

Dudu - 13456 - PT - Deferido

Dudu do Povo - 45123 - PSDB - Indeferido

Edna Barradas-tia Edinha - 36666 - AGIR - Deferido

Edson Barbosa - 22411 - PL - Deferido

Edu Aguiar - 40555 - PSB - Deferido

Eduardo Draga Alana - 55000 - PSD - Deferido

Eldin do Dirceu - 44177 - UNIÃO - Deferido

Eleuza Dias - 13121 - PT - Deferido

Elias Batista - 43555 - PV - Deferido

Elismario Nascimento - 45190 - PSDB - Deferido

Elmano O Vein Trabalhador - 11444 - PP - Deferido

Elzuila Calisto - 13333 - PT - Deferido

Eneias Moraes - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Enfermeiro Antonio Neto - 40258 - PSB - Deferido

Enio Portela - 77800 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Enzo Samuel - 12123 - PDT - Deferido

Érico da Luta - 70007 - AVANTE - Deferido

Erisvaldo Rodrigues - 11333 - PP - Deferido

Erlan Bastos - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Etin Brasil - 27007 - DC - Indeferido

Etniel Anchieta - 20200 - PODE - Deferido

Eugênio Paraguassú Gurgueia - 30673 - NOVO - Deferido

Evandro Hidd - 12345 - PDT - Deferido

Evandro Marques - 20333 - PODE - Deferido

Evilásio Cortez - 20888 - PODE - Deferido

Fábio Alves - 36001 - AGIR - Deferido

Fabio Andrade - 30111 - NOVO - Deferido

Fábio Dourado - 55755 - PSD - Deferido

Fabiola - 13777 - PT - Deferido

Fabrício Aurélio - 11022 - PP - Deferido

Fabrício Camelô - 36123 - AGIR - Deferido

Fabrício Dourado - 70170 - AVANTE - Deferido

Farias Rogerio - 27500 - DC - Deferido

Fátima do Idoso - 25169 - PRD - Deferido

Fátima Duarte - 22242 - PL - Deferido

Fátima Nunes - 15633 - MDB - Deferido

Felipe Fernandes - 77789 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Felipe Pedro - 44700 - UNIÃO - Deferido

Felipe Ripardo - 30303 - NOVO - Deferido

Ferdinand do Mocambinho - 10101 - REPUBLICANOS - Deferido

Fernanda Azevêdo - 20010 - PODE - Deferido

Fernanda Freitas - 27300 - DC - Deferido

Fernanda Gomes - 77888 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Fernando Lima - 12333 - PDT - Deferido

Ferreira - 70618 - AVANTE - Deferido

Flaviano Campos - 13999 - PT - Deferido

Floro do Themos Vagas - 12222 - PDT - Deferido

Francinete Vaz - 44888 - UNIÃO - Deferido

Francisca Neves - 36778 - AGIR - Deferido

Francisco Chagas - 10444 - REPUBLICANOS - Deferido

Francisco dos Aplicativos - 11999 - PP - Deferido

Francisco Pela Igualdade - 20100 - PODE - Deferido

Francisco Sousa - 27177 - DC - Deferido

Franklin Batista - 20555 - PODE - Deferido

Franklin Vinicius - 30300 - NOVO - Deferido

Fred Santana - 44147 - UNIÃO - Deferido

Fuzila - 20000 - PODE - Deferido

Gabriel Barbosa - 30333 - NOVO - Deferido

Gabriel Costa - 11500 - PP - Deferido

Gabriela Borges - 30888 - NOVO - Deferido

Gabrielzim - 15321 - MDB - Deferido

Gentil Oliveira - 70615 - AVANTE - Deferido

Geraldin - 44444 - UNIÃO - Deferido

Gerson Barros - 23714 - CIDADANIA - Deferido

Gerson Veloso - 30220 - NOVO - Deferido

Gessy Lima - 22111 - PL - Deferido

Geyce Carvalho - 44222 - UNIÃO - Deferido

Ghislayne Cavalcante - 36111 - AGIR - Deferido

Gil do Boteco - 25899 - PRD - Deferido

Gonçalinho - 15555 - MDB - Deferido

Graça Amorim - 25741 - PRD - Deferido

Graça Morais - 27019 - DC - Deferido

Graça Santos - 27013 - DC - Deferido

Guilherme Xavier - 13000 - PT - Deferido

Gustavo Cavalcante - 77113 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Gustavo de Carvalho - 13222 - PT - Deferido

Gustavo Henrique Pela Cidade - 36789 - AGIR - Deferido

Hallyson Mata - 11123 - PP - Deferido

Harry Bezerra - 25135 - PRD - Deferido

Hassan - 15500 - MDB - Deferido

Hedilene Nassil - 22300 - PL - Deferido

Henrique Rebello - 55123 - PSD - Deferido

Humberto Roldão - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Iara - 40322 - PSB - Deferido

Iasminne Pinheiro - 13013 - PT - Deferido

Ida Gomes - 55192 - PSD - Deferido

Igor Barbosa - 22000 - PL - Deferido

Inácia Izabel Benta de Assis - 45222 - PSDB - Deferido

Inacio Carvalho - 13789 - PT - Deferido

Inspetor Barros - 44191 - UNIÃO - Deferido

Irmão Elias - 11234 - PP - Deferido

Irmão Jesus - 44233 - UNIÃO - Deferido

Irmão Lima - 11011 - PP - Deferido

Irmão Luiz Marinho - 10801 - REPUBLICANOS - Deferido

Irmão Sérgio - 11321 - PP - Deferido

Isabela Alves - 20234 - PODE - Deferido

Isac do Centro - 22155 - PL - Deferido

Ismael Silva - 11000 - PP - Deferido

Israel Carvalho - 70700 - AVANTE - Deferido

Italo Bezerra - 30100 - NOVO - Deferido

J Franco - 55007 - PSD - Deferido

Jaceline Maia - 15287 - MDB - Deferido

Jaciel Silva - 22580 - PL - Deferido

Jair Sampaio - 27123 - DC - Deferido

Janara Ribeiro - 77555 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jc do Grande Dirceu - 22456 - PL - Deferido

Jean Abreu - 70345 - AVANTE - Deferido

Jesus Rodrigues - 77999 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Joana D Arc - 22777 - PL - Deferido

João Pereira - 13123 - PT - Deferido

Joaquim do Arroz - 13223 - PT - Deferido

John Wallace - 12369 - PDT - Deferido

Jonatas Miranda - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Jose Maria - 77772 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Joselito do Karatê - 43777 - PV - Deferido

Josuila Brito - 15632 - MDB - Deferido

Jotinha - 11511 - PP - Deferido

Juca Alves - 25111 - PRD - Deferido

Juju do Transito - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Júlio Leite - 12012 - PDT - Deferido

Júnior Macêdo - 12321 - PDT - Deferido

Junior Pimentão - 10321 - REPUBLICANOS - Deferido

Junior Trinca - 36888 - AGIR - Deferido

Júniormptrês - 40400 - PSB - Deferido

Jurandy do Queijo - 30789 - NOVO - Deferido

Karina Soares - 30777 - NOVO - Deferido

Karla Berger - 70000 - AVANTE - Deferido

Karla Shyrleny - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Lafayette Andrade - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Laiane Meireles - 10300 - REPUBLICANOS - Deferido

Lalá da Praça - 70444 - AVANTE - Deferido

Larissa Freire - 55777 - PSD - Deferido

Leila do Postinho - 77333 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Lenilson Vieira - 27777 - DC - Deferido

Léo Castello - 30123 - NOVO - Deferido

Leondidas Júnior - 40333 - PSB - Deferido

Levino de Jesus - 25222 - PRD - Deferido

Lívia Maria - 20757 - PODE - Deferido

Livia Oliveira - 40999 - PSB - Deferido

Lucas do Bem - 20123 - PODE - Deferido

Lucélia Campos - 44400 - UNIÃO - Deferido

Luciana Sebim - 22333 - PL - Deferido

Luciano Kassarola - 55567 - PSD - Deferido

Luciano Portela - 12121 - PDT - Deferido

Lucilene Ferreira - 13331 - PT - Deferido

Lucinha Lima - 11455 - PP - Deferido

Lucivania Munduri - 65333 - PC do B - Deferido

Lucy Soares - 15456 - MDB - Deferido

Luis Andre - 22345 - PL - Deferido

Luis Gonzaga - 27369 - DC - Deferido

Luis Rosa - 27580 - DC - Deferido

Luiza Araújo - 10007 - REPUBLICANOS - Deferido

Lytson Breno - 11144 - PP - Deferido

Macello Fonseca - 20852 - PODE - Deferido

Major Paulo Roberto - 15333 - MDB - Deferido

Manoel Cadeirante - 36555 - AGIR - Deferido

Marcelo Capoeira - 70300 - AVANTE - Deferido

Marcelo Fiscal - 77133 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marcelo Mapix - 50987 - PSOL - Deferido

Marcelo Sousa - 20444 - PODE - Deferido

Márcia Araújo - 70555 - AVANTE - Renúncia

Márcia Gardênia - 44007 - UNIÃO - Deferido

Márcia Vila Nova - 77411 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marcos Aurélio - 10678 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcos Mourão - 30233 - NOVO - Deferido

Marcus Macedo - 23456 - CIDADANIA - Deferido

Maria da Bancada Antirracista - 50000 - PSOL - Deferido

Marina - 13678 - PT - Deferido

Marinalva Santana - 50444 - PSOL - Deferido

Marlene Ribeiro - 10200 - REPUBLICANOS - Deferido

Marquim Monteiro - 40000 - PSB - Deferido

Marquinho Maia - 15222 - MDB - Deferido

Mayrla Silva - 55321 - PSD - Deferido

Mazé do Vale - 10114 - REPUBLICANOS - Deferido

Mércia - 36036 - AGIR - Deferido

Michelly Moreira - 55180 - PSD - Deferido

Miguel Osório - 10666 - REPUBLICANOS - Deferido

Miguelzin - 23333 - CIDADANIA - Deferido

Mikiba - 22444 - PL - Deferido

Miranda Neto - 44555 - UNIÃO - Deferido

Missionária Gercilane - 15134 - MDB - Deferido

Missionário Bill Santos - 10125 - REPUBLICANOS - Deferido

Missionário João Batista - 20556 - PODE - Deferido

Mizael Sousa - 55333 - PSD - Deferido

Monica Bezerra - 20345 - PODE - Pendente de Julgamento

Motorista Frank - 45456 - PSDB - Deferido

Naiane Algarves - 44166 - UNIÃO - Deferido

Nando do Lar do Nando - 55200 - PSD - Deferido

Negra DILL - 25333 - PRD - Deferido

Neiva Júnior - 40123 - PSB - Deferido

Nel Lopes - 22122 - PL - Deferido

Neto do Angelim - 43123 - PV - Deferido

Neto Pereira - 77317 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Nielsen Matesco - 27555 - DC - Deferido

Nilsin - 40678 - PSB - Deferido

Nilson Cavalcante - 12258 - PDT - Deferido

Nilson Santos - 15777 - MDB - Deferido

Nivaldo Oliveira - 27190 - DC - Deferido

O Agente da Gente - 27700 - DC - Indeferido

O Nego da Rita - 23123 - CIDADANIA - Indeferido

Orlando Matias - 70190 - AVANTE - Deferido

Pantikão - 15101 - MDB - Deferido

Pastor Carlos - 36444 - AGIR - Deferido

Pastor Robson Silva - 36877 - AGIR - Deferido

Pastor Wolney Nogueira - 70133 - AVANTE - Deferido

Pastora Diana Muniz do Povão - 77335 - SOLIDARIEDADE - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Pastora Iana Cunha - 36077 - AGIR - Deferido

Pastora Raquel - 70777 - AVANTE - Deferido

Pastora Suely - 11777 - PP - Deferido

Patrício Guilherme - 44789 - UNIÃO - Deferido

Paula-missionaria Paula - 36999 - AGIR - Deferido

Paulo Afonso - 30003 - NOVO - Deferido

Paulo Farmacêutico - 12789 - PDT - Deferido

Paulo Lopes - 44000 - UNIÃO - Deferido

Paulo Roberto da Iluminação - 25125 - PRD - Deferido

Pedro Alcantara - 11211 - PP - Deferido

Pedro Cirqueira - 22369 - PL - Deferido

Pedro Fernandes - 40234 - PSB - Deferido

Pedro Junior - 55789 - PSD - Deferido

Pedro Vidal - 12086 - PDT - Deferido

Pepita - 44124 - UNIÃO - Deferido

Petrus Evelyn - 11888 - PP - Deferido

Placido Ferreira - 77111 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Poliana Aguiar - 36520 - AGIR - Deferido

Pollyanna Rocha - 13444 - PT - Deferido

Pr Calebe Veras - 25008 - PRD - Deferido

Priscila Thuane - 36543 - AGIR - Deferido

Prof Girleno Martins - 70999 - AVANTE - Deferido

Prof J Nilton - 27321 - DC - Indeferido

Prof Julimar - 70222 - AVANTE - Deferido

Prof. Janete - 23555 - CIDADANIA - Deferido

Profa Rosileide Rios - 20112 - PODE - Deferido

Professor Ajosé - 55011 - PSD - Deferido

Professor Alberto Machado - 20220 - PODE - Deferido

Professor Antônio - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Professor Ariclenes Freitas - 55556 - PSD - Indeferido

Professor Assis Lopes - 44333 - UNIÃO - Deferido

Professor Canindé - 12145 - PDT - Deferido

Professor Chaguinha - 20222 - PODE - Deferido

Professor Erick Riccely - 40040 - PSB - Deferido

Professor Jean - 77007 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Professor José Gomes - 36176 - AGIR - Deferido

Professor Zé Nito - 15680 - MDB - Deferido

Professora Joana - 43544 - PV - Deferido

Professora Rosário Borges - 10888 - REPUBLICANOS - Deferido

Professora Shueling Amaral - 30999 - NOVO - Deferido

Queiroz do Judô - 40100 - PSB - Deferido

Quem Quem - 15444 - MDB - Deferido

Rafael do Pesqueirinho - 70321 - AVANTE - Deferido

Raifran Oliveira - 77775 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Raimundo Casé - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Raíssa Protetora - 12122 - PDT - Deferido

Ravi Castro - 55055 - PSD - Deferido

Reginaldo Santiago - 36577 - AGIR - Deferido

Renato Berger - 25555 - PRD - Deferido

Renê Brasil - 45100 - PSDB - Deferido

Ribamar Rodrigues - 27360 - DC - Deferido

Ricardo Pintor - 10190 - REPUBLICANOS - Deferido

Rilma Rios - 55369 - PSD - Deferido

Robert Ibiapina - 44777 - UNIÃO - Deferido

Roberto Borges - 40500 - PSB - Deferido

Roberto Madeira - 40777 - PSB - Deferido

Roberto Silva - 36777 - AGIR - Deferido

Rodrigo Caldeira - 80123 - UP - Deferido

Ronaldo Chaves - 15567 - MDB - Deferido

Ronaldo Mendes - 36236 - AGIR - Deferido

Roncallin - 25888 - PRD - Deferido

Rosa - 44999 - UNIÃO - Deferido

Rosa Pereira - 45001 - PSDB - Deferido

Rosangela Brito - 70234 - AVANTE - Deferido

Rosenária - 77882 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Rosiane Matos - 23000 - CIDADANIA - Deferido

Rozilene Lima - 44120 - UNIÃO - Deferido

Rubens Ciclista - 25220 - PRD - Deferido

Samantha Cavalca - 11222 - PP - Deferido

Samara Pereira - 12456 - PDT - Deferido

Sammuel Santos Filhodeteresina - 50123 - PSOL - Deferido

Samuel Alencar - 44123 - UNIÃO - Deferido

Samuel Coêlho - 22123 - PL - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Sandro Conrado - 70333 - AVANTE - Deferido

Sargenta Galiana - 27399 - DC - Deferido

Sargento Ivo - 40800 - PSB - Deferido

Sargento Junior Pagodeiro - 27556 - DC - Deferido

Sargento Wendell - 20190 - PODE - Deferido

Scheyvan - 77456 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Séfora Ferreira - 55234 - PSD - Deferido

Sérgio Bandeira - 70125 - AVANTE - Pendente de Julgamento

Seu Júnior - 77345 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Sgt Chico Macalé - 70500 - AVANTE - Deferido

Sgt R Silva - 11233 - PP - Deferido

Simone Silva - 12112 - PDT - Deferido

Socorro Arraes - 70888 - AVANTE - Deferido

Socorro da Clínica - 70400 - AVANTE - Deferido

Socorro Melo - 70567 - AVANTE - Deferido

Socorro Silva - 22700 - PL - Deferido

Suely - 15166 - MDB - Deferido

Tanya do Piauí - 22888 - PL - Deferido

Tatiana Medeiros - 40111 - PSB - Deferido

Tenente Coronel Sarvio - 36193 - AGIR - Deferido

Teônia - 13500 - PT - Deferido

Teresinha Medeiros - 15678 - MDB - Deferido

Thais Moura - 11221 - PP - Deferido

Thales do Terço - 77433 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Thanandra Sarapatinhas - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Thays Dias - 80180 - UP - Deferido

Thiago Duarte - 25001 - PRD - Deferido

Thiago Nunes - 55678 - PSD - Deferido

Thiago Vazdacerto - 50777 - PSOL - Deferido

Tia Edna - 20155 - PODE - Deferido

Tiago Silva - 27000 - DC - Deferido

Tina Duarte - 11789 - PP - Deferido

Tobias - 22022 - PL - Deferido

Toinha Pé Quente - 20077 - PODE - Deferido

Toinho Dufrango - 36178 - AGIR - Deferido

Urbano Filho - 70611 - AVANTE - Deferido

Urderiana - 23111 - CIDADANIA - Deferido

Val Ribeiro - 40013 - PSB - Deferido

Val Vieira - 25126 - PRD - Deferido

Valdeci Mello - 25900 - PRD - Deferido

Valdemar da Penha - 15111 - MDB - Deferido

Valdemir Virgino - 25678 - PRD - Deferido

Valdina Pires - 13369 - PT - Deferido

Valdir - 50555 - PSOL - Indeferido

Valdivino Fofão - 55108 - PSD - Deferido

Vanda Tavares - 36456 - AGIR - Deferido

Vânia Araújo - 25777 - PRD - Deferido

Venancio - 13555 - PT - Deferido

Veronica do Povo - 77723 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Vespasiano Carvalho - 20300 - PODE - Deferido

Vigilante Walmir Salvador - 77710 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Vinicio Ferreira - 55555 - PSD - Deferido

Virgínia Leal - 20369 - PODE - Deferido

Wagner Torres - 44190 - UNIÃO - Deferido

Wellington Oliveira - 22500 - PL - Deferido

Wesley Demes - 22190 - PL - Deferido

Wildson Nogueira - 44100 - UNIÃO - Deferido

Will Tattoo - 12355 - PDT - Deferido

Wilson da Educação - 12000 - PDT - Deferido

Wilson Masciel - 27111 - DC - Deferido

Yara Ferry - 16161 - PSTU - Deferido

Yure Mousinho - 55222 - PSD - Deferido

Zé Beca - 20020 - PODE - Deferido

Zé da Cruz - 12234 - PDT - Deferido

Zé da Luz Paraíba - 15123 - MDB - Deferido

Zé Direita - 30030 - NOVO - Deferido

Zé dos Santos - O Zezo Piauí - 50138 - PSOL - Deferido

Zé Filho - 55456 - PSD - Deferido

Zé Francis - 36258 - AGIR - Deferido

Zé Freire - 70789 - AVANTE - Deferido

Zé Neto - 15789 - MDB - Deferido

Zefa - 27102 - DC - Deferido

Zilda da Palitolandia - 55100 - PSD - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 13h19.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

Você poderá acompanhar no UOL a apuração das Eleições 2024.