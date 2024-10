Veja a lista dos candidatos a vereador de Manaus (AM) em 2024

Do UOL, Em São Paulo

A cidade de Manaus (AM) tem 41 vagas para vereadores este ano e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 833 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você ainda está se perguntando quem são os candidatos do seu município e os respectivos números de cada um, a lista abaixo, compilada a partir de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), te ajuda. Veja a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador de Manaus (AM):

Adalberto Paula do Encantos Am - 12666 - PDT - Deferido

Adanor Porto - 10678 - REPUBLICANOS - Deferido

Adolpho Castro - 13333 - PT - Deferido

Adriana de Lima - 27336 - DC - Deferido

Adriana Maquiné - 33007 - MOBILIZA - Deferido

Agatha Selen - 20204 - PODE - Deferido

Ageu - 77567 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Aílton Fernandes - 36447 - AGIR - Deferido

Akiz Alves - 43777 - PV - Deferido

Alan Amazonas - 12777 - PDT - Deferido

Alan Carlos Bancada Renovação - 25333 - PRD - Deferido

Alan da Grande Família - 33246 - MOBILIZA - Deferido

Alan Pinheiro - 36333 - AGIR - Deferido

Alba Saldanha - 40140 - PSB - Deferido

Alberto Monteiro - 15369 - MDB - Deferido

Alberto Reis - 40223 - PSB - Deferido

Alciane Marques - 36077 - AGIR - Deferido

Aldemir Malaba - 55081 - PSD - Deferido

Aldenor Lima - 44321 - UNIÃO - Deferido

Alessandra Farias - 25700 - PRD - Deferido

Alessandra Nascimento - 12014 - PDT - Deferido

Alex Aguiar - 44999 - UNIÃO - Deferido

Álex Sousa - 50500 - PSOL - Deferido

Alexandre Pontes - 36121 - AGIR - Deferido

Allan Campêlo - 20000 - PODE - Deferido

Allan Marcelo S Braule Pinto - 30087 - NOVO - Deferido

Almir Filho - 50643 - PSOL - Deferido

Almir Inacio - 55635 - PSD - Deferido

Almir Nunes - 15471 - MDB - Deferido

Alonso Oliveira - 36123 - AGIR - Deferido

Alonso Pit Bull - 77083 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Aluizio Vieira - 28228 - PRTB - Deferido

Alvaro Campelo - 11555 - PP - Deferido

Amanda Mototaxi - 12121 - PDT - Deferido

Amanda Moutinho - 15147 - MDB - Deferido

Amauri Colares - 36456 - AGIR - Deferido

Amauri Passos - 43789 - PV - Indeferido

America Junior - 28010 - PRTB - Indeferido

Ana Beatriz - 33100 - MOBILIZA - Deferido

Ana Clara - 22226 - PL - Deferido

Ana Claudia - 10710 - REPUBLICANOS - Indeferido

Ana Holanda - 44220 - UNIÃO - Deferido

Ana Lívia - 23300 - CIDADANIA - Deferido

Ana Maria - 28555 - PRTB - Deferido

Ana Por Elas - 10180 - REPUBLICANOS - Deferido

Ana Siqueira - 11273 - PP - Deferido

Anderson Santos - 12223 - PDT - Deferido

André Luiz do Portal - 77400 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Andre Maia - 27370 - DC - Deferido

André Marsilio - 20319 - PODE - Deferido

André Moreira - 45345 - PSDB - Deferido

Andréa Abrantes - 30091 - NOVO - Deferido

Andréa Ramos - 22722 - PL - Deferido

Andrezinho Ricardo - 11333 - PP - Deferido

Aninha Nascimento - 70500 - AVANTE - Deferido

Anna Clara Castro - 28234 - PRTB - Deferido

Anne Mota - 20456 - PODE - Deferido

Anne Moura - 13123 - PT - Deferido

Antonio Monteiro - 20540 - PODE - Deferido

Antonio Neto - 16016 - PSTU - Deferido

Antonio Salvador - 77789 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Apresentador André Luiz - 27333 - DC - Deferido

Aquiles Brandao - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Arigó - 55655 - PSD - Deferido

Arimateia Viana - 25800 - PRD - Deferido

Arquilau Brandão - 15633 - MDB - Deferido

Arthur Aires - 10345 - REPUBLICANOS - Indeferido

Assistente Social Adriana Lima - 11092 - PP - Deferido

Assistente Social Ale Dias - 77037 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ativista Amauri Gomes - 44100 - UNIÃO - Deferido

Ativista Lena Ribeiro - 33022 - MOBILIZA - Deferido

Auricelia - 15173 - MDB - Deferido

Auxiliadora Castro - 16123 - PSTU - Deferido

Aylla Rodrigues - 30169 - NOVO - Deferido

Baiano - 40234 - PSB - Deferido

Barbara Belota - 25321 - PRD - Deferido

Belo do Piorini - 20335 - PODE - Deferido

Bessa - 40777 - PSB - Deferido

Beto da Seven - 55007 - PSD - Deferido

Beto Dantas - 70077 - AVANTE - Deferido

Beto Tabosa - 70345 - AVANTE - Deferido

Binho da Saúde - 40757 - PSB - Deferido

Bispa do Povão - 36020 - AGIR - Deferido

Bispa Judith Rocha - 22002 - PL - Deferido

Bispa Laís Carvalho - 33123 - MOBILIZA - Deferido

Bispa Luciana - 35002 - PMB - Deferido

Bombeiro Mendes da Def CIVIL - 55192 - PSD - Deferido

Bosquinho - 12234 - PDT - Deferido

Brenda Graziela - 20999 - PODE - Deferido

Brito Júnior - 10704 - REPUBLICANOS - Deferido

Bruna La Close - 35286 - PMB - Deferido

Bruno Costa - 10192 - REPUBLICANOS - Deferido

Cacique Agenor - 13116 - PT - Deferido

Caila Carim - 15123 - MDB - Deferido

Caio André - 44555 - UNIÃO - Deferido

Calil Sato - 30117 - NOVO - Deferido

Camila Santos - 77335 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Camila Silva - 13444 - PT - Deferido

Capitão Carpê - 22190 - PL - Deferido

Capitão Dilson Castro - 44445 - UNIÃO - Deferido

Capitao Souza - 77900 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Carla Ely - 50127 - PSOL - Deferido

Carlito Bispo - 15515 - MDB - Deferido

Carlos André da Silva - 28644 - PRTB - Deferido

Carlos Felix Por MIM Por Você - 25234 - PRD - Deferido

Carlos Galvão - 33633 - MOBILIZA - Deferido

Carlos Moraes - 15666 - MDB - Deferido

Carlos Silva - 10712 - REPUBLICANOS - Deferido

Carlos Simões - 20300 - PODE - Deferido

Carol Braz - 15888 - MDB - Deferido

Carpejane Franco - 10992 - REPUBLICANOS - Deferido

Carreteiro Xitara - 10888 - REPUBLICANOS - Deferido

Cb Mailson Jesus - 55181 - PSD - Deferido

Ceará do Santa Etelvina - 40325 - PSB - Deferido

Cearazin Semisera - 11777 - PP - Deferido

César Costa - 28200 - PRTB - Deferido

Cezar Matos - 12552 - PDT - Deferido

Charlinho Amigo do Povo - 12125 - PDT - Deferido

Charlinho Cândido - 36070 - AGIR - Deferido

Chef Antônio Carvalho - 22357 - PL - Deferido

Chico Moura - 55322 - PSD - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Chico Preto - 22777 - PL - Deferido

Chiquinho Amaral - 40333 - PSB - Deferido

Chris Melchior - 13555 - PT - Deferido

Cidinha Santos - 45007 - PSDB - Deferido

Cirlete Queiroz - 50456 - PSOL - Deferido

Cláudia Tikuna - 12580 - PDT - Deferido

Claudio Proença - 55013 - PSD - Deferido

Claudio Vargas - 11623 - PP - Deferido

Claudio Viana - 27100 - DC - Deferido

Claudionor Cunha - 20005 - PODE - Deferido

Clayton Pascarelli - 11010 - PP - Deferido

Cleber Pinheiro - 44001 - UNIÃO - Deferido

Cleudo O Soldado do Povo - 28061 - PRTB - Deferido

Clóvis Sucateiro Legal - 36600 - AGIR - Deferido

Comendador Reginaldo Andrade - 22789 - PL - Deferido

Conselheira Fabiola Reis - 20100 - PODE - Deferido

Conselheiro Johny Menezes - 27127 - DC - Deferido

Conselheiro Marcos Lima - 35222 - PMB - Deferido

Conselheiro Nilson Matos - 35456 - PMB - Deferido

Coronel Hermes - 10181 - REPUBLICANOS - Deferido

Coronel Lima Junior - 27190 - DC - Deferido

Coronel Muniz - 44193 - UNIÃO - Deferido

Coronel Rosses - 22111 - PL - Deferido

Coronel Sette - 25777 - PRD - Deferido

Cris Mota - 27023 - DC - Deferido

Cris Paiva - 70007 - AVANTE - Deferido

Cris Pontes - 44344 - UNIÃO - Deferido

Crislane Mikaele - 35005 - PMB - Deferido

Crisóstomo Teles - 33555 - MOBILIZA - Deferido

Cristiane Balieiro - 20055 - PODE - Deferido

Cristiane Sales - 13131 - PT - Deferido

Cristiano Faraó - 27107 - DC - Deferido

Dalmir Salazar - 70012 - AVANTE - Deferido

Dalva Morais - 11022 - PP - Deferido

Damião Oliveira - 44244 - UNIÃO - Deferido

Daniel do Novo - 30604 - NOVO - Deferido

Daniel Serrão Bancada Coletiva - 70270 - AVANTE - Deferido

Daniel Verissimo - 77707 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Dario Ribeiro - 30021 - NOVO - Deferido

Darivan Valente - 40024 - PSB - Deferido

Darlene Guilherme - 65777 - PC do B - Deferido

Darlene Neves Rodoviaria - 55666 - PSD - Indeferido

Davi Inseto - 45262 - PSDB - Deferido

David Reis - 70123 - AVANTE - Deferido

Dedeia Medeiros - 44888 - UNIÃO - Deferido

Delcinete de Souza - 77321 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Delegada Débora Mafra - 55180 - PSD - Deferido

Delegado Costa e Silva - 22222 - PL - Deferido

Delegado João Tayah - 13013 - PT - Deferido

Delegado Marcelo Dias - 44777 - UNIÃO - Deferido

Delegado Pablo - 22000 - PL - Deferido

Deleon Rodrigues - 20652 - PODE - Deferido

Demétrio Santos - 10234 - REPUBLICANOS - Deferido

Denis Mesquita - 55177 - PSD - Deferido

Denise Coêlho - 55055 - PSD - Deferido

Denison Vilar da Saúde - 45192 - PSDB - Deferido

Derli Passos - 30444 - NOVO - Deferido

Dermilson Chagas - 40222 - PSB - Deferido

Diacono Everaldo Reis - 11272 - PP - Deferido

Diana Rodrigues - 30333 - NOVO - Deferido

Diego Afonso - 44111 - UNIÃO - Deferido

Diego Pedro da Reset - 23436 - CIDADANIA - Deferido

Dinho - 55014 - PSD - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Dion Silva - 22922 - PL - Deferido

Dione Carvalho - 36622 - AGIR - Deferido

Dj Evandro Jr - 44222 - UNIÃO - Deferido

Dj Raidi Rebello - 25525 - PRD - Deferido

Dody Comapa - 12999 - PDT - Deferido

Dom Fernando - 10715 - REPUBLICANOS - Deferido

Donizete da Voz - 10324 - REPUBLICANOS - Deferido

Dora Albuquerque - 20539 - PODE - Deferido

Douglas Brinquedos - 27799 - DC - Deferido

Doutor Bernard Bruno - 22182 - PL - Deferido

Doutor Elmison Bezerra - 33133 - MOBILIZA - Deferido

Doutor Fábio Castello - 35234 - PMB - Deferido

Doutor Israelson - 35770 - PMB - Deferido

Doutor José Marques - 22444 - PL - Deferido

Doutor Nilton Bidida - 33200 - MOBILIZA - Deferido

Doutor Vascon - 33111 - MOBILIZA - Deferido

Dr Anoar - 55345 - PSD - Deferido

Dr Carlos Oliveira - 12444 - PDT - Deferido

Dr Cleverson - 23123 - CIDADANIA - Deferido

Dr Daniel Vasconcelos - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Dr Eduardo Garcia - 27270 - DC - Deferido

Dr Felix e Bancada Ativista - 25444 - PRD - Deferido

Dr Lindomar Lima - 40100 - PSB - Deferido

Dr Oder Aurelio - 12010 - PDT - Deferido

Dr Otacílio Negreiros - 27567 - DC - Deferido

Dr Sandoval Cheiro do Povo - 70999 - AVANTE - Deferido

Dr. Eduardo Assis - 70234 - AVANTE - Deferido

Dr. Ewerton Wanderley - 70567 - AVANTE - Deferido

Dr. Isaac Tayah - 15555 - MDB - Deferido

Dr. Josepha Abreu - 45222 - PSDB - Deferido

Dr. Michel Torres - 23023 - CIDADANIA - Deferido

Dr. Olga Figueiredo - 45696 - PSDB - Deferido

Dr. Paulinho Tavares - 55789 - PSD - Deferido

Dr. Rafael Carapeba - 11112 - PP - Deferido

Dr.neto Lins - 45000 - PSDB - Deferido

Dra Alcinete - 70089 - AVANTE - Deferido

Dra Amanda Souza - 27145 - DC - Deferido

Dra Jemima de Paula Soares - 12016 - PDT - Deferido

Dra Lúcia Oliveira - 65456 - PC do B - Deferido

Dra Nayara - 23113 - CIDADANIA - Deferido

Dra Sebastiana Lima - 20666 - PODE - Deferido

Dra. Amanda Pinheiro - 15222 - MDB - Deferido

Dra. Bruna Muniz - 55222 - PSD - Deferido

Dra. Marlucia - 44789 - UNIÃO - Deferido

Drika Leãozinha - 22221 - PL - Deferido

Dry e Gaby - 40888 - PSB - Deferido

Dulce Sena - 13656 - PT - Deferido

Ederlan Coelho - 20201 - PODE - Deferido

Edilon Queiroz - 65656 - PC do B - Deferido

Edílson Gurgel - 25671 - PRD - Deferido

Edivaldo Barreto - 70125 - AVANTE - Deferido

Edivan Bal da Construção Naval - 43332 - PV - Deferido

Edivan Castilho - 20233 - PODE - Deferido

Edna Sousa - 11557 - PP - Deferido

Edney Agp e dos Vigilantes - 77333 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Edson Alfaia - 25556 - PRD - Deferido

Eduardo Alfaia - 70789 - AVANTE - Deferido

Eduardo Lucas - 70707 - AVANTE - Deferido

Eduardo Portela - 11222 - PP - Deferido

Eduardo Silva - 13888 - PT - Deferido

Edulima - 33144 - MOBILIZA - Deferido

Elan Alencar - 27123 - DC - Deferido

Elane Macola - 36017 - AGIR - Deferido

Elcy Barroso - 35555 - PMB - Deferido

Elias Bacury - 20987 - PODE - Deferido

Elias Chagas - 12200 - PDT - Deferido

Elias Emanuel - 40040 - PSB - Deferido

Eliseu da Pl Construção - 35111 - PMB - Deferido

Elison Nunes - 22225 - PL - Deferido

Elizabeth Oliveira - 15112 - MDB - Deferido

Elizângela Silva - 15012 - MDB - Deferido

Ellen Almeida - 35288 - PMB - Deferido

Ellen Holanda - 11433 - PP - Deferido

Eloi Abreu - 20111 - PODE - Deferido

Eloiza Helena - 27007 - DC - Deferido

Elson Lopes - 20345 - PODE - Deferido

Elton Manão - 55777 - PSD - Deferido

Elvys - 35000 - PMB - Deferido

Emerson Redig - 15155 - MDB - Deferido

Ena Wanderley - 33013 - MOBILIZA - Deferido

Enfermeira Domênica - 40177 - PSB - Deferido

Enfermeira Graciete - 33988 - MOBILIZA - Deferido

Enfermeira Graciete Oliveira - 22345 - PL - Deferido

Enfermeira Jucinara - 70444 - AVANTE - Deferido

Enfermeira Lone Bezerra - 55557 - PSD - Deferido

Enfermeira Socorro Dutra - 55567 - PSD - Deferido

Enfermeiro Geovanne - 25554 - PRD - Deferido

Engenheiro Sebastião - 33250 - MOBILIZA - Deferido

Engenheiro Wendell - 15570 - MDB - Deferido

Erick Miranda - 55026 - PSD - Deferido

Érico Braga - 27456 - DC - Deferido

Ester do Piorini - 33556 - MOBILIZA - Deferido

Euclides Pancadão - 11776 - PP - Deferido

Eurico Tavares - 55123 - PSD - Deferido

Everaldo Farias - 25025 - PRD - Deferido

Everton Assis - 44123 - UNIÃO - Deferido

Fabiano Henrique - 11444 - PP - Deferido

Fabio 01 - 27001 - DC - Deferido

Fabiola Marques - 23348 - CIDADANIA - Deferido

Felismina Ribeiro - 23678 - CIDADANIA - Deferido

Felix Valois - 13339 - PT - Deferido

Fernanda do Consignado - 22999 - PL - Deferido

Fernando Alves - 11023 - PP - Deferido

Fernando do Pedala - 25678 - PRD - Deferido

Fernando Silva - 50001 - PSOL - Deferido

Ferreirinha - 15133 - MDB - Deferido

Flávia Picolé - 70766 - AVANTE - Deferido

Flavinho Araujo - 55855 - PSD - Deferido

Fofinho do Povo - 36111 - AGIR - Deferido

France Oliveira - 35050 - PMB - Deferido

Franciomar Careca - 12244 - PDT - Deferido

Frank Lima - 65065 - PC do B - Deferido

Fransuá - 55000 - PSD - Deferido

Fred Mota - 20789 - PODE - Deferido

Gabriel Castilho - 33321 - MOBILIZA - Deferido

Gabriel Enock do Transporte - 45444 - PSDB - Deferido

Gabriel Mota - 18180 - REDE - Deferido

Galhardo - 36671 - AGIR - Deferido

Gaucho - 28100 - PRTB - Deferido

Geane Freitas - 22456 - PL - Deferido

Gearlison Oliveira - 30033 - NOVO - Deferido

Geovane Souza - 15321 - MDB - Deferido

Geysa Pinheiro - 11456 - PP - Deferido

Gg - 12456 - PDT - Deferido

Gibinha da Betânia - 33121 - MOBILIZA - Deferido

Gilberto Bancada Ambiental - 18888 - REDE - Deferido

Gilberto Martins - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Gildenor França - 12333 - PDT - Deferido

Gilmar Nascimento - 70000 - AVANTE - Deferido

Gilmara Guimarães - 50310 - PSOL - Deferido

Giovana Chaves - 30451 - NOVO - Deferido

Girlândia Batista - 12144 - PDT - Deferido

Gleydya Sales - 33223 - MOBILIZA - Deferido

Gleyfon Formiga - 40144 - PSB - Deferido

Glória Carratte - 40555 - PSB - Deferido

Goiabeira - 36222 - AGIR - Deferido

Gonçalves Drivers Manaus - 18555 - REDE - Deferido

Graicy Maquiné - 12177 - PDT - Deferido

Gustavo Morais - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Guto Rodrigues - 65233 - PC do B - Deferido

Gwena Vargas - 15770 - MDB - Deferido

Hailon Ferreira - 36555 - AGIR - Deferido

Harumi Sato - 11789 - PP - Deferido

Haruo Takatani - 10444 - REPUBLICANOS - Deferido

Havilá Marques - 12324 - PDT - Deferido

Helena Dantas - 18111 - REDE - Deferido

Helton Guerra - 22322 - PL - Deferido

Henrique Medeiros - 55155 - PSD - Deferido

Henrique Oliveira - 22888 - PL - Deferido

Henrique Teixeira - 23321 - CIDADANIA - Deferido

Hilton Ferreira - 45777 - PSDB - Deferido

Hudson Jorge - 55667 - PSD - Deferido

Hudson Medeiros - 40448 - PSB - Deferido

Hudson Praia - 36090 - AGIR - Deferido

Hugo Bacelar - 25644 - PRD - Deferido

Idenilde Matos - 36444 - AGIR - Deferido

Idilva Gondim - 13419 - PT - Deferido

Ieda Lira - 33234 - MOBILIZA - Deferido

Ingrid Mendonça - 55024 - PSD - Deferido

Iralcy Barros - 27111 - DC - Deferido

Iris da Reciclagem - 43222 - PV - Deferido

Irmã Vanda Barbosa - 70003 - AVANTE - Deferido

Irmao Alcimar - 77331 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Isaac Reis - 70670 - AVANTE - Deferido

Israel Adinamar - 15444 - MDB - Deferido

Israel Nascimento - 35444 - PMB - Deferido

Ivan Damasceno - 35500 - PMB - Deferido

Ivo Neto - 35007 - PMB - Deferido

Jack Melo - 35001 - PMB - Deferido

Jackson Ribeiro - 30030 - NOVO - Deferido

Jaiane Silva - 15005 - MDB - Deferido

Jaildo Oliveira - 43144 - PV - Deferido

Jaime Carneiro - 12277 - PDT - Deferido

Jaiminho Rodrigues - 35335 - PMB - Deferido

Jair Aquino de Lima - 12800 - PDT - Deferido

Jairo Frazão - 27914 - DC - Deferido

James Figueiredo - 40444 - PSB - Deferido

Jamys Castelo Branco - 33777 - MOBILIZA - Deferido

Janaína Chagas - 35035 - PMB - Deferido

Janaina Jamilla - 70555 - AVANTE - Deferido

Jander Lima - 20777 - PODE - Deferido

Jander Lobato - 55555 - PSD - Deferido

Jandira Moura - 12231 - PDT - Deferido

Januário Rocha - 40088 - PSB - Deferido

Jean Batista - 22122 - PL - Deferido

Jean Mendonça - 11012 - PP - Deferido

Jean Messias - 28880 - PRTB - Deferido

Jeová de Jesus - 15015 - MDB - Deferido

Jerzeel do Saneamento - 27800 - DC - Deferido

Jhones Filho - 25222 - PRD - Deferido

João Arce - 23000 - CIDADANIA - Deferido

João Carlos - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

João Carlos Cavalo - 33077 - MOBILIZA - Deferido

Joao Cleusimar Mata Boi - 44564 - UNIÃO - Deferido

João Couto - 15356 - MDB - Deferido

João da Dunorte - 20333 - PODE - Deferido

João da Vical e Bancada - 25007 - PRD - Deferido

João Lira - 25001 - PRD - Deferido

João Milagres - 50000 - PSOL - Deferido

João Paulo Janjão - 36036 - AGIR - Deferido

Joãozinho Miranda e Bancada - 25111 - PRD - Deferido

Joas Trajano - 15127 - MDB - Deferido

Jocson Batalha dos Reis - 30888 - NOVO - Deferido

Joelson Silva - 70777 - AVANTE - Deferido

John Sena - 25999 - PRD - Deferido

Jóia Braga - 12334 - PDT - Deferido

Jonathas Ribeiro - 27027 - DC - Deferido

Jorge Azize Abrahim - 20888 - PODE - Deferido

Jorge Ferreira - 28198 - PRTB - Deferido

Jorge Maia - 22632 - PL - Deferido

Jorge Silva - 33010 - MOBILIZA - Deferido

Jornada - 55111 - PSD - Deferido

José Cavalcante - 27789 - DC - Deferido

Josimar Gadelha - 35300 - PMB - Deferido

Josué da Saúde Enfermeiro - 11322 - PP - Deferido

Josue Kokama - 11345 - PP - Deferido

Jucelino Nascimento - 11101 - PP - Deferido

Julio Cesar do Prosamin - 10014 - REPUBLICANOS - Deferido

Júlio Cesar Imperador - 12432 - PDT - Deferido

Julmara do Terra Nova - 27723 - DC - Deferido

Junior Coelho - 70009 - AVANTE - Deferido

Júnior Dias - 36345 - AGIR - Deferido

Júnior Estevam - 35604 - PMB - Deferido

Junior Evangelista 01 - 28001 - PRTB - Indeferido

Junior Garoto - 43123 - PV - Deferido

Junior Nunes - 36789 - AGIR - Deferido

Junior Resgate - 70347 - AVANTE - Deferido

Júnior Ribeiro - 70711 - AVANTE - Deferido

Kaliny Souza - 11766 - PP - Deferido

Karla Campos - 10200 - REPUBLICANOS - Deferido

Karla Marques - 45678 - PSDB - Deferido

Karola Caldas Pro Vida - 55199 - PSD - Deferido

Katia Sorah - 50666 - PSOL - Deferido

Katryna Bernardo - 40717 - PSB - Deferido

Keise Ramos - 12111 - PDT - Deferido

Kelly Ambrósio - 36022 - AGIR - Deferido

Kennedy Marques Protetor - 15000 - MDB - Deferido

Kenny Souza - 36525 - AGIR - Deferido

Ketlen Reges - 35135 - PMB - Deferido

Ketllen Moura - 10765 - REPUBLICANOS - Deferido

Kiko da Ponta Negra - 18120 - REDE - Deferido

Kleberton Sahdo - 35353 - PMB - Deferido

Kuka Chaves - 44456 - UNIÃO - Deferido

Lady Aline - 22227 - PL - Deferido

Laercio dos Vigilantes - 77056 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Laura Cristina - 45045 - PSDB - Deferido

Laura Tavares - 43773 - PV - Deferido

Laurence Martins - 10110 - REPUBLICANOS - Deferido

Leandro Souza - 12176 - PDT - Deferido

Leda Junior - 70700 - AVANTE - Deferido

Lei do Povo - 43143 - PV - Deferido

Leiva - 77102 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Leivson Luiz - 40666 - PSB - Deferido

Leno Menezes - 27888 - DC - Deferido

Léo Rodrigues - 20020 - PODE - Deferido

Leocádio Lopes - 11257 - PP - Deferido

Lero Lero - 27222 - DC - Deferido

Liana Aguiar - 25245 - PRD - Deferido

Liberley Dantas - 27133 - DC - Deferido

Liliane Araújo - 70001 - AVANTE - Deferido

Lina Dias - 44144 - UNIÃO - Deferido

Lincoln Terrinha - 35678 - PMB - Deferido

Lions Bruce - 45077 - PSDB - Deferido

Lis da Saúde - 77700 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Lissandro Breval - 11111 - PP - Deferido

Livia Carvalho - 43456 - PV - Deferido

Lomittas - 35789 - PMB - Deferido

Lore Camargo - 50777 - PSOL - Deferido

Luan Fontinelle - 35321 - PMB - Deferido

Lucas Meia-noite - 11009 - PP - Deferido

Lucas Paiva - 10369 - REPUBLICANOS - Deferido

Lucas Rabelo - 44007 - UNIÃO - Deferido

Lúcia Bastos - 33999 - MOBILIZA - Deferido

Lúcia Tavares - 30007 - NOVO - Deferido

Luciana da Nely - 36234 - AGIR - Deferido

Luciano Garotão - 33221 - MOBILIZA - Deferido

Luciano Vieira - 40633 - PSB - Deferido

Luginha - 11477 - PP - Deferido

Luis Neto - 25123 - PRD - Deferido

Luiz Agricultor - 10012 - REPUBLICANOS - Deferido

Luiz Andrade - 18789 - REDE - Deferido

Luiz Borges - 13777 - PT - Deferido

Luiz Carlos do Bairro da Paz - 27555 - DC - Deferido

Luiz Lopes - 50124 - PSOL - Deferido

Luiz Marques - 35777 - PMB - Deferido

Luiz Tinho - 20044 - PODE - Deferido

Luizinho Melo - 27369 - DC - Deferido

Lulu - 27233 - DC - Deferido

Luziane Arruda - 11999 - PP - Deferido

Macki Soares - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Maestro Wellington Brito - 43243 - PV - Indeferido

Maj Maria Jose - 10832 - REPUBLICANOS - Deferido

Major Fábio Huss - 22333 - PL - Deferido

Mala - 15085 - MDB - Deferido

Manilze do Parque São Pedro - 36324 - AGIR - Deferido

Manoel Cardoso - 50333 - PSOL - Deferido

Manoel Costa - 33433 - MOBILIZA - Deferido

Mara Lins - 30055 - NOVO - Deferido

Marcel Alexandre - 22012 - PL - Deferido

Marcela Duarte - 20121 - PODE - Deferido

Marcelo Kramer - 55622 - PSD - Deferido

Marcelo Lima - 44004 - UNIÃO - Deferido

Marcelo Serafim - 40111 - PSB - Deferido

Marcelo Varão de Guerra - 27255 - DC - Deferido

Marcia Macena - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcia Nováes - 44044 - UNIÃO - Deferido

Márcia Regina - 36999 - AGIR - Deferido

Marcio Almeida - 35077 - PMB - Deferido

Marcio André - 20312 - PODE - Deferido

Márcio André O Mister - 40789 - PSB - Deferido

Marcio Tavares - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Marco Castilhos - 44500 - UNIÃO - Deferido

Marcos do Barra Vermelha - 23789 - CIDADANIA - Deferido

Marcos Patrício - 12222 - PDT - Deferido

Marcos Paulo - 28999 - PRTB - Deferido

Marfran Araújo - 45333 - PSDB - Deferido

Margareth do Riacho - 44781 - UNIÃO - Pendente de Julgamento

Maria Cleneide - 15987 - MDB - Deferido

Maria Lucimar - 28325 - PRTB - Deferido

Maria Torquato - 27240 - DC - Deferido

Maricilia Costa - 44333 - UNIÃO - Deferido

Mário Daniel - 22555 - PL - Deferido

Mario José - 44468 - UNIÃO - Deferido

Mário Vieira - 33222 - MOBILIZA - Deferido

Marivaldo - 40440 - PSB - Deferido

Marivaldo Jacinto - 35666 - PMB - Renúncia

Marquinho Maia - 15706 - MDB - Deferido

Marta da Silva - 77888 - SOLIDARIEDADE - Indeferido

Mary Alves - 33451 - MOBILIZA - Deferido

Mateusinho Seu Amigo - 20444 - PODE - Deferido

Matheus Ribeiro - 23033 - CIDADANIA - Deferido

Mauro Coelho - 50990 - PSOL - Deferido

Mauro Filho Animalesco - 40567 - PSB - Deferido

Mauro Teixeira - 45666 - PSDB - Deferido

Maylan Cunha - 40124 - PSB - Deferido

Mazinho da Ecobarreira - 36001 - AGIR - Deferido

Melo Neto - 10700 - REPUBLICANOS - Deferido

Menaide Barroso - 44101 - UNIÃO - Deferido

Meri A Diarista - 28791 - PRTB - Deferido

Messias - 30777 - NOVO - Deferido

Meyb Seixas - 70040 - AVANTE - Deferido

Michel Felipe - 22822 - PL - Deferido

Michell Lira - 28000 - PRTB - Deferido

Michell Marques - 11000 - PP - Deferido

Michelle Andrews Em Movimento - 65123 - PC do B - Deferido

Michelle Maia - 55025 - PSD - Deferido

Miguel Alves - 65444 - PC do B - Deferido

Miguel Martins - 22234 - PL - Deferido

Ministro - 23001 - CIDADANIA - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Mirella Castro - 18666 - REDE - Deferido

Mirella Lauschner - 36063 - AGIR - Deferido

Miro do Boa Novas - 20555 - PODE - Deferido

Missionário Luiz Mendes - 25044 - PRD - Deferido

Missionário Sebastião - 35174 - PMB - Deferido

Mitoso - 15777 - MDB - Deferido

Moacir Vulcão - 35345 - PMB - Deferido

Moises Barros - 11011 - PP - Deferido

Moisés Gusmão - 36014 - AGIR - Deferido

Mônica Mendes - 35123 - PMB - Deferido

Mototaxi Ney da Panair - 15121 - MDB - Deferido

Nadia Cryys - 43133 - PV - Deferido

Naglia Amorim - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Najara Bentes - 23230 - CIDADANIA - Deferido

Naldo Gadelha - 33377 - MOBILIZA - Deferido

Natalia Silva - 12000 - PDT - Deferido

Nath Nascimento - 20222 - PODE - Deferido

Nayara Pedrosa - 40456 - PSB - Deferido

Nazare Pereira - 25888 - PRD - Deferido

Nazildo Reis - 10101 - REPUBLICANOS - Deferido

Negão de Manaus - 13000 - PT - Deferido

Nego Inácio - 43712 - PV - Deferido

Neguinha de Petrópoles - 27999 - DC - Indeferido

Neibe - 44444 - UNIÃO - Deferido

Neila Cristina - 30100 - NOVO - Deferido

Nelton Souza - 15070 - MDB - Deferido

Neném Legal - 11888 - PP - Deferido

Nete Moura - 50080 - PSOL - Deferido

Neto Alho - 25077 - PRD - Deferido

Newton Pontes - 36900 - AGIR - Deferido

Ney Junior - 11610 - PP - Deferido

Neylane Macedo - 22192 - PL - Deferido

Nicolas Weber - 15789 - MDB - Deferido

Nilce Costa - 55232 - PSD - Deferido

Nildo Presidente da Coletiva - 12789 - PDT - Deferido

Nilsão da Cidade Nova - 43043 - PV - Deferido

Nilson Nascimento - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Nogueira do Mutirão - 36449 - AGIR - Deferido

Nogueira Neto - 35888 - PMB - Renúncia

Nonato Oliveira - 55077 - PSD - Deferido

Nosso Amigo Doutor Sergio - 77787 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Nubia Brasil - 28177 - PRTB - Deferido

Nubia Castro - 27061 - DC - Deferido

Núbia Garcia - 35999 - PMB - Deferido

Odirlei do Sinpol - 55190 - PSD - Deferido

Onisia Carioca - 25377 - PRD - Deferido

Orlando Gomes - 43333 - PV - Deferido

Orley Lima - 35022 - PMB - Deferido

Osmar - 30300 - NOVO - Deferido

Otávio Brasil - 18444 - REDE - Deferido

Pai Amado - 70070 - AVANTE - Deferido

Pakito do Distrito - 36800 - AGIR - Deferido

Palheta - 27217 - DC - Deferido

Pank da Cidade de Deus - 45456 - PSDB - Deferido

Pastor Jhonatan Borher - 36091 - AGIR - Deferido

Pastor Sargento Pereirinha - 36321 - AGIR - Deferido

Pastora Cirley - 10732 - REPUBLICANOS - Deferido

Pastora Lane Kokama - 11284 - PP - Deferido

Pastora Mayara - 45123 - PSDB - Deferido

Patricia Almeida - 28828 - PRTB - Deferido

Patricia Carvalho - 13030 - PT - Deferido

Paulinho Locutor - 12126 - PDT - Deferido

Paulista do Caldo - 18222 - REDE - Deferido

Paulo Jorge - 25236 - PRD - Deferido

Paulo Robson - 22125 - PL - Deferido

Paulo Rocha - 40556 - PSB - Deferido

Paulo Tyrone - 35333 - PMB - Deferido

Pedrina Alves - 20077 - PODE - Deferido

Pedrinha Lasmar - 27927 - DC - Deferido

Peixoto - 55888 - PSD - Deferido

Pepê do Educandos - 44024 - UNIÃO - Deferido

Pepety Cunha - 11001 - PP - Deferido

Pereira Ledora - 44400 - UNIÃO - Deferido

Peri - 25500 - PRD - Deferido

Pimenta - 40321 - PSB - Deferido

Poliana Lima - 30003 - NOVO - Deferido

Policial Cleia - 77889 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Pr. Frank Abílio - 70651 - AVANTE - Deferido

Prissila Melo - 10111 - REPUBLICANOS - Deferido

Prof Bruno Christopherson - 23396 - CIDADANIA - Deferido

Prof João Garcia - 23369 - CIDADANIA - Deferido

Prof Mequias Fonseca - 50174 - PSOL - Renúncia

Prof Polyana Costa - 12221 - PDT - Deferido

Prof Velas - 23333 - CIDADANIA - Deferido

Prof. João Fernandes - 50234 - PSOL - Deferido

Prof. Luiz Cláudio - 18000 - REDE - Deferido

Prof.. Gina Gonzalez - 15999 - MDB - Deferido

Profa Evany - 50150 - PSOL - Deferido

Professor Ademir - 33789 - MOBILIZA - Deferido

Professor Alan D Angelo - 20321 - PODE - Deferido

Professor Alessandro - 55100 - PSD - Deferido

Professor Ali - 40001 - PSB - Deferido

Professor Atlas Bacellar - 22422 - PL - Deferido

Professor Barba Azul - 12500 - PDT - Deferido

Professor Bibiano - 12307 - PDT - Deferido

Professor Diego Freitas - 18777 - REDE - Deferido

Professor João Paulo - 30123 - NOVO - Deferido

Professor Johnny Almeida - 36700 - AGIR - Deferido

Professor Jonas Natário - 35025 - PMB - Deferido

Professor Luiz Antonio - 13456 - PT - Deferido

Professor Marçal - 28222 - PRTB - Deferido

Professor Márcio - 28456 - PRTB - Deferido

Professor Miguel - 13014 - PT - Deferido

Professor Moisés Costa - 33000 - MOBILIZA - Deferido

Professor Nonato - 15760 - MDB - Deferido

Professor Pedro Liarte - 28113 - PRTB - Deferido

Professor Ricardo - 50050 - PSOL - Deferido

Professor Ronaldo Fernandes - 30330 - NOVO - Deferido

Professor Samuel - 55333 - PSD - Deferido

Professor Serapião - 40102 - PSB - Deferido

Professor Val - 15333 - MDB - Deferido

Professor Vander Lourenço - 28117 - PRTB - Deferido

Professora Anizia - 10144 - REPUBLICANOS - Deferido

Professora Cris - 30111 - NOVO - Deferido

Professora Dora - 30555 - NOVO - Deferido

Professora Edith Falcão - 20190 - PODE - Deferido

Professora Fátima Falcão - 40090 - PSB - Deferido

Professora Jacqueline - 44300 - UNIÃO - Deferido

Professora Jesus - 36044 - AGIR - Deferido

Professora Klícia Kelle - 22256 - PL - Deferido

Professora Socorro Rocha - 27177 - DC - Deferido

Professora Therezinha Ruiz - 44000 - UNIÃO - Deferido

Protetora Carla Souza - 28028 - PRTB - Deferido

Psicólogo Eli Souza - 15122 - MDB - Deferido

Radyr Jr - 70111 - AVANTE - Deferido

Rafael da Reciclagem - 33233 - MOBILIZA - Deferido

Rafael Sales - 12555 - PDT - Deferido

Rafaela Torres - 11017 - PP - Deferido

Raiane da Betânia - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Raiderson Teco - 70369 - AVANTE - Deferido

Raiff Matos - 22022 - PL - Deferido

Raimunda Lima - 77777 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Raimundinho Cruz - 33369 - MOBILIZA - Deferido

Raimundo Brito - 33500 - MOBILIZA - Deferido

Rainer Figueiredo - 11612 - PP - Deferido

Ramon Costa - 30022 - NOVO - Deferido

Rani Braz - 25456 - PRD - Deferido

Raquel Moraes - 27235 - DC - Deferido

Raul da Reciclagem - 40651 - PSB - Deferido

Raulzinho - 15111 - MDB - Deferido

Rayan Arcanjo - 18333 - REDE - Deferido

Rayana Pinho do Bazar - 70456 - AVANTE - Deferido

Regina Loira do Salgado - 40007 - PSB - Deferido

Reizo Castelo Branco - 70888 - AVANTE - Deferido

Renan Doval - 44666 - UNIÃO - Deferido

Renan Rotondano - 50888 - PSOL - Deferido

Renan Silva - 30222 - NOVO - Deferido

Renan Vieira - 25250 - PRD - Deferido

Renata Maia - 40141 - PSB - Deferido

Renata Rodrigues - 20678 - PODE - Deferido

Renatinho - 12888 - PDT - Deferido

Renatinho da Elite - 20088 - PODE - Deferido

Repórter Eudogio - 11190 - PP - Deferido

Repórter Ray Nascimento - 33122 - MOBILIZA - Deferido

Reverson Colares - 55001 - PSD - Deferido

Riame Braga - 55070 - PSD - Deferido

Rita da Enfermagem - 20153 - PODE - Deferido

Roberto Dinâmite - 27000 - DC - Deferido

Roberto Sabino - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Rodinei Ramos - 70770 - AVANTE - Deferido

Rodrigão Moreira - 27777 - DC - Deferido

Rodrigo Carvalho - 35015 - PMB - Deferido

Rodrigo Casanova - 45555 - PSDB - Deferido

Rodrigo Cohen - 12320 - PDT - Deferido

Rodrigo Guedes - 11007 - PP - Deferido

Rodrigo Mendes - 22001 - PL - Deferido

Rodrigo Novaes - 35014 - PMB - Deferido

Rodrigo Nunes - 15699 - MDB - Deferido

Rodrigo Sá - 11123 - PP - Deferido

Rodriguinho do Aplicativo - 15001 - MDB - Deferido

Rogério Silva - 18018 - REDE - Deferido

Rômulo Zurra - 35036 - PMB - Deferido

Ronald do Parámazonas - 30233 - NOVO - Deferido

Ronaldinho Show - 40015 - PSB - Deferido

Ronaldo Sousa - 10500 - REPUBLICANOS - Deferido

Ronilson Souza - 30999 - NOVO - Deferido

Rony Trindade - 70257 - AVANTE - Deferido

Rosa da Cidade de Deus - 25733 - PRD - Deferido

Rosa Libanio - 55800 - PSD - Deferido

Rosana Frota - 36000 - AGIR - Deferido

Rose do Guaraná - 10112 - REPUBLICANOS - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Rosi Matos - 55700 - PSD - Deferido

Rosinaldo Bual - 36777 - AGIR - Deferido

Rosinha do Amazonas - 40213 - PSB - Deferido

Rosivaldo Cordovil - 45455 - PSDB - Deferido

Rubenilson Massulo - 33456 - MOBILIZA - Deferido

Ruth Costa - 22412 - PL - Deferido

Sabrina Leite - 70656 - AVANTE - Deferido

Saimon Bessa - 44433 - UNIÃO - Deferido

Sámeq Protetor - 11321 - PP - Deferido

Sampaio - 50100 - PSOL - Deferido

Sargento Andréa Cristina - 44017 - UNIÃO - Deferido

Sargento Augusto - 15007 - MDB - Deferido

Sargento Coutinho - 25190 - PRD - Deferido

Sargento Efraim - 10190 - REPUBLICANOS - Deferido

Sargento Eumar Filho - 44016 - UNIÃO - Deferido

Sargento Joanderson - 36190 - AGIR - Deferido

Sargento Negreiros - 40023 - PSB - Deferido

Sargento Plácido - 44190 - UNIÃO - Deferido

Sargento Salazar - 22007 - PL - Deferido

Sargento Washington - 33033 - MOBILIZA - Deferido

Sassá da Construção CIVIL - 13418 - PT - Deferido

Sato do Mazon - 55455 - PSD - Deferido

Serginho Câmara - 36360 - AGIR - Deferido

Serginho Leal - 12707 - PDT - Deferido

Sérgio Baré - 25877 - PRD - Deferido

Sérgio Kruke - 22123 - PL - Deferido

Sérgio Sá - 33037 - MOBILIZA - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Seu Amigo Mimica - 40000 - PSB - Deferido

Sgt Bentes Papinha - 70333 - AVANTE - Deferido

Sidney Souza - 35600 - PMB - Deferido

Sildomar Abtibol - 20698 - PODE - Deferido

Silvia Carla da Infância - 45789 - PSDB - Deferido

Simone Torres - 22110 - PL - Deferido

Sinesio Trovão - 44454 - UNIÃO - Deferido

Sirrame Maquiné - 33213 - MOBILIZA - Deferido

Siviko Araújo - 27122 - DC - Deferido

Socorro do Café - 15654 - MDB - Deferido

Socorro Lopes - 44567 - UNIÃO - Deferido

Socorro Oliveira - 27077 - DC - Deferido

Socorro Sampaio - 70321 - AVANTE - Deferido

Sol - 35144 - PMB - Deferido

Soldado do Gasoduto - 20101 - PODE - Deferido

Soraia Soares - 33177 - MOBILIZA - Deferido

Stallone - 45677 - PSDB - Deferido

Stones Machado - 12345 - PDT - Deferido

Sueli da Lotação - 28882 - PRTB - Deferido

Sully de Marconi - 22121 - PL - Deferido

Susanne Gomes - 28789 - PRTB - Deferido

Suzana Barreto - 36550 - AGIR - Deferido

Suziêr Carmo - 35010 - PMB - Deferido

Swmaya Amaral - 18778 - REDE - Deferido

Tainara Franca - 25345 - PRD - Deferido

Tania Mara - 25505 - PRD - Deferido

Tarcisio Lima e Bancada Social - 25555 - PRD - Deferido

Tatá - 22237 - PL - Deferido

Tatá Tarciso Gutemberg - 27455 - DC - Deferido

Ten Márcio Azevedo - 10307 - REPUBLICANOS - Deferido

Tenente Adilmara - 25900 - PRD - Deferido

Tenente Coronel Malheiros - 33677 - MOBILIZA - Deferido

Tenente Socorro Dantas - 40190 - PSB - Deferido

Teófilo Ribeiro - 22369 - PL - Deferido

Thaty Barone - 10666 - REPUBLICANOS - Deferido

Thaysa Lippy - 25000 - PRD - Deferido

Thiago Coelho - 28888 - PRTB - Deferido

Thiago Leandro - 28777 - PRTB - Deferido

Thiago Marques da Cruz - 28890 - PRTB - Deferido

Thiago Medeiros - 13633 - PT - Deferido

Thiago Pinheiro Fonoaudiólogo - 25125 - PRD - Deferido

Thiago Quara - 70133 - AVANTE - Deferido

Tia Nalva - 44237 - UNIÃO - Deferido

Tiago Falcão - 25369 - PRD - Deferido

Tio Pit do Táxi - 22114 - PL - Deferido

Tio Vicente - 44544 - UNIÃO - Deferido

Toalha Podre - 44678 - UNIÃO - Deferido

Tony Medeiros - 70222 - AVANTE - Deferido

Úlisson Fortes - 30000 - NOVO - Deferido

Úlli Toledo - 28288 - PRTB - Deferido

Unidos Pelo Povo - 30418 - NOVO - Deferido

Val Santos - 50123 - PSOL - Deferido

Valdeco da Zona Norte - 28282 - PRTB - Deferido

Valderli Bernardo - 65333 - PC do B - Deferido

Valdo Paixão - 33300 - MOBILIZA - Deferido

Valdson Oliveira - 36015 - AGIR - Deferido

Valeska Freitas - 12025 - PDT - Deferido

Valzinha da Enfermagem - 12363 - PDT - Deferido

Vanda Witoto - 18123 - REDE - Deferido

Vanete Carvalho - 25252 - PRD - Deferido

Vera Amiga da Compensa - 40334 - PSB - Deferido

Vera Esperança - 11432 - PP - Deferido

Verinha - 15009 - MDB - Deferido

Verit do Mauazinho - 20654 - PODE - Deferido

Victor Gama - 12012 - PDT - Deferido

Vilma Queiroz - 25255 - PRD - Deferido

Vinicius Calazans - 15150 - MDB - Deferido

VIVI Lira - 70100 - AVANTE - Deferido

Wagner Bessa - 30456 - NOVO - Deferido

Wallace Oliveira - 27144 - DC - Deferido

Wallacy Michelle - 11024 - PP - Deferido

Walter Boff - 77961 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Wanderson Robinho - 20030 - PODE - Deferido

Weiner Barbosa - 20234 - PODE - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Wellington Mais Chegado - 40101 - PSB - Deferido

Wilame Barreto - 33333 - MOBILIZA - Deferido

William Alemão - 23456 - CIDADANIA - Deferido

Williamis Vieira - 43555 - PV - Deferido

Willis Silva - 50222 - PSOL - Deferido

Willison Marques - 45234 - PSDB - Deferido

Wilson Santos - 28012 - PRTB - Deferido

Wilton Lira Bancada Mais Saúde - 25789 - PRD - Deferido

Yomara Lins - 20123 - PODE - Deferido

Ze Gotinha da Floresta - 70190 - AVANTE - Deferido

Zé Ricardo - 13610 - PT - Deferido

Zezinho Coroadinho - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 12h37.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

