Veja a lista dos candidatos a vereador por João Pessoa (PB) em 2024

Do UOL, Em São Paulo

A cidade de João Pessoa (PB) tem 29 vagas para vereadores este ano e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 448 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você ainda está se perguntando quem são os candidatos do seu município e os respectivos números de cada um, a lista abaixo, compilada a partir de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), te ajuda. Veja a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador de João Pessoa (PB):

Abraão Cavalcanti - 55123 - PSD - Deferido

Aderval Gás - 18083 - REDE - Deferido

Adjany Simplicio - 50123 - PSOL - Deferido

Alaneé Magna - 30321 - NOVO - Deferido

Alenkar - 27500 - DC - Deferido

Aleudo - 15888 - MDB - Deferido

Alexandre Araruna - 11010 - PP - Deferido

Alexandre Inocencio - 22444 - PL - Deferido

Alexandre Ítalo - 33222 - MOBILIZA - Deferido

Alexandre Queiroz - 33100 - MOBILIZA - Renúncia

Alexandre Soares - 50500 - PSOL - Deferido

Alice Alternativa Socialista - 16000 - PSTU - Deferido

Alisson Novais - 22801 - PL - Deferido

Allana - 50777 - PSOL - Deferido

Allysson da Prime - 40111 - PSB - Deferido

Alyne Moreira - 36123 - AGIR - Deferido

Alysson Santana - 15369 - MDB - Deferido

Amanda Diniz - 12434 - PDT - Deferido

Amanda Souza - 18019 - REDE - Deferido

Amaral - 15777 - MDB - Deferido

Ana Cristina - 36233 - AGIR - Deferido

Anderson Pezão - 33789 - MOBILIZA - Deferido

André Leão - 20333 - PODE - Deferido

André Martins - 70444 - AVANTE - Deferido

André Matias - 30123 - NOVO - Deferido

Andrea Libardi - 15001 - MDB - Deferido

Andreina Villarim - 40224 - PSB - Deferido

Anette Dias - 40199 - PSB - Deferido

Anselmo Limeira - 55234 - PSD - Deferido

Antoniel Braga - 70333 - AVANTE - Deferido

Antonio Arroz - 55555 - PSD - Deferido

Antonio Atleta - 40069 - PSB - Deferido

Arlison Oliveira - 22770 - PL - Deferido

Augusto Patriota - 30333 - NOVO - Deferido

Barbosa de Mandacaru - 20190 - PODE - Deferido

Basto do Povão - 33331 - MOBILIZA - Deferido

Beatriz - 55100 - PSD - Deferido

Beka Morais - 15015 - MDB - Deferido

Betania Andrade - 27010 - DC - Deferido

Beto do Povo - 15222 - MDB - Deferido

Beto Pirulito - 27888 - DC - Deferido

Bibi Limeira - 13110 - PT - Deferido

Bispo Wandilson Lopes - 33567 - MOBILIZA - Deferido

Boileau Wanderley - 22456 - PL - Deferido

Bolsoreth - 22321 - PL - Deferido

Bosquinho - 43333 - PV - Deferido

Branco - 11231 - PP - Deferido

Branco Gás - 55002 - PSD - Deferido

Brunno Iack - 15444 - MDB - Deferido

Bruno Arruda - 30777 - NOVO - Deferido

Bruno Farias - 70123 - AVANTE - Deferido

Cabo Raquel França - 27577 - DC - Deferido

Capitã Rebeca - 10101 - REPUBLICANOS - Deferido

Capitão Eures Maradona - 20193 - PODE - Deferido

Capitão Romanelli - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Carlão Pelo Bem - 22777 - PL - Deferido

Carlinhos do Bem - 77100 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Carlos Narrador - 12002 - PDT - Deferido

Carlos Silva - 70456 - AVANTE - Deferido

Cassia da Kells - 15151 - MDB - Deferido

Catarina Rocha - 30444 - NOVO - Deferido

Célia Marques - 55777 - PSD - Deferido

Celso Batista - 50050 - PSOL - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Chico Aguiar Carioca - 10565 - REPUBLICANOS - Deferido

Chico do Sindicato - 70111 - AVANTE - Deferido

Claudia Gomes Vitoriano - 10270 - REPUBLICANOS - Deferido

Claudia Gonzaga - 22122 - PL - Deferido

Claudio do Grotao - 15789 - MDB - Deferido

Claudio Rodrigues - 12778 - PDT - Deferido

Cleiton Roberto - 15123 - MDB - Deferido

Cleodé - 20111 - PODE - Deferido

Clodoaldo Gomes - 80080 - UP - Deferido

Coelho Relojoeiro - 77456 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Coronel Kelson - 11999 - PP - Deferido

Coronel Sobreira - 30000 - NOVO - Deferido

Cristiano Almeida - 36789 - AGIR - Deferido

Cristiano Souto - 55888 - PSD - Deferido

Cristina Perfume - 77010 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Cybelle Navarro - 20234 - PODE - Deferido

Damasio Franca Neto - 11456 - PP - Deferido

Dani Maia - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Daniel Macedo - 12013 - PDT - Deferido

Danilo Beltrão - 22522 - PL - Deferido

Darcilene Xavier - 22400 - PL - Deferido

Darinho - 33111 - MOBILIZA - Deferido

Davi Pereira Xavier - 29000 - PCO - Deferido

Dema Macedo - 77889 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Demas Joaquim - 11011 - PP - Deferido

Denilzo Batista - 55456 - PSD - Deferido

Diego Pereirinha - 20987 - PODE - Deferido

Dielca Cruz - 15150 - MDB - Deferido

Dinho - 55789 - PSD - Deferido

Dora da Saúde - 77161 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Dr Ednilson Siqueira - 33777 - MOBILIZA - Deferido

Dr Humberto - 40500 - PSB - Deferido

Dr Jefferson Yosef - 40800 - PSB - Deferido

Dr Luis Flávio - 70670 - AVANTE - Deferido

Dr. Tarcisio Campos - 55200 - PSD - Deferido

Duda Cordeiro - 33007 - MOBILIZA - Deferido

Durval Ferreira - 22222 - PL - Deferido

Ecarlos Carneiro - 77789 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Eder Caminhoneiro - 13123 - PT - Deferido

Eder da Jampa - 22333 - PL - Deferido

Edilene Silva - 27447 - DC - Deferido

Edinewton Cesar També - 10234 - REPUBLICANOS - Deferido

Edmar Oliveira - 12321 - PDT - Deferido

Edmilson Galego do Olivina - 36010 - AGIR - Deferido

Edmilson Lima, A Voz do Povo - 20789 - PODE - Deferido

Edmilson Soares - 40789 - PSB - Deferido

Edna Arruda - 20528 - PODE - Deferido

Ednaldo Netto - 20444 - PODE - Deferido

Edson Alves - 30555 - NOVO - Renúncia

Edson Pessoa - 33622 - MOBILIZA - Deferido

Eduardo Joias - 20504 - PODE - Deferido

Edvaldo Batista - 55500 - PSD - Deferido

Edvaldo do Cidade Verde - 77111 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Elaine Sousa - 22500 - PL - Deferido

Eliza Virginia - 11000 - PP - Deferido

Elton Coelho - 33192 - MOBILIZA - Deferido

Elzimar Lopes - 77133 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Emano Santos - 43456 - PV - Deferido

Emanuel Nery - 22100 - PL - Deferido

Emmanuelle Heim - 30100 - NOVO - Deferido

Enfermeira Rayra Beserra - 10007 - REPUBLICANOS - Deferido

Erika Rocha - 30003 - NOVO - Deferido

Estela Bezerra - 13333 - PT - Deferido

Eucébia Francisca - 18666 - REDE - Deferido

Eulina - 50555 - PSOL - Deferido

Eurípedes Leal - 33123 - MOBILIZA - Deferido

Eva - 27457 - DC - Deferido

Evaldo Federal - 36190 - AGIR - Deferido

Evandro Lima - 22800 - PL - Deferido

Fabiana Lacerda - 70105 - AVANTE - Deferido

Fabiano Lima - 36111 - AGIR - Deferido

Fábio Adesivo - 77700 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Fábio Carneiro - 77222 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Fabio Lopes - 22000 - PL - Deferido

Fábio Petterson - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Fabíola Rezende - 40222 - PSB - Deferido

Farias - 55454 - PSD - Deferido

Fatima Andrade - 40007 - PSB - Deferido

Felipe Teles - 33000 - MOBILIZA - Deferido

Fernando do Grotão - 55000 - PSD - Deferido

Fernando Gás - 12388 - PDT - Deferido

Fernando Passos - 10444 - REPUBLICANOS - Deferido

Filipe Maia - 40777 - PSB - Deferido

Flauber Santos - 13611 - PT - Deferido

Flaviano Taxista - 11211 - PP - Deferido

Francisco José - 12456 - PDT - Deferido

Françualdo Alves - 13456 - PT - Deferido

Fumacinha - 27111 - DC - Deferido

Gabi Benvenutty - 13013 - PT - Deferido

Gabriella Nobrega - 11202 - PP - Deferido

Galega do Povão - 27400 - DC - Deferido

Garotinho - 33888 - MOBILIZA - Deferido

Gerlane Freitas - 77324 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Gerson Vasconcelos - 18123 - REDE - Deferido

Gil Roberto - 70700 - AVANTE - Deferido

Gorete Sales - 55155 - PSD - Indeferido

Guga Moov Jampa - 55444 - PSD - Deferido

Guga Pet - 11123 - PP - Deferido

Guga Regis - 11222 - PP - Deferido

Gustavo Ângelo - 20555 - PODE - Deferido

Helena Cavalcante - 10110 - REPUBLICANOS - Deferido

Helena Holanda - 12010 - PDT - Deferido

Helo Tavares - 22502 - PL - Deferido

Helton Renê - 70000 - AVANTE - Deferido

Heva Horrana - 70678 - AVANTE - Deferido

Ícaro Chaves - 20456 - PODE - Deferido

India - 70500 - AVANTE - Deferido

Irmão Radamez - 70110 - AVANTE - Deferido

Irmao Valmir - 11234 - PP - Deferido

Iron do Tatu - 30001 - NOVO - Deferido

Isolda Matias - 36765 - AGIR - Deferido

Jaci Guimarães - 40666 - PSB - Deferido

Jaciara Cristina - 70234 - AVANTE - Deferido

Jackson Evangelista - 20888 - PODE - Deferido

Jader Filho - 77999 - SOLIDARIEDADE - Renúncia

Jafia Nascimento - 55333 - PSD - Deferido

Jailma Carvalho - 40456 - PSB - Deferido

Jaqueline Almeida - 10133 - REPUBLICANOS - Deferido

Jayme Cardoso - 22555 - PL - Deferido

Jean Bizu - 50208 - PSOL - Deferido com recurso

Jessica das Comunidades - 55157 - PSD - Deferido

Jessyca Luana - 22204 - PL - Deferido

João Almeida - 12333 - PDT - Deferido

João Batista - 80100 - UP - Deferido

Joao Corujinha - 11111 - PP - Deferido

João da Igreja - 18888 - REDE - Deferido

João Eduardo - 12222 - PDT - Deferido

João Felix - 80000 - UP - Deferido

Joãozinho Lambafera - 77555 - SOLIDARIEDADE - Deferido

John - 30005 - NOVO - Deferido

Jonildo Cavalcanti - 77877 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jorge Maia - 10567 - REPUBLICANOS - Deferido

Josa do Vôlei - 70007 - AVANTE - Deferido

Josafá - 27456 - DC - Indeferido

Josafá do Esporte - 12012 - PDT - Deferido

Jose dos Motoboys - 11666 - PP - Deferido

Josefa Paulino - 15345 - MDB - Deferido

Josias Mendes - 22322 - PL - Deferido

Josimar Otica O Barata - 12999 - PDT - Deferido

Josué Diesel - 55321 - PSD - Deferido

Josy Libras - 22224 - PL - Deferido

Josy Santos Vendedora - 33233 - MOBILIZA - Deferido

Jovianne Sousa - 15456 - MDB - Renúncia

Junio Leandro - 12123 - PDT - Deferido

Junio Som - 70077 - AVANTE - Deferido

Junior Canela - 15500 - MDB - Deferido

Júnior Félix - 77800 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Júnior Gurgel - 40040 - PSB - Deferido

Junior Mangabeira - 11444 - PP - Deferido

Júnior Pires - 40333 - PSB - Deferido

Karina Pimenta - 20999 - PODE - Deferido

Kelly do Botafogo - 77224 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Kleber Geraldo - 12000 - PDT - Deferido

Lena do Paraiba - 15544 - MDB - Deferido

Léo da Mata - 30500 - NOVO - Deferido

Léo Festas - 40400 - PSB - Deferido

Leo Martins - 15400 - MDB - Deferido

Leo Móveis - 27001 - DC - Deferido

Libório Lacerda - 77007 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Lima da Saúde - 20777 - PODE - Deferido

Luanna Moura - 12543 - PDT - Deferido

Lubiah Ricco - 77345 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Lucas Caçula - 15333 - MDB - Deferido

Luciana do Povão - 33321 - MOBILIZA - Deferido

Luciana Rabay - 11001 - PP - Deferido

Luciano Anselmo - 12511 - PDT - Deferido

Lucinha Lima - 70888 - AVANTE - Deferido

Luís da Padaria - 36000 - AGIR - Deferido

Luiz A Luta dos Trabalhadores - 16420 - PSTU - Deferido

Luiz da Ótica - 20025 - PODE - Deferido

Luizinho dos Projetos Socias - 11888 - PP - Deferido

Lula da Tapioca - 33033 - MOBILIZA - Deferido

Lúvio Galeno - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Macedo da Shot - 10380 - REPUBLICANOS - Deferido

Madalena Cabeleireira - 15112 - MDB - Deferido

Magal - 20144 - PODE - Deferido

Magno França - 40004 - PSB - Deferido

Malory - 70200 - AVANTE - Deferido

Mangueira - 11678 - PP - Deferido

Manoel Isidro - 15000 - MDB - Deferido

Manu Correia - 80123 - UP - Deferido

Manu do Açaí - 40001 - PSB - Deferido

Mara Ares - 12011 - PDT - Deferido

Marcelo Cantalice - 11555 - PP - Deferido

Marcelo da Torre - 40999 - PSB - Deferido

Marcelo Gomes Hytalo Fest - 77677 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Márcia da Salada - 20020 - PODE - Deferido

Marcia dos Ambulantes - 55300 - PSD - Deferido

Marcia Henriques - 12788 - PDT - Deferido

Marcia Lucena - 18018 - REDE - Deferido

Marcia Silva - 40140 - PSB - Deferido

Marcílio do Hbe - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Márcio Alencar - 55055 - PSD - Deferido

Márcio Bora Bora - 20222 - PODE - Deferido

Márcio Dias - 36666 - AGIR - Deferido

Marcio Jaguar - 70300 - AVANTE - Deferido

Marco Suassuna - 18222 - REDE - Deferido

Marconi Delgado - 27333 - DC - Deferido

Marcony Reis - 50888 - PSOL - Deferido

Marcos Bandeira - 70555 - AVANTE - Deferido

Marcos da Midia - 27171 - DC - Deferido

Marcos Henriques - 13000 - PT - Deferido

Marcos Junio - 27777 - DC - Deferido

Marcos Vinicius - 12345 - PDT - Deferido

Maria Aparecida - 36777 - AGIR - Deferido

Maria Paraiba - 70772 - AVANTE - Deferido

Marilene Alves Conselheira - 33999 - MOBILIZA - Deferido

Marilúzia Souza - 18999 - REDE - Deferido

Marinaldo - 27321 - DC - Deferido

Mario da Cruz - 22234 - PL - Renúncia

Mariza Rodrigues - 33102 - MOBILIZA - Deferido

Marmuthe Cavalcanti - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Marquinhos Nossa Voz - 13555 - PT - Deferido

Marquinhos Pesauto - 33345 - MOBILIZA - Deferido

Matilde Coelho Satiro - 12666 - PDT - Deferido

Mauricio dos Prestadores - 55121 - PSD - Deferido

Mazé Excursões - 77888 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Mel Barros - 70070 - AVANTE - Deferido

Melca Farias - 22888 - PL - Deferido

Mestre Manhoso - 70001 - AVANTE - Deferido

Meyrelle Campos - 55677 - PSD - Deferido

Michele Mota - 10033 - REPUBLICANOS - Deferido

Michelle Costa - 77088 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Michelly Carneiro - 10180 - REPUBLICANOS - Deferido

Michely Farina - 22345 - PL - Deferido

Mikika Leitão - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Milanez Neto - 15555 - MDB - Deferido

Milton Dantunes - 36567 - AGIR - Deferido

Mo Lima - 11233 - PP - Deferido

Moisés Mota - 77333 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Morena - 12223 - PDT - Deferido

Nai Gomes - 65123 - PC do B - Deferido

Nalda Souza - 65321 - PC do B - Deferido

Nataluan Carvalho - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Neide Brito - 43000 - PV - Deferido

Neide Pereira - 40337 - PSB - Deferido

Nenem de Seu Mano - 12777 - PDT - Deferido

Neto Zaccara - 77500 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Nicole D Lamarck - 15678 - MDB - Deferido

Nil Cantor - 11567 - PP - Deferido

Nildo Andrade - 36700 - AGIR - Deferido

Nino do Rangel - 43043 - PV - Deferido

Ó Jardineiro - 40555 - PSB - Deferido

Odon Bezerra - 40123 - PSB - Deferido

Omar Júnior - 36050 - AGIR - Deferido

Orlando de Miranda - 36122 - AGIR - Deferido

Oscar Neto - 36222 - AGIR - Deferido

Osmario Junior da Vacina - 11033 - PP - Deferido

Pablo Gouveia - 33555 - MOBILIZA - Deferido

Pastor da Sopa - 36333 - AGIR - Deferido

Pastor Elinaldo - 40027 - PSB - Deferido

Pastor Márcio Lima - 36888 - AGIR - Deferido

Pastor Sergio - 12888 - PDT - Deferido

Pastora Raminha - 36108 - AGIR - Deferido

Patricia Berger - 20007 - PODE - Deferido

Patrícia Freitas - 33010 - MOBILIZA - Deferido

Paulo Ferreira - 20000 - PODE - Deferido

Paulo Freire - 15070 - MDB - Deferido

Paulo Maurício - 33444 - MOBILIZA - Deferido

Pedro Cruz - 55222 - PSD - Deferido

Pedro Marceneiro - 15999 - MDB - Deferido

Pedro Régis - 30222 - NOVO - Deferido

Peu - 55999 - PSD - Deferido

Pezão do Valentina - 27999 - DC - Deferido

Poca Cabelereiro - 10111 - REPUBLICANOS - Deferido

Policial Caio - 22111 - PL - Deferido

Pr Franklin Delano - 22277 - PL - Deferido

Pr Júnior Maia - 30730 - NOVO - Deferido

Pretha Alves - 36003 - AGIR - Deferido

Prof Ronismar Andrade - 70008 - AVANTE - Deferido

Professor Alves - 27678 - DC - Deferido

Professor Beethoven - 10017 - REPUBLICANOS - Deferido

Professor Ferreira - 15321 - MDB - Deferido

Professor Francisco - 18111 - REDE - Deferido

Professor Hiroshi - 70100 - AVANTE - Deferido

Professor Mendes - 36999 - AGIR - Deferido

Professor Oscar - 70666 - AVANTE - Deferido

Professor Paiva - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Professor Rodrigo Lima - 11777 - PP - Deferido

Professor Wilson Melo - 40013 - PSB - Deferido

Professora Ana Saara - 30330 - NOVO - Deferido

Professora Ceres Rabelo - 11224 - PP - Deferido

Professora Ivonete - 20127 - PODE - Deferido

Professora Jussara - 40444 - PSB - Deferido

Professora Kalina - 12678 - PDT - Deferido

Professora Leila Fonseca - 10192 - REPUBLICANOS - Deferido

Psyckhé - 36022 - AGIR - Deferido

Raissa Lacerda - 40110 - PSB - Renúncia

Ramon - 18000 - REDE - Renúncia

Ramos Dindinsin - 30300 - NOVO - Deferido

Raoni Mendes - 27222 - DC - Deferido

Rayssa Rabello - 70999 - AVANTE - Deferido

Rebeca Sodré - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Rebecca de Dr Galileu - 11147 - PP - Deferido

Renato da Saúde - 77666 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ricardo Franceschini - 30111 - NOVO - Deferido

Ricardo Leandro - 36036 - AGIR - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Rinaldo Maranhão - 77777 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Rita Tuaregues - 33300 - MOBILIZA - Deferido

Robson Rogério - 20002 - PODE - Deferido

Rogério Gás - 33301 - MOBILIZA - Deferido

Romulo Dantas - 33333 - MOBILIZA - Deferido

Romulo Fernandes - 13777 - PT - Deferido

Rosangela Santos - 70770 - AVANTE - Deferido

Rose Gonçalves - 55678 - PSD - Deferido

Roseane Barros - 30030 - NOVO - Deferido

Rosilene Santana - 80180 - UP - Deferido

Ruan Martins - 10321 - REPUBLICANOS - Deferido

Ruben Xavier - 30456 - NOVO - Deferido

Salomão Nobre - 10190 - REPUBLICANOS - Deferido

Samara Suassuna - 22001 - PL - Deferido

Samuel Cuidador - 15022 - MDB - Deferido

Samuel Paulino - 55147 - PSD - Deferido

Sandra Marrocos - 20013 - PODE - Deferido

Sandro Galvao - 15221 - MDB - Deferido

Sargento Alves - 30010 - NOVO - Deferido

Sargento Amaro de Mangabeira - 33190 - MOBILIZA - Deferido

Sargento Felizardo - 30193 - NOVO - Deferido

Sargento Joelson - 27000 - DC - Deferido

Sargento Lucia Saldanha - 27190 - DC - Deferido

Sargento Marcone - 22144 - PL - Deferido

Sargento Marcone Florencio - 30774 - NOVO - Deferido

Sargento Rui - 22190 - PL - Deferido

Sargento Willames - 22193 - PL - Deferido

Saturno - 33456 - MOBILIZA - Deferido

Sávio Lacerda - 18024 - REDE - Deferido

Sebastiao Urtiga - 15551 - MDB - Deferido

Sergio da Educação - 27277 - DC - Deferido

Sergio da Sac - 55666 - PSD - Deferido

Sergio Ricardo - 55111 - PSD - Deferido

Seu Ciço - 50222 - PSOL - Deferido

Severo - 27007 - DC - Deferido

Sheila da Silva - 33733 - MOBILIZA - Deferido

Shirley Costa - 11445 - PP - Deferido

Sidnéya Carneiro - 20001 - PODE - Deferido

Simone Brito - 11811 - PP - Deferido

Socorro Santos - 30234 - NOVO - Deferido

Sósteni Milei - 22123 - PL - Deferido

Stefany Duarte - 27444 - DC - Deferido

Stênio Soares - 13130 - PT - Deferido

Sullivan Dumont - 20321 - PODE - Deferido

Susicleide Mangaba - 20180 - PODE - Deferido

Tárcio Teixeira - 50000 - PSOL - Deferido

Tarcisio Jardim - 11007 - PP - Deferido

Tassiana Farias - 11022 - PP - Deferido

Tatiana Gomes - 43146 - PV - Deferido

Tatiana Matias - 12111 - PDT - Deferido

Tavinho Santos - 55640 - PSD - Deferido

Telma Santos - 18020 - REDE - Deferido

Tenente Aline - 22007 - PL - Deferido

Tenente Alves - 27789 - DC - Deferido

Thaiz Brasil Protetora - 30999 - NOVO - Deferido

Thiago do Vôlei - 10700 - REPUBLICANOS - Deferido

Thiago Lucena - 27123 - DC - Deferido

Thiberio de Professor Gabriel - 12789 - PDT - Indeferido

Tila Araújo - 77124 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Toinho Pé de Aço - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Ulisses Barbosa - 50150 - PSOL - Deferido

Val Conselheira - 11789 - PP - Deferido

Valderez Gás - 77077 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Valdevino - 27027 - DC - Deferido

Valdilene Queiroz - 77444 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Valdir Trindade - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Valquiria da Educação - 12555 - PDT - Deferido

Vandalucia - 11333 - PP - Deferido

Vanderlei Júnior - 30789 - NOVO - Deferido

Verônica de Zezé - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Vilberto - 70789 - AVANTE - Deferido

Vitor Rodrigues - 12007 - PDT - Deferido

Viviane Fonsêca - 33366 - MOBILIZA - Deferido

Wagner Taveira - 15020 - MDB - Deferido

Walter Gomes - 15666 - MDB - Deferido

Walter Paparazzo - 15051 - MDB - Deferido

Wamberto Ulisses - 10888 - REPUBLICANOS - Deferido

Wellington Nunes - 27555 - DC - Deferido

Yara Guimarães - 70222 - AVANTE - Deferido

Yuri Cavalcanti - 29999 - PCO - Deferido

Yze Nobre - 27127 - DC - Deferido

Zé Gadelha - 20200 - PODE - Deferido

Zé Will - 70777 - AVANTE - Deferido

Zélia da Saúde - 55112 - PSD - Deferido

Zezinho Botafogo - 40000 - PSB - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 12h37.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

