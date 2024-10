Trump discursará em painel blindado na cidade onde sofreu atendado

Donald Trump volta neste sábado (5) à cidade de Butler, na Pensilvânia, a mesma onde sofreu uma tentativa de assassinato em julho. Retorno acontece a um mês antes das eleições presidenciais de 5 de novembro.

Na sexta-feira (4), o presidente Joe Biden alertou sobre a possibilidade de a eleição transcorrer em um clima de violência.

O que aconteceu

Segurança foi reforçada. Esquadrões de franco-atiradores foram posicionados em vários edifícios circundantes e um drone de vigilância no alto. "Estão ocorrendo muitas coisas inquietantes", disse Heather Hughes, de 43 anos, que viajou de New Castle, na Pensilvânia, para comparecer ao comício.

Apoiadores de Trump se concentram na cidade. Agora, muitos simpatizantes de Trump vestiam camisas adornadas com símbolos da tentativa de assassinato, e alguns usavam "curativos" nas orelhas que lembravam a bandagem usada pelo magnata após o atentado a tiros.

Musk e vice na chapa acompanha o candidato. Trump vem a Butler com o seu companheiro de chapa, J.D. Vance, e o bilionário Elon Musk afirmou em sua rede social X que também discursará para a multidão.

Candidato republicano vai discursar por trás de um painel de vidro blindado. A atenção em Butler também recai sobre o Serviço Secreto, que foi ridiculizado em julho por não conseguir oferecer segurança adequada. O atirador disparou oito vezes contra Trump, antes de ser morto pelos agentes.

Relembre a atentado a Trump

Imagens correram o mundo. Fotos do ex-presidente republicano com o rosto ensanguentado, erguendo o punho e gritando enquanto era retirado por agentes do Serviço Secreto viralizaram rapidamente e marcaram a campanha.

Reviravolta com desistência de Biden. Apenas uma semana depois da tentativa fracassada de assassinato, a corrida presidencial teve uma reviravolta quando Biden abandonou a disputa e foi substituído pela vice-presidente Kamala Harris, que rapidamente recuperou terreno para o campo democrata.

Trump tenta reviver o incidente. Republicano anunciou o seu retorno ao local do atentado, dizendo que volta ao local onde "recebeu uma bala pela democracia".