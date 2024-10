Por que ex-Ibope não fez pesquisas eleitorais nas capitais nesta eleição?

Antigo Ibope, o instituto Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) não fez pesquisas eleitorais em nenhuma capital antes do primeiro turno das eleições municipais.

O que aconteceu

Essa é a primeira eleição municipal do Ipec, fundado há três anos após o encerramento das operações do Ibope Inteligência, um dos institutos de pesquisa mais tradicionais do país, com 79 anos de existência. O Ibope foi comprado pelo grupo internacional Kantar em 2014, que decidiu encerrar o licenciamento da empresa de pesquisas de opinião e de mercado em 2021.

O Ipec teve contrato de exclusividade com a Rede Globo nas eleições gerais de 2022. Neste ano, porém, a emissora fez um novo processo de concorrência, em que escolheu seguir apenas com os institutos Quaest e Datafolha nas capitais.

Para as eleições de 2024, o Ipec fez 51 pesquisas desde abril, segundo o registro da Justiça Eleitoral. Os levantamentos aconteceram em cidades do interior ou de regiões metropolitanas, como Guarulhos (SP) e Belford Roxo (RJ) — nesta cidade, inclusive, a Quaest também fez um levantamento no mês de julho, contratada pela Rádio Tupi, por R$ 89.891.

Em setembro, a mesma rádio contratou o Ipec, por R$ 60 mil. Para comparação, o antigo Ibope fez mais de 200 pesquisas nas eleições municipais de 2020, entre junho e novembro.

Em nota, a Globo disse que o Ipec segue como opção para afiliadas. "A Globo reavalia permanentemente seus parceiros de pesquisa, a partir de uma série de critérios técnicos e internos. O Ipec segue sendo um instituto credenciado pela Globo e é uma opção para afiliadas ou outros municípios do interior", disse a emissora.

Cavallari explica que não houve nenhum tipo de desentendimento entre as empresas. "Não houve um rompimento, o fato de o Ipec não realizar as pesquisas eleitorais municipais de 2024 para a TV Globo é um desfecho natural da dinâmica e do processo concorrencial no mercado", falou ela ao UOL.