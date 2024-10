Pesquisas: Leitão (PT) e Fernandes (PL) disputam segundo turno em Fortaleza

Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL) vão disputar o segundo turno em Fortaleza (CE), segundo pesquisas divulgadas neste sábado (5).

O que aconteceu

Datafolha, Quaest e Atlas Intel divulgaram seus levantamentos. Leia as metodologias no final deste texto.

Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL) vão disputar o segundo turno, segundo todos os levantamentos. Os dois aparecem em empate técnico nas duas pesquisas. Na AtlasIntel, Evandro Leitão (PT) tem 28,1% dos votos válidos, ante 28% de André Fernandes (PL). No Datafolha, Fernandes aparece com 33% e Leitão tem 31%. Na pesquisa da Quaest, Fernandes aparece com 33% e Leitão tem 31%.

José Sarto (PDT) fica em terceiro lugar. Sarto aparece com 23,2% dos votos válidos na AtlasIntel, com 19% na Quaest e com 14% no Datafolha. Capitão Wagner (União) tem 17,6% dos votos válidos na AtlasIntel, 12% na Quaest e 17% no Datafolha.

Votos válidos

Os votos válidos são todos os votos destinados para candidatos. Não incluem votos brancos e nulos, pois esses são excluídos da contagem final da eleição. Nesta fase final da corrida eleitoral, o UOL optou por destacar os votos válidos, pois eles são mais fiéis à contagem que será feita nas urnas.

Pesquisa AtlasIntel (feita pela Internet)

Evandro Leitão (PT): 27,7% (28,1% votos válidos)

André Fernandes (PL): 27,5% (28% votos válidos)

José Sarto (PDT): 22,8% (23,2% votos válidos)

Capitão Wagner (União Brasil): 17,3% (17,6% votos válidos)

Eduardo Girão (Novo): 2% (2% votos válidos)

Técio Nunes (PSOL): Menos de 1% (0,9% votos válidos)

Chico Malta (PCB): Menos de 1% (0% votos válidos)

George Lima (Solidariedade): Menos de 1% (0% votos válidos)

Zé Batista (PSTU): Menos de 1% (0% votos válidos)

Nulo/Branco: 0,6%

Não sabe/Não respondeu: 1,2%

Pesquisa Quaest (feira presencialmente)

André Fernandes (PL): 31% (33% votos válidos)

Evandro Leitão (PT): 29% (31% votos válidos)

José Sarto (PDT): 14% (19% votos válidos)

Capitão Wagner (União Brasil): 12% (15% votos válidos)

Eduardo Girão (Novo): 1% (1% votos válidos)

Técio Nunes (PSOL): 1% (1% votos válidos)

George Lima (Solidariedade): 0% (0% votos válidos)

Zé Batista (PSTU): 0% (0% votos válidos)

Chico Malta (PCB): não foi citado nesta pesquisa (0% votos válidos)

Nulo/Branco: 9%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Pesquisa Datafolha (feita presencialmente)

André Fernandes (PL): 30% (33% votos válidos)

Evandro Leitão (PT): 28% (31% votos válidos)

Capitão Wagner (União Brasil): 17% (17% votos válidos)

José Sarto (PDT): 13% (14% votos válidos)

Eduardo Girão (Novo): 3% (3% votos válidos)

Técio Nunes (PSOL): 1% (1% votos válidos)

George Lima (Solidariedade): 1% (1% votos válidos)

Chico Malta (PCB): 0% (0% votos válidos)

Zé Batista (PSTU): 0% (0% votos válidos)

Nulo/Branco: 6%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Metodologia

A AtlasIntel entrevistou 2.601 eleitores entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. Contratada pelo Focus Poder, a pesquisa foi feita com entrevistas pela Internet e tem grau de confiança de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número CE-08216/2024.

A Quaest entrevistou 1.002 eleitores entre os dias 3 e 4 de outubro. A pesquisa foi contratada pela TV Verdes Mares e tem grau de confianção de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número CE-02146/2024.

O Datafolha entrevistou 1.134 eleitores entre os dias 4 e 5 de outubro. A pesquisa foi contratada por O Povo e tem grau de confiança de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número CE-03351/2024.