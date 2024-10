'Simples e muito eficiente': veja por que esta máquina de lavar faz sucesso

A máquina de lavar CWH12BBB da Consul, de 12 kg, é um dos produtos que fazem sucesso na categoria. Ela está com descontos de até 28% -- custando a partir de R$ 1.769. A lavadora é elogiada pela eficiência e por ser simples de usar, embora alguns reclamem que apresentou defeito.



Confira adiante o que a fabricante diz sobre esse modelo, a opinião de quem o comprou e quais os pontos de atenção indicados por consumidores.

O que a Consul diz sobre esse produto

Cesto com capacidade de 12kg, feito de inox com base de plástico

Está disponível nas opções de 110V e 220V

Quatro níveis de água

Acompanha copo dosador

Painel digital

Inclui ainda 16 programas de lavagem:

lavagem eco (reutilização de água) lavagem rápida (economia de energia) limpeza pesada edredom etapa centrifugar etapa enxaguar peças brancas peças coloridas peças escuras cama e banho jeans roupas delicadas roupas de bebê casacos e moletons tênis limpeza da lavadora

O que diz quem comprou essa lavadora

Na Magalu, o produto tem 4.751 avaliações, com nota média de 4,6 (do total de cinco). Na Amazon, por sua vez, a nota média é de 4,5, entre 90 avaliações.

É o que eu precisava. Máquina de uso simples e muito eficiente. Já instalei e já usei. É a minha segunda máquina Consul e a outra durou quase dez anos sem nunca ter dado nenhum problema.

Ednar

Gostei muito. Chegou certinho e bem antes do prazo. Recomendo com toda certeza.

Raphael

Maravilhosa, tive zero problemas com o produto até o momento. Entrega rápida. Chegou no dia prometido.

Maria

Pontos de atenção

De outro modo, alguns consumidores dizem que a máquina foi entregue com defeito e não realiza a etapa de centrifugação. Outras reclamações citam que o produto chegou sujo e que faz muito barulho quando está ligado.

A máquina não centrifuga e a loja não responde, nem atende. Não conseguimos nem a devolução nem o reembolso, me sinto severamente lesado. Fica a dica. Não comprem dessa loja. Eles não respondem.

Dieimes A.

Veio tudo certo. Porém, veio bem suja e cheio de manchas bem difíceis de tirar.

Luiz Diego

Um pouco barulhenta, mas atende bem às necessidades.

Delaias

