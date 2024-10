Pesquisas apontam Melo com folga em Porto Alegre, mas há chance de 2º turno

Sebastião Melo (MDB) lidera as intenções de voto para a Prefeitura de Porto Alegre, segundo as pesquisas divulgadas neste sábado (5). Há chances de o atual prefeito da capital disputar o segundo turno com a deputada federal Maria do Rosário (PT) ou com a candidata Juliana Brizola (PDT).

O que aconteceu

A pesquisa Atlas Intel indica que haverá segundo turno na capital gaúcha. Já a Quaest aponta que, considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, Melo poderia vencer no primeiro turno. Leia as metodologias no final deste texto.

O atual prefeito lidera nas duas pesquisas. Ele marca 50% dos votos válidos na Quaest e 36,1% na Atlas Intel. Maria do Rosário, por sua vez, aparece com 26% dos votos válidos na Quaest e 29,8% na Atlas Intel.

Em terceiro lugar, está Juliana Brizola. Na Quaest, ela tem 23%, o que a coloca em empate técnico com Maria do Rosário. Na Atlas, porém, ela aparece com 25,7% e por pouco não há empate técnico, já que a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja os números de votos válidos na Quaest

Sebastião Melo (MDB): 50%

Maria do Rosário (PT): 26%

Juliana Brizola (PDT): 23%

Felipe Camozzato (Novo): 1%

Luciano do MLB (UP): 0%

Fabiana Sanguiné (PSTU): 0%

César Pontes (PCO): 0%

Carlos Alan (PRTB): 0%

Confira os números de votos válidos na Atlas Intel

Sebastião Melo (MDB): 36,1%

Maria do Rosário (PT): 29,8%

Juliana Brizola (PDT): 25,7%

Felipe Camozzato (Novo): 7,9%

Fabiana Sanguiné (PSTU): 0,3%

Carlos Alan (PRTB): 0,1%

Luciano do MBL (UP): 0,1%

César Pontes (PCO): 0%

Votos válidos

Os votos válidos são todos os votos destinados para candidatos. Não incluem votos brancos e nulos, pois esses são excluídos da contagem final da eleição. Nesta fase final da corrida eleitoral, o UOL optou por destacar os votos válidos, pois eles são mais fiéis à contagem que será feita nas urnas.

Metodologias

A pesquisa Quaest entrevistou 1.002 eleitores entre os dias 4 e 5 de outubro. O levantamento foi contratada pela RBS e tem grau de confiança de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo RS-01213/2024.

O levantamento da Atlas Intel foi contratado pelo próprio instituto e ouviu 1.609 eleitores entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. A pesquisa tem grau de confiança de 95%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo RS-05880/2024.