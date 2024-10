Com hat-trick de Retegui, Atalanta goleia Genoa no Italiano

ROMA, 5 OUT (ANSA) - A Atalanta goleou o Genoa, por 5 a 1, neste sábado (5), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, na sétima rodada da Série A do Campeonato Italiano.

Aplicando a lei do ex de forma severa, Retegui marcou três vezes e forneceu assistência na goleada da Atalanta. O brasileiro Éderson e o capitão Marten de Roon completaram o placar.

O Genoa conseguiu marcar apenas um gol de honra, na etapa final, com Ekhator.

Com o resultado, a Atalanta chegou aos 10 pontos, na nona posição da tabela, com três vitórias, um empate e três derrotas.

Já o Genoa está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com apenas cinco pontos. (ANSA).

