Estas frutas são as que mais ajudam a evitar a prisão de ventre

A prisão de ventre, conhecida também como constipação intestinal ou obstipação, é a dificuldade na evacuação das fezes, mesmo com vontade de ir ao banheiro. Há diversas causas para esse quadro, como a alimentação com poucas fibras, a baixa ingestão de água, o estresse, o sedentarismo e o envelhecimento.

Em casos mais extremos, o ideal é sempre procurar um médico para indicar o tratamento adequado. Mas muitas pessoas conseguem ver melhorias após mudanças consideráveis nos hábitos alimentares.

A primeira mudança deve ser a ingestão adequada de água. Ela é fundamental para o funcionamento do organismo e para garantir que o sistema digestivo funcione adequadamente. A água hidrata o bolo fecal, melhora o hábito intestinal e previne a constipação.

Quando não ingerimos água suficiente, o intestino precisa reabsorver a água das fezes, o que as deixa ressecadas e difíceis de serem eliminadas.

Algumas frutas também são aliadas importantes para evitar a prisão de ventre. Confira a seguir uma lista delas.

Imagem: iStock

Laranja: quando se trata de combater a constipação, é importante consumir a laranja inteira em vez de fazer suco, pois você precisa das fibras. Uma laranja grande (185 g) contém 4,4 gramas de fibra, o que representa 18% do VD (valor diário recomendado). Além disso, a fruta contém o flavonol naringenina, que atua como um laxante natural.

Banana: uma banana grande de aproximadamente 140 g oferece 3,5 gramas de fibra, ou 14% do VD. A fruta é eficaz no combate à constipação por seus antioxidantes, como luteína, betacaroteno, vitamina C e selênio.

Romã: 100 gramas de romã proporciona 4 gramas de fibra, equivalente a 16% do VD, além do potencial antioxidante que o suco da fruta proporciona.

Goiaba: quando se trata de combater a constipação, a goiaba pode ser uma aliada valiosa. Cada 100 gramas dessa fruta fornece aproximadamente 5,4 gramas de fibra, correspondente a 22% do VD.

Framboesa: as framboesas possuem notáveis propriedades anti-inflamatórias que podem beneficiar a saúde intestinal. Além disso, são extremamente ricas em fibras, fornecendo 8 gramas de fibra por copo de aproximadamente 123 g, equivalente a 32% do VD, o que representa um terço da necessidade diária em apenas uma porção generosa de framboesas.

Imagem: iStock

Maracujá: é altamente recomendado para combater a constipação devido à sua alta concentração de fibras: com apenas 100 gramas, você consome 10,4 gramas. Além disso, é rico em antioxidantes provenientes de flavonoides e contém vitaminas A e C.

Abacate: diferentemente da maioria das frutas, os abacates são abundantes em gorduras benéficas e têm pouco carboidrato. A cada 100 gramas de abacate, você obtém 6,7 gramas de fibra, ou 27% do VD. A quantidade razoável de magnésio, cerca de 29 mg por 100 gramas, equivale a 7% do VD, e é comprovadamente benéfica para a promoção de movimentos intestinais saudáveis.

Kiwi: é uma fruta altamente carregada de vitamina C, que abriga outros antioxidantes, como carotenóides, compostos fenólicos e vitaminas, além de uma quantidade saudável de fibras. Um único kiwi de tamanho médio (cerca de 75 g) proporcionará 2,4 gramas de fibras, equivalente a 10% do VD.

Imagem: Getty Images

Amora: é uma das melhores opções para tratar a constipação. Seus níveis de antioxidantes são excepcionalmente altos, rivalizando apenas com os mirtilos. Apresenta um teor impressionante de fibra, com 5,3 g por 100 g, equivalente a 21% do VD.

Pera: uma fruta de tamanho médio (180 g) dá 5,5 gramas de fibra, o que representa 22% do VD. Elas também são ricas em antioxidantes, incluindo flavonoides, ácidos fenólicos e polifenóis, que desempenham um papel crucial como agentes de proteção.

Maçã: consumir uma maçã por dia pode ajudar na evacuação regular. Uma fruta de tamanho médio (180 g) contém 4,4 gramas de fibra, correspondendo a 17% do VD. Também é uma fonte rica de antioxidantes, como catequina, quercetina, ácido clorogênico e clorizina.

Ameixas secas: uma única ameixa sem caroço oferece cerca de 0,7 gramas de fibra, correspondente a 3% do VD. Um copo cheio dessas frutas fornece 12,5 gramas de fibra, a metade da ingestão diária recomendada. O que as torna importantes no tratamento da constipação é a presença de sorbitol, um açúcar que possui efeito laxante. Vale ressaltar que doses excessivas de sorbitol podem resultar em desconforto estomacal e diarreia.

*Com informações de reportagens publicadas em 10/09/2023 e 10/10/2022