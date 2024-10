Elon Musk cultiva interesses e polêmicas na Itália

O bilionário Elon Musk corteja a Itália. Além de interesses econômicos, o magnata não esconde a sua afinidade política com a extrema direita que governa o país. No entanto, as ambições dele podem ser freadas por um partido aliado do governo italiano: Força Itália. Um senador deste partido definiu Musk como "bandido fiscal"

Gina Marques, correspondente na Itália da RFI

Elon Musk está dividindo o governo italiano. Ele tem ótimas relações com a primeira-ministra Giorgia Meloni e com o vice-premiê Matteo Salvini. Ambos são líderes de partidos de extrema direita, respectivamente Irmãos da Itália e Liga para Salvini Premiê.

Já o senador Maurizio Gasparri, líder do grupo no Senado do partido Força Itália, em uma recente entrevista ao portal econômico Affaritaliani.it definiu Musk como "um bandido fiscal que deveria ser tributado".

Gasparri, ex-ministro de Silvio Berlusconi, criticou o hipotético imposto sobre os lucros extras dos bancos, medida em discussão dentro do governo. "Se quisermos falar de impostos, precisamos taxar os gigantes da internet que não pagam nada, uma verdadeira vergonha. São bandidos fiscais que o mundo inteiro deveria tributar e estou pensando na Amazon, (Mark) Zuckerberg, (Elon) Musk e todos os gigantes da web." declarou Gasparri.

Vale ressaltar que Força Itália, partido fundado por Silvio Berlusconi, tem se distanciado das posições mais radicais dos partidos de extrema-direita que compõe a coalizão do governo. O líder Antonio Tajani, vice-premiê e ministro das Relações Exteriores, quer abraçar um eleitorado de direita moderada.

Musk ataca Justiça italiana

Na Itália, bilionário deu palpites sobre decisões da Justiça. O pitaco ocorreu no último 14 de setembro, depois que os promotores de Palermo pediram uma pena de prisão de seis anos para Matteo Salvini, vice-premiê e ministro de Infraestrutura e Transportes. Ele é acusado de sequestro de pessoas e omissão de documentos oficiais. Esta acusação se refere ao bloqueio de um navio da ONG Open Arms com imigrantes a bordo, em agosto de 2019.

Na ocasião, Salvini era ministro do Interior e ordenou de fosse impedido o desembarque dos 147 imigrantes resgatados no Mediterrâneo. A embarcação ficou 20 dias estacionada em frente à ilha de Lampedusa. A maioria das pessoas a bordo só pôde descer na Itália após uma intervenção da Justiça Administrativa, que determinou o desembarque por motivos sanitários.

Elon Musk opinou sobre o caso defendendo Salvini. Ele atacou a Procuradoria de Justiça italiana dizendo que o pedido de prisão é "loucura". Na rede X, o bilionário comentou: "Aquele promotor louco deveria ser o único a ir para a cadeia por seis anos, isso é loucura".

Salvini agradeceu Musk e aproveitou para convidá-lo a participar da manifestação do partido Liga no próximo domingo (6) na cidade de Pontida, no norte da Itália. O comício reunirá diversos líderes da extrema-direita europeia, como Viktor Orbán primeiro-ministro da Hungria, além do holandês Geert Wilders, e do português André Ventura. A francesa Marine Le Pen participará por meio de uma videoconferência.

The owner of X Elon Musk comments on the request for a six-year prison sentence for Minister of Infrastructure Matteo Salvini https://t.co/LNkKnSn7nO pic.twitter.com/EjEAicyyT1 ? Crazy Ass Moments in Italian Politics ?? (@CrazyItalianPol) September 14, 2024

Musk de olho em Giorgia Meloni

Na semana passada, em Nova York, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, recebeu o "Global Citizen Award 2024", premiação conferida anualmente pelo Atlantic Council à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas.

A entrega do reconhecimento foi feita por Elon Musk, escolha que, segundo a imprensa italiana, causou descontentamento dentro do Conselho do Atlântico.

Em seu discurso, Musk disse ter ficado "honrado" por entregar o prêmio à primeira-ministra italiana, "uma pessoa mais bonita por dentro do que fora".

No jantar de gala depois da premiação, Musk se sentou ao lado de Meloni. Uma fotografia os retrata trocando olhares de admiração mútua. A foto obteve milhões de visualizações. Nas redes sociais, a imagem gerou comentários maliciosos sobre os dois. O próprio Elon Musk teve que negar os boatos. O magnata publicou na rede X que a mãe dele estava presente no jantar e que não há nenhuma relação romântica com a premiê Meloni.

The way Elon Musk and Italy's Prime Minister Giorgia Meloni look at each other though! ? Get a room you two! ?? pic.twitter.com/V3DhfQbDTR ? Pam (@ParamPam1990) September 26, 2024

Até Maye Musk, mãe do bilionário, entrou na conversa, confirmando a versão dada por seu filho. "Eu estava sentada ao lado de Elon. Eu também olhei Georgia com admiração" afirmou na rede X errando na grafia do nome de Giorgia Meloni. Os internautas chacotearam dizendo que errar o nome é coisa de sogra. Em outro post, ela arrematou: "Eu voltei para o hotel com Elon".

Interesses de Musk na Itália

Elon Musk está pronto para conectar a Itália à sua rede Starlink, serviço via satélite, e oferecer assinaturas baratas de Internet. A Starlink não precisaria das infraestruturas físicas utilizadas pelos provedores tradicionais e forneceria o serviço diretamente aos usuários como fez na Ucrânia e no Zimbábue.

Mas há um problema com os concorrentes, entre eles Tim e Open Fiber, que usam fibra ótica. Agora o governo de Giorgia Meloni deve decidir se quer abrir à Musk, desagradando aos seus colaboradores que apostam na rede "italiana".

As ambições do homem mais rico do mundo envolvem outros projetos complexos como construção de fábricas para os carros elétricos da Tesla e colaboração em atividades espaciais. Além de interesses econômicos, Elon Musk cobiça ser o mentor global da extrema-direita e vê na Itália grandes oportunidades.