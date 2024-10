Com Maldini, Spalletti convoca Itália para Liga das Nações

ROMA, 4 OUT (ANSA) - Com novidades, como a presença de Daniel Maldini, filho do ex-zagueiro Paolo Maldini, o técnico Luciano Spalletti convocou nesta sexta-feira (4) os 23 jogadores que defenderão a seleção da Itália nas partidas contra Bélgica e Israel, pela Liga das Nações da Uefa.

A inédita inclusão do meio-campista Maldini, de 22 anos, estabeleceu uma nova marca para a família do atleta, fortemente ligada ao Milan. Após seu avô, Cesare Maldini, e seu pai, Paolo, Daniel se tornou o terceiro membro a ser chamado para defender a Azzurra.

Além do jogador do Monza, Spalletti recordou do jovem Niccolò Pisilli, uma das principais revelações da Roma e que ganhou bastante espaço na equipe da capital italiana.

O zagueiro Matteo Gabbia, do Milan, foi incluído na lista em meio ao bom início de temporada pelos rossoneri, enquanto Michele Di Gregorio, que ainda não levou gol na Série A com a camisa da Juventus, ocupará a função de terceiro goleiro.

Essas pequenas modificações feitas por Spalletti serviram para tapar os buracos que as lesões de Matteo Zaccagni, Marco Brescianini, Federico Gatti e Alex Meret deixaram no plantel.

A Itália vai encarar Bélgica e Israel nos dias 10 e 15 de outubro, respectivamente.

Lista completa - Goleiros: Donnarumma (PSG), Vicario (Tottenham), Di Gregorio (Juventus); Defensores: Bastoni (Inter), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Gabbia (Milan), Okoli (Leicester City), Cambiaso (Juventus), Bellanova (Atalanta), Dimarco (Inter), Di Lorenzo (Napoli), Udogie (Tottenham); Meio-campistas: Tonali (Newcastle), Ricci (Torino), Fagioli (Juventus), Frattesi (Inter), Pellergini (Roma), Pisilli (Roma); Atacantes: Retegui (Atalanta), Raspadori (Napoli), Kean (Fiorentina), Maldini (Monza). (ANSA).

