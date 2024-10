Boulos diz que Nunes mente e cita reportagem do UOL; prefeito se defende

Guilherme Boulos (PSOL) questionou Ricardo Nunes (MDB), no debate da TV Globo, sobre reportagem do UOL que revela a ligação do chefe de gabinete da Siurb (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras) com Marcola, ex-chefão do PCC. O prefeito se defendeu da acusação.

O que aconteceu

Boulos pediu que o prefeito explicasse a relação mostrada pela reportagem do UOL. De acordo com a publicação, Eduardo Olivatto, da Siurb, é ex-cunhado de Marcola. "Ricardo Nunes, explique para as pessoas, sem mentir e sem falar de outros temas: Por que você entregou o dinheiro da prefeitura para o cunhado do Marcola?", questionou Boulos —na verdade, é ex-cunhado.

Nunes respondeu que Olivatto é funcionário de carreira da prefeitura e foi nomeado em 1988, na gestão de Luiza Erundina, apoiadora de Boulos. "O rapaz que você está falando da matéria é funcionário de carreira da Prefeitura de São Paulo. Entrou no concurso em 1988. Era gestão da Erundina. E ele é chefe de gabinete, não mexe com nada dessa questão de licitação", disse.

Eduardo Olivatto é irmão da advogada Ana Maria Olivatto, ex-mulher de Marcos Willians Herba Camacho, o Marcola. Ana Maria foi assassinada em outubro de 2002, em Guarulhos. Segundo as investigações, a morte ocorreu em decorrência de disputas de poder interno da organização criminosa paulista.

Conforme revelou o UOL, Olivatto tem empresa com sede em imóvel alugado para um dos principais fornecedores contratados pela secretaria para obras emergenciais. Fernando Marsiarelli é dono da F.F.L. Sinalização, Comércio e Serviços, que nos últimos quatro anos faturou R$ 624,1 milhões em contratos de recuperação de pontes, sistemas de drenagem e contenção de margens de córregos de rios na cidade.

Nunes ainda se defendeu dizendo ter "tolerância zero" com corrupção e acusou Boulos de "enganar as pessoas". "Cara, você vem com essa conversinha. Você que está me assistindo, vai cair nessa conversa fiada do Boulos? Acha que a gente vai cair?", retrucou.

Boulos citou a matéria do UOL após Nunes dizer que ele é a favor da liberação das drogas e da desmilitarização da Polícia Militar. O psolista acusou o prefeito de mentir. "Ricardo Nunes falou um monte de mentira de liberação de droga, de todo o tipo de absurdo. Inclusive, ele já foi condenado na Justiça em relação a isso e teve que tirar a postagem."

