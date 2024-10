Veja quem são os candidatos a prefeito de Belém em 2024

Do UOL, Em São Paulo

O primeiro turno das eleições, previsto para 6 de outubro, está chegando, e a corrida eleitoral se encaminha para os últimos dias, entre debates e sabatinas dos candidatos a prefeito.

Confira a seguir quem são todos os concorrentes à Prefeitura de Belém (PA) nas eleições de 2024.

Delegado Eder Mauro (PL)

Eder Mauro, 63, é ex-delegado da Polícia Civil, está em seu terceiro mandato como deputado federal. Ele foi eleito em 2014 e 2018 pelo PSD e, em 2022, pelo PL. Em 2016, disputou a Prefeitura de Belém pelo PSD, mas não foi eleito.

Advogado e delegado. Antes de ingressar na política, formou-se em direito e atuou como delegado em Belém por três décadas.

Declarações polêmicas. No começo do ano, ele fez declarações em uma sessão da Comissão de Direitos Humanos sobre o assassinato de Marielle Franco que geraram críticas e levaram à suspensão da reunião. Na véspera em que a morte de Franco completaria seis anos, ele disse que Marielle "acabou".

Delegado Eguchi (PRTB)

Everaldo Jorge Martins Eguchi, 61, é delegado da Polícia Federal. Formado em direito e economia, ingressou na carreira pública em 2007, antes trabalhava como advogado.

Interpol e Lava Jato. Durante sua trajetória na Polícia Federal, Eguchi representou o Brasil na Interpol e participou de operações da Lava Jato no Pará. Do mesmo partido de Pablo Marçal (PRTB), Eguchi gravou vídeos junto com o também candidato à vaga de prefeito em São Paulo.

Já disputou a Prefeitura de Belém em 2020. Eguchi já foi suplente de deputado federal em 2018 e 2022, e disputou a Prefeitura de Belém em 2020, concorrendo no segundo turno com o atual prefeito.

Edmilson Rodrigues (PSOL)

Edmilson Brito Rodrigues, 67, é o atual prefeito de Belém e concorre à reeleição do cargo. Ele foi prefeito da capital paraense de 1997 a 2000 e reeleito para o mandato de 2001 a 2004.

Professor e arquiteto. Ele é professor e arquiteto, com doutorado em geografia humana pela USP (Universidade de São Paulo).

Já foi deputado estadual e federal. Antes, Rodrigues já exerceu três mandatos como deputado estadual e dois como deputado federal. Em 2020, quando concorreu e ganhou o cargo de prefeito novamente, disputou pela coligação Belém de Novas Ideias (PT/Rede/UP/PCdoB/PSOL/PDT).

Igor (MDB)

Igor Normando, 37, começou sua atuação pública aos 15 anos. Na época já participava do movimento estudantil e foi líder da UMES (União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas) e vice-presidente da União dos Estudantes do Pará. Ele também ocupou cargos de liderança na UNE (União Nacional dos Estudantes).

Vereador e deputado estadual. Foi eleito vereador em 2012 e reeleito em 2016. Em 2018, Igor foi eleito deputado estadual no Pará e reeleito em 2022.

Ítalo Abati (Novo)

Ítalo Abati, 31, é professor. Ele dá aulas nas áreas de direito constitucional, ambiental e filosofia e leciona na EGPA (Escola de Governança do Estado do Pará), no curso de licitação pública.

Já se candidatou para a vaga de vereador. Esta é sua segunda vez concorrendo em eleições; em 2020, ele se candidatou a vereador em Belém, mas não foi eleito.

Jefferson Lima (Pode)

Jefferson Lima, 49, atua como radialista há 30 anos. Ele também é empresário e apresentador de TV.

Já se candidatou para Prefeitura de Belém. Sua trajetória política começou em 2004, quando disputou pela primeira vez uma eleição como candidato a vereador de Belém, representando o Partido Verde. Em 2012, buscou a Prefeitura de Belém, desta vez pelo Progressistas (PP). Em 2014, tentou uma vaga no Senado Federal pelo mesmo partido.

Tentou ser prefeito de Ananindeua e deputado estadual. Em 2016, disputou o cargo de prefeito de Ananindeua pelo MDB. Depois, em 2018, concorreu ao cargo de deputado estadual, também pelo MDB, mas sem sucesso. Até o momento, Lima não foi eleito em nenhuma das disputas eleitorais.

Raquel Brício (UP)

Raquel Brício, 32, é guarda portuária. Ela está pela primeira vez na disputa pela Prefeitura de Belém.

Já concorreu para o cargo de vereadora e deputada estadual. Em 2020, ela concorreu ao cargo de vereadora. Mais recentemente, em 2022, tentou uma vaga como deputada estadual do Pará.

Thiago Araújo (Republicanos)

Thiago Araújo, 32, foi o vereador mais jovem de Belém. Posteriormente, foi o deputado estadual mais novo do Pará. Já está em seu terceiro mandato e foi reeleito em 2022.

Preside a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Pará. Em março de 2024, ele se filiou ao Republicanos, partido pelo qual concorre à vaga da Prefeitura de Belém.

Well (PSTU)

Wellingta Josyane Siqueira Macedo, 44, é jornalista. Mais conhecida como Well, ela é jornalista e redatora.

Já tentou ser vereadora e deputada federal. Well já concorreu ao cargo de vereadora em 2016 e a de deputada federal em 2022, sempre pelo mesmo partido. Até o momento, Well nunca ocupou um cargo eletivo.