Torino presta solidariedade a Bremer após lesão em joelho

TURIM, 3 OUT (ANSA) - O Torino divulgou nesta quinta-feira (3) uma mensagem em solidariedade ao zagueiro brasileiro Gleison Bremer, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em uma partida pela Juventus na Liga dos Campeões e precisará ser submetido a uma cirurgia.

Em uma publicação nas redes sociais, o ex-clube do atleta de 27 anos não esqueceu o passado e desejou "uma rápida recuperação" e "boa sorte" a Bremer, que está fora desta temporada.

O brasileiro será submetido a uma cirurgia nos próximos dias, mas a Juve não informou o prazo de recuperação do atleta. Para este tipo de lesão, o período varia entre oito e 12 semanas.

Natural de Itapitanga, na Bahia, Bremer passou pelas categorias de base do Desportivo Brasil e do São Paulo, mas estreou profissionalmente em 2017 pelo Atlético-MG. O atleta chegou na capital da região do Piemonte no ano seguinte e virou um dos destaques do Toro.

Em 2022, a Juventus superou a concorrência da Inter de Milão e acertou a contratação do brasileiro, que chegou a ser eleito o melhor zagueiro da Série A do Campeonato Italiano por sua atuação no Torino. (ANSA).

