Prefeitura de SP reforça frota com 1.900 ônibus para o 1º turno

A Prefeitura de São Paulo informou que o transporte público da capital será reforçado com 1.900 ônibus extras neste domingo (6), quando será realizado o primeiro turno das eleições municipais.

O que aconteceu

SPTrans vai disponibilizar cerca de 6.800 ônibus no total, conforme a prefeitura. O aumento é para facilitar o transporte dos eleitores, segundo a prefeitura.

Passageiro poderá se locomover com tarifa zero. Os eleitores que usarem os ônibus não precisarão pagar a passagem.

Como funciona a tarifa zero ao domingo? O passageiro com Bilhete Único deverá utilizar o cartão para passar a catraca, mas não haverá desconto no crédito contido no bilhete. Quem não tem Bilhete Único também terá acesso gratuito ao transporte, basta comunicar ao cobrador ou ao motorista.

São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, com 9.322.444 eleitoras e eleitores aptos a votar, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Os paulistanos irão às urnas escolher seu próximo líder municipal em uma disputa acirrada que mostra três candidatos com chances de ir para o segundo turno, conforme indicam as pesquisas de intenções de votos.