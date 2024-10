Horário do debate na Globo para prefeitura de SP: veja que horas começa

O último debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo antes do primeiro turno será realizado pela TV Globo nesta quinta-feira (3) e deve começar por volta das 22h, após a exibição do capítulo de hoje de Mania de Você. O encontro pode ser acompanhado ao vivo no Globoplay, além da TV aberta.

Como será o debate na Globo?

O debate será dividido em quatro blocos, proporcionando diferentes dinâmicas de discussão. Dois blocos terão temas livres, nos quais os candidatos podem escolher livremente o assunto de suas perguntas.

Nos outros dois blocos, os temas serão determinados por sorteio, realizado pelo mediador, o jornalista César Tralli, que também irá sortear os temas e definirá a ordem em que os candidatos farão suas perguntas e responderão.

Candidatos Confirmados

Datena (PSDB);

Guilherme Boulos (PSOL);

Pablo Marçal (PRTB);

Ricardo Nunes (MDB);

Tabata Amaral (PSB)

Seguindo critérios estabelecidos pela emissora, foram convidados candidatos que possuem representatividade no Congresso Nacional e desempenho relevante nas pesquisas eleitorais.

Foram chamados candidatos de partidos com, no mínimo, cinco representantes no Congresso Nacional. Também foram incluídos aqueles que atingiram ao menos 6% das intenções de voto na última pesquisa Quaest, divulgada no dia 30 de setembro.