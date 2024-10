Testei delineador pigmentado da Ruby Rose: 'Olhar de gatinho sem borrar'

Sempre que tentava fazer um delineado gatinho, não conseguia. Muitas vezes, o produto não era bem pigmentado ou era difícil de aplicar. Até que um dia, encontrei este delineador da Ruby Rose, por indicação de uma amiga.

Ela disse que o produto valia a pena e tinha um bom custo-benefício. Comprei e, desde então, sempre o uso quando preciso de uma maquiagem mais elaborada. O produto também não é um daqueles superdifíceis de remover, então você não ficará com "cara de panda".

O que mais gostei

Textura. Ele é bem pigmentado, que era exatamente o que eu procurava. A quantidade de produto no pincel é ideal e ele realmente fixa bem nos olhos.

Embalagem. Tem uma embalagem prática. Nada difícil de abrir ou algo do tipo.

Custo-benefício. É um dos delineadores mais acessíveis do mercado e ainda é de uma marca brasileira. Tenho investido em produtos nacionais e isso tem feito a diferença para mim.

Não testado em animais. Eu sempre opto por produtos que não são testados em animais e, de preferência, veganos.

Remoção. Achei bem fácil de remover e ele não borra com facilidade.

Pontos de atenção

Treine antes. Quem está começando pode ter dificuldade em aplicar o delineador e achá-lo um pouco líquido. A dica é treinar antes e usar fita adesiva ou um molde para auxiliar no traço do gatinho. Com a prática, ficará mais fácil conseguir um delineado perfeito.

O que mudou para mim

Depois de testar vários delineadores, acho que com esse da Ruby Rose consegui um olhar com mais cor por várias horas do dia. Além disso, sei que ele vai durar e não vai borrar, mesmo suando ao longo do dia.

Quem pode gostar?

Acredito que mulheres que queiram um olhar mais marcante e que gostem do visual "gatinho" vão curtir esse delineador, pois ele fica bem bonito e chamativo.

Também o indico para quem precisa trabalhar maquiada, de dia ou à noite, e não tem tempo para retocar a make o tempo todo.

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsAppe nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.