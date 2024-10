Nunes é alvo de Tabata e Boulos em segurança e saúde: 'Gestão inoperante'

O prefeito e candidato à reeleição em São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), se tornou alvo dos adversários Tabata Amaral (PSB) e Guilherme Boulos (PSOL), no primeiro bloco do debate da TV Globo, nesta quinta-feira (3), em relação aos temas de saúde e violência.

O que aconteceu

Tabata questionou Nunes sobre o aumento da população em situação de rua e aumento no número de homicídios, feminicídios e estupros. Durante o tempo de resposta, o prefeito rebateu Tabata afirmando que ela não votou em um projeto na Câmara dos Deputados cujo objetivo seria a redução de pena de pessoas presas.

"Fizemos um trabalho concreto, não é para ficar só criticando", reagiu o prefeito. Em sua resposta, ele citou o projeto de Vilas Reencontros e alugueis de vagas em hotéis para moradores em situação de rua. Em relação à segurança, Nunes disse que apostará na parceria com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O prefeito citou o projeto Smart Sampa. "É com ações concretas, não adianta ficar só criticando". A parceria com o governo do estado tem sido utilizada como estratégia de campanha de Nunes para ampliar o eleitorado.

Tabata, se dirigindo aos telespectadores, questionou: "Você conhece essa São Paulo que Nunes está descrevendo?". "Você, eleitora e eleitora, está satisfeito? Porque eu não estou. Ele não responde e ainda diz que está a oitava maravilha. Dá para a gente ter monitoramento por câmera, reforçar o policiamento onde está inseguro, ter acolhimento para quem está doente. Mas eu preciso que vocês me respondam. A gente merece ou não merece mais? Porque eu acho que sim. E esse prefeito é pequeno demais.", disse a candidata do PSB.

Nunes rebateu: "Não precisa me ofender". Ele continuou dizendo que ela deveria dizer os motivos pelos quais não teria votado no projeto de redução de pena dos criminosos. Na sequência, o prefeito afirmou ter reduzido a fila da saúde. "Estamos com vários exames já com a fila zerada, outros caminhando para reduzir. É trabalhar para poder diminuir a fila da saúde."

Boulos critica Nunes em pergunta direcionada a Tabata

Boulos usou a pergunta a Tabata para criticar Nunes em relação à saúde. "Antes, quero falar com você que está em casa e estava ouvindo aqui o Ricardo Nunes falar acho que você estava ouvindo também, não é possível, você acha que a saúde em São Paulo está desse jeito que ele está falando? Está boa, mil maravilhas? Você que vai para um hospital e demora 8, 9 horas para ser atendido? Você acha que está tudo bem? As pessoas vão para uma UBS, às vezes nem dipirona tem. Falta tudo."

Na resposta, Tabata chamou a gestão atual de "medíocre" e "inoperante". "Tem mais recurso, são quase R$ 20 bilhões e ainda assim, foi uma gestão tão medíocre, tão inoperante que as filas explodiram", disse Tabata. "Não é razoável as pessoas ficarem esperando meses para fazer um exame. Essa é uma conta estúpida: Se a gente investe em exame, se a gente investe em prevenção, promoção da saúde, é melhor para a pessoa, é respeitoso, mas é melhor para o financiamento do SUS", afirmou a candidata.

Boulos afirmou que terá apoio de Lula para criar Poupatempo para a saúde. "Vamos zerar a fila do exame, com mais médicos especialistas. Você vai ser atendido lá com hora marcada. Esses Poupatempos da saúde vão ser onde a fila é maior, você vai ser atendido lá na hora com hora marcada, por exemplo, vai ter poupa tempo da saúde no Grajaú e em Parelheiros", afirmou Boulos ao citar outros bairros periféricos.

Participaram desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Caique Alencar, Fabíola Perez, Gilvan Marques, Laila Nery, Rafael Neves, Saulo Pereira Guimarães, Uesley Durães e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL , em São Paulo, e Letícia Polydoro e Caio Santana, colaboração para o UOL