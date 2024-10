Local de votação 2024: como consultar endereço de zona e seção eleitoral

O eleitor pode confirmar o seu local de votação nas Eleições 2024 pela internet. Há duas opções para isso: pelo e-Título, o aplicativo da Justiça Eleitoral, e pelo site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Também é possível fazer a consulta por telefone.

Como consultar local de votação

Pelo e-Título: O aplicativo pode ser baixado gratuitamente pelo celular. Após o usuário inserir os dados, ele mostra o local de votação logo na tele de início, abaixo do nome do eleitor.

Pelo site do TSE: Ao acessar o site, o usuário deve clicar na aba "Serviços Eleitorais". Uma lista irá abrir na tela e o eleitor poderá fazer a consulta clicando em "Local de votação/Zonas eleitorais". Uma página com texto será aberta, mas logo abaixo do título da página há um link escrito "Consulte Onde Votar" que redireciona o usuário para o sistema de Autoatendimento Eleitoral (neste link). Depois é só clicar no item "8 - Onde Votar" e inserir os dados para concluir a pesquisa.

Pelo telefone: A Central de Atendimento ao Eleitor do TRE-SP atende pelo número 148. Há custo de ligação local para todo o estado.

Para votar nas Eleições 2024, os eleitores devem comparecer ao local de votação portando documento oficial com foto ou o e-Título. Eleitores que já tiverem a biometria cadastrada, podem usar apenas o aplicativo para se identificar aos mesários.

Se você não se lembra do número do seu título de eleitor ou da seção e zona eleitoral, também é possível descobrir online de forma simples.

Como saber o número do título de eleitor pela internet?

Basta acessar este link no site do TSE, preencher as informações e clicar em Consultar.

O número do título será mostrado em Inscrição. Além disso, a página fornece dados como domicílio eleitoral, a zona e a seção eleitoral, além do endereço do local de votação.

Como descobrir o número do título de eleitor - Passo 1 Imagem: Reprodução



Outro caminho para descobrir o número do título é acessar a página inicial do TSE, ir ao menu Serviços Eleitorais e clique em Autoatendimento Eleitoral.

Na nova página, clique em Título Eleitoral. No menu, acesse o número 8, Onde votar e número de título eleitoral.

Você será redirecionado para a página em que terá que informar os dados pessoais para obter os dados eleitorais.

Como descobrir o número do título de eleitor - Passo 2 Imagem: Reprodução

Neste ano, os brasileiros irão às urnas para eleger prefeitos e vereadores. O primeiro turno das eleições está marcado para o próximo domingo (6).