Vereadora Janaína Lima diz que seu carro foi atingido por 11 tiros em SP

O carro da vereadora Janaína Lima (PP) foi atingido por 11 tiros de arma de fogo na noite desta quinta (3) em São Paulo, informou a assessoria da candidata à reeleição.

O que aconteceu

Duas pessoas em uma moto atiraram no carro da vereadora no bairro Jardim São Luís, na zona sul, informou a Secretaria de Segurança Pública. No momento dos disparos, Janaína não estava no carro e não se feriu, mas foi levada do hospital São Luiz porque se sentia mal. A Polícia Civil investiga o atentado, registrado como disparo de arma de fogo no 47º DP (Capão Redondo).

Vereadora afirma que disparos contra o veículo foram "ato de intimidação inaceitável". O veículo estava em frente à residência de uma familiar e apoiadora da candidata à reeleição.

Ao UOL, a campanha contou que Janaína estava em reunião com oito apoiadores, quando uma moto modelo XRE branca foi vista por vizinhos disparando contra o seu carro.

Foram 11 disparos, segundo a campanha de Janaína. A assessoria da candidata divulgou a imagem do carro perfurações.

Não houve feridos, mas Janaina foi hospitalizada. "A vereadora teve uma crise. Como ela tem epilepsia, uma viatura foi acionada e ela foi encaminhada para o hospital São Luiz", disse o assessor da vereadora por telefone.

Vereadora e candidata à reeleição Janaína Lima (PP) Imagem: Reprodução

"Crime deve dar cadeia", diz a campanha de Janaína, em nota. "Esse fato já está gerando as devidas ações junto à polícia e, em seguida, o poder Judiciário. Informaremos a todos conforme evoluam os acontecimentos."