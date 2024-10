Ações europeias caem conforme nervosismo sobre Oriente Médio reduz apetite por risco

Por Pranav Kashyap e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta quinta-feira, conforme investidores permaneceram cautelosos em relação à exposição a risco em meio às tensões geopolíticas elevadas no Oriente Médio, com a maioria dos setores registrando quedas, exceto os gigantes do setor de energia.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,93%, a 516,29 pontos, atingindo seu nível mais baixo em mais de uma semana.

O setor automobilístico caiu 2,1%, com as ações da Stellantis, listadas em Milão, em baixa de 4%. O presidente-executivo da montadora, Carlos Tavares, deixou a porta aberta para possíveis cortes em seus dividendos e recompra de ações no próximo ano.

O Barclays também rebaixou o grupo franco-italiano para "equal-weight".

O setor de construção e materiais recuou 2%, prejudicado por uma queda de 4,8% na empresa francesa Bouygues, depois de reduzir suas expectativas de vendas e lucros para 2026.

O setor de recursos básicos perdeu 1,7%, acompanhando a queda dos preços do cobre em meio ao nervosismo com o conflito no Oriente Médio. [MET/L]

Israel, que vem lutando contra o Hamas em Gaza há quase um ano, enviou suas tropas para o sul do Líbano após duas semanas de intensos ataques aéreos, aumentando as tensões no conflito que envolveu o Irã e corre o risco de envolver os Estados Unidos.

Os preços elevados do petróleo ajudaram o setor de energia a subir 0,3%, um raro ponto positivo em meio às perdas desta quinta-feira.

No que diz respeito aos dados, a atividade comercial da zona do euro voltou a se contrair no mês passado, embora a queda não tenha sido tão acentuada quanto se pensava inicialmente, de acordo com uma pesquisa que também mostrou que as pressões inflacionárias diminuíram.

"Mesmo com a revisão relativamente grande para cima, o PMI sugere que o crescimento da atividade do setor privado na zona do euro perdeu ritmo no final do terceiro trimestre, com o fim do impulso da Olimpíada sobre os serviços franceses", observou Melanie Debono, economista sênior para a Europa da Pantheon Macroeconomics.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,10%, a 8.282,52 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,78%, a 19.015,41 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,32%, a 7.477,78 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,50%, a 33.170,03 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,07%, a 11.618,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,73%, a 6.645,54 pontos.