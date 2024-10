Veja quem são os candidatos à Prefeitura de Palmas (TO) em 2024

Do UOL, em São Paulo

Quatro candidatos estão na corrida eleitoral pela Prefeitura Municipal de Palmas. Podemos, PL, PSOL e PSDB são os partidos na disputa. O primeiro turno acontece no dia 6 de outubro. Em ordem alfabética, confira abaixo os nomes que concorrem ao cargo de prefeito.

Eduardo Siqueira Campos (Podemos)

Eduardo Siqueira Campos (Podemos) Imagem: Divulgação

Eduardo Siqueira Campos, 65, nasceu em Campinas (SP) e é formado em pedagogia. Também atua como empresário no ramo da comunicação. Ele é filho do ex-governador José Wilson Siqueira Campos, que morreu em 2023.

O candidato quer voltar à prefeitura da cidade. Ele ocupou o cargo de prefeito entre 1993 e 1996. Agora, o pastor Carlos Eduardo (Agir) é o vice da chapa.

Eduardo também ocupou outros cargos públicos no decorrer da sua trajetória política. Ele foi deputado estadual (2015 a 2022), deputado federal (entre 1989 e 1995) e senador (1999 a 2007).

Janad Valcari (PL)

Janad Valcari (PL) Imagem: Divulgação

Janad Valcari, 40, é natural de Palmeirópolis (TO) e reside em Palmas desde 1992. A candidata é advogada, administradora de empresas, neuropsicopedagoga, tecnóloga em gestão e empresária no ramo da educação.

Em 2020, Valcari foi eleita vereadora de Palmas e tornou-se presidente da Câmara Municipal. Dois anos mais tarde, Janad se candidatou e foi eleita para o cargo de deputada estadual. Agora, o vice da chapa é Pedro Cardoso (Republicanos).

Lúcia Viana (PSOL)

Lúcia Viana (PSOL) Imagem: Divulgação/Federação PSOL/REDE

Lúcia Viana, 62, é advogada e trabalhou como servidora pública por 34 anos. Ela nasceu em Cristalândia (TO) e mora em Palmas desde 1998. Atualmente, advoga em causas sociais após se aposentar do cargo de analista judiciário do Ministério Público Federal.

A atual eleição não será a sua primeira disputa. A candidata, filiada ao PSOL desde 2009, tentou ser vereadora, vice-prefeita, deputada federal e senadora. Neste ano, seu vice na chapa é Silvio Sousa (PSOL).

Viana já passou pela Procuradoria da República no Tocantins, onde permaneceu por 15 anos. Ela também foi servidora concursada no Tribunal de Contas da União e no Senado, em Brasília (DF).

Professor Júnior Geo (PSDB)

Professor Júnior Geo (PSDB) Imagem: Divulgação/Ascom Júnior Geo

Júnior Geo, 46, nasceu em Porto Nacional (TO) e cursou geografia na Universidade de Brasília. Na sequência, ele se especializou em desenvolvimento sustentável pela UFLA (Universidade Federal de Lavras).

Iniciou sua trajetória política em 2013, quando se elegeu vereador. Foi reeleito nas eleições de 2016 e três anos depois passou a atuar como deputado estadual. Em 2022, foi reeleito para deputado estadual.

Não é a sua primeira tentativa pelo cargo de prefeito. Em 2020, ele disputou a eleição e terminou na segunda posição. O vice da chapa em 2024 é Ivanete Lima (PSDB).