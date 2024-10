Nova pesquisa Real Time Big Data: quem subiu e quem caiu na disputa de SP?

Do UOL, em São Paulo

A quatro dias do primeiro turno das Eleições 2024, a Pesquisa Real Time Big Data mostrou nesta quarta-feira (2) empate técnico triplo na corrida pela Prefeitura de São Paulo.

O que mostra a Real Time Big Data

Guilherme Boulos (PSOL) somou 26% na nova sondagem. Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) marcaram 25%. A margem de erro é de três pontos percentuais.

Boulos e Marçal oscilaram para cima, e Nunes, para baixo. Em relação ao levantamento anterior, contratado pela TV Record e divulgado na segunda-feira (30), o psolista variou um ponto para cima, o prefeito, um ponto para baixo, e o ex-coach, dois para cima. As oscilações ocorreram dentro da margem de erro.

Tabata Amaral (PSB) apareceu na sequência com 11%. A deputada federal variou um ponto para cima no novo levantamento.

José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo) registraram 3%. Antes, o apresentador somava 5%, e a economista, 2%. Os demais candidatos ao pleito não pontuaram.

Veja os números no primeiro turno:

Guilherme Boulos (PSOL): 26% (antes 25%)

26% (antes 25%) Ricardo Nunes (MDB): 25% (antes 26%)

25% (antes 26%) Pablo Marçal (PRTB): 25% (antes 23%)

25% (antes 23%) Tabata Amaral (PSB): 11% (antes 10%)

11% (antes 10%) José Luiz Datena (PSDB): 3% (antes 5%)

3% (antes 5%) Marina Helena (Novo): 3% (antes 2%)

3% (antes 2%) Altino Prazeres (PSTU): 0% (antes 1%)

0% (antes 1%) Bebeto Haddad (DC): 0% (antes 1%)

0% (antes 1%) João Pimenta (PCO): 0% (antes 1%)

0% (antes 1%) Ricardo Senese (UP): 0% (antes 1%)

0% (antes 1%) Nulo/branco: 4% (antes 4%)

4% (antes 4%) Não sabe/não respondeu: 3% (antes 4%)

A simulação para o segundo turno

Nunes venceria Boulos e Marçal no segundo turno. Já a simulação de enfrentamento entre os candidatos do PSOL e do PRTB mostra empate técnico dentro da margem de erro.

Ricardo Nunes (MDB) 48% x 35% Guilherme Boulos (PSOL)

48% x 35% Ricardo Nunes (MDB) 44% x 34% Pablo Marçal (PRTB)

44% x 34% Guilherme Boulos (PSOL) 40% x 39% Pablo Marçal (PRTB)

Metodologia

Encomendado pelo portal Terra, o levantamento foi realizado com 1.500 entrevistados, entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-02771/2024 e tem um nível de confiança de 95%.