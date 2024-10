Mão de obra está forte em todos os países e não só no Brasil, diz Campos Neto

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quarta-feira que uma força maior da mão de obra é um fenômeno que está ocorrendo no mundo todo e não está restrito ao Brasil, destacando que as economias globais também têm apresentado fortalecimento.

Em fala durante o evento “Cenário econômico do Brasil e desdobramentos para 2025”, promovido pela Aurum Wealth Management & Multi Family Office e Veedha Investimentos, em São Paulo, Campos Neto disse também que há uma convergência de pressões inflacionárias mundiais, mas a inflação no setor de serviços está rodando muito alta.

(Reportagem de Fabrício de Castro)