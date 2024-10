Justiça aceita transferência de corpo de Maradona para mausoléu

BUENOS AIRES, 2 OUT (ANSA) - A Justiça da Argentina autorizou a transferência dos restos mortais do ex-jogador Diego Maradona, falecido em 2020, de um cemitério para um mausoléu em Buenos Aires que se chamará "M10 Memorial".

Atualmente, o corpo do ex-craque está na periferia norte da capital argentina, enquanto o novo mausoléu fica na área de Puerto Madero, bairro residencial da cidade.

A decisão do tribunal atende a um pedido realizado no final de 2023 pelas filhas de Maradona, Dalma e Giannina, juntamente com os restantes herdeiros.

O "Memorial M10" pretende ser "o lugar onde Maradona encontrará o descanso eterno, perto do povo argentino", a quem tantas alegrias deu ao longo da sua carreira, principalmente na Copa do Mundo de 1986.

O espaço permanecerá aberto ao público e será erguido na esplanada que liga a Casa Rosada, sede do governo onde a estrela foi sepultada, com o charmoso Puerto Madero, que pode ser acessado a pé a partir da icônica Plaza de Mayo.

As autoridades explicaram que a decisão responde a "razões humanitárias e emocionais", além de possibilitar que "seus familiares e aqueles que o desejarem se aproximarem do local para lhe prestarem homenagem".

O mesmo tribunal argentino julgará sete dos oito acusados pela morte de Maradona, em um processo que foi adiado em mais de uma ocasião a pedido das defesas de três deles: o neurocirurgião Leopoldo Luque, a psiquiatra Agustina Cosachov e o psicólogo Carlos Díaz. (ANSA).

