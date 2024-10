Escritora que doou R$ 150 mil a Tabata defende voto útil em Boulos

A escritora Beatriz Bracher, terceira maior doadora da campanha de Tabata Amaral (PSB), é também uma das signatárias do manifesto recém-divulgado por artistas e intelectuais em defesa do voto útil em Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

O que aconteceu

Escritora doou R$ 150 mil à campanha da deputada federal. O valor só aparece atrás das transferências dos empresários Edson Queiroz Neto, herdeiro e executivo do grupo Edson Queiroz, um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, e Guilherme Leal, cofundador da Natura. Cada um doou 200 mil à candidatura de Tabata em 2024.

Apesar da contribuição a Tabata, Bracher assina manifesto que defende frente ampla contra bolsonaristas e voto útil em Boulos. "A frente ampla que impediu Bolsonaro de permanecer no poder [em 2022] precisa se levantar novamente para evitar que este segundo turno de consagração do bolsonarismo aconteça", diz o documento divulgado na última segunda (30) e assinado por um grupo formado por mais de 150 artistas, intelectuais, juristas e empresários brasileiros, incluindo Bracher.

Carta em defesa da candidatura de Tabata foi endossada por irmão da autora, que não assina o documento. Um dia depois da divulgação do manifesto favorável ao candidato do PSOL, personalidades lançaram uma carta aberta que pede voto a Tabata e refuta que seja "hora de cálculos de conveniência". Um dos signatários do documento é o banqueiro Cândido Bracher, irmão da escritora e, assim como ela, filho de Fernão Bracher, que foi presidente do Banco Central e um dos fundadores do banco BBA.

Escritora é a 21ª maior doadora de campanhas eleitorais em 2024. Conforme dados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), só neste ano, ela doou R$ 795 mil a 22 campanhas. O valor foi destinado a diretórios de partidos como PT e Rede, além de candidatos que vão do PSOL ao PSDB. Em 2022, Bracher doou R$ 150 mil à campanha de Lula e ajudou a organizar jantares em favor da sua candidatura à presidência. A reportagem tentou contato com a autora, mas teve não retorno.

Quando olhamos para as pesquisas, fica evidente que o candidato que reúne as melhores condições de evitar o desfecho trágico de um segundo turno entre dois bolsonaristas é Guilherme Boulos. Parte dos signatários deste manifesto tem preferência por outras candidaturas e só votaria em Boulos no segundo turno, mas reconhece que estamos diante de um risco que o país não pode correr

Trecho de manifesto em defesa do voto em Guilherme Boulos (PSOL)