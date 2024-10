Debate da Globo em SP: quais candidatos foram convidados?

Do UOL, Em São Paulo

O debate da TV Globo para a Prefeitura de São Paulo deve reunir os principais nomes da disputa pelo comando do Executivo na cidade. Seguindo critérios estabelecidos pela emissora, foram convidados candidatos que possuem representatividade no Congresso Nacional e desempenho relevante nas pesquisas eleitorais.

Confira os detalhes sobre os participantes

Critérios de convite

Foram chamados candidatos de partidos com, no mínimo, cinco representantes no Congresso Nacional.

Também foram incluídos aqueles que atingiram ao menos 6% das intenções de voto na última pesquisa Quaest, divulgada no dia 30 de setembro.

Candidatos convidados

Datena (PSDB);

Guilherme Boulos (PSOL);

Pablo Marçal (PRTB);

Ricardo Nunes (MDB);

Tabata Amaral (PSB).

Horário e onde assistir

O evento será realizado nos estúdios da Globo, sem a presença de plateia.

O debate será transmitido ao vivo pela TV Globo, GloboNews, g1 e Globoplay e iniciará após a exibição da novela "Mania de Você" - após às 21h.