Lula critica inação de Conselho da ONU sobre Israel: 'Não tem autoridade'

O presidente Lula (PT) voltou a criticar o Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) por não interferir nos ataques de Israel contra outros países no Oriente Médio.

O que aconteceu

Lula tem cobrado com frequência ações da organização no combate às guerras. "É inexplicável que o Conselho da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente numa mesa para conversar ao invés de só saber matar", disse Lula, em viagem ao México, nesta terça (1º).

O brasileiro também tem sido uma das principais vozes internacionais contra as ações do premiê Benjamin Netanyahu, mas o tom voltou a subir com os ataques ao Líbano. Até esta manhã, cerca de 3.000 brasileiros que moram no Líbano já pediram ajuda para deixar o país diante da escalada de violência na região, segundo informações do governo do Brasil.

A estimativa do Itamaraty é que 20 mil brasileiros vivam no Líbano. No ano passado, o governo fez uma grande de operação de retirada de brasileiros na Faixa de Gaza, após o início do conflito, em 7 de outubro.

A guerra já se tornou regional. Nesta tarde, o Irã iniciou ataques a míssil contra Israel. Cerca de 100 mísseis foram lançados em duas ondas, com uma diferença de dez minutos entre as duas.

Lula pediu reformulação da ONU

Lula propôs a realização de uma conferência para revisar o estatuto e a composição da ONU durante encontro do G20, em Nova York, na semana passada. A proposta seria uma espécie de constituinte, com base no artigo 109 da Carta da ONU, de 1945.

Para aprovar a convenção, é preciso dois terços dos 193 países integrantes e nove votos do Conselho de Segurança da ONU. O poder de veto dos cinco membros permanentes não pode ser aplicado. O texto diz que, caso haja aprovação de dois terços dos países-membros e de todos os membros permanentes do Conselho de Segurança, a carta de 1945 poderá ser alterada.

Isso pode impactar, por exemplo, na quantidade de membros permanentes do Conselho de Segurança. É uma luta antiga de Lula, que voltou a pedir "uma ampla reforma" na ONU. "A organização passa por uma crise de confiança que precisa ser estabelecida. Não precisamos nos furtar de mudanças estruturais", disse.