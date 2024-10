Fátima, da Mynd: 'Não sou empresária do artista, sou CEO da empresa dele'

Um artista ou criador de conteúdo que tem a intenção de entrar no time de influenciadores da Mynd tem consciência de qual tipo de referência quer ser na internet e de como será seu conteúdo nas redes sociais.



À frente da agência que é referência no país em gestão comercial de influenciadores, a CEO da Mynd, Fátima Pissara, explica no Divã de CNPJ que seu negócio carrega toda estrutura para realizar o sonho de um criador, mas ele precisa saber onde quer chegar.



Eu não sou empresária do artista. Eu sou o CEO da empresa dele. O empresário é ele. É você. Você é o seu empresário. Eu tenho que ser o CEO da sua empresa que você contrata para implementar o que você quer da sua vida Fátima Pissara, CEO da Mynd2mynd e da Billboard Brasil



A Agência carrega alguns dos maiores influenciadores do país no seu time de agenciados . A lista vai de Luísa Sonza, Xamã, Taynara OG, Camila de Lucas, Mari Maria até Pabllo Vittar, o primeiro artista agenciado ainda na criação da Mynd, em 2017.



Pissara chegou à Mynd por um convite da cantora Preta Gil, que insistiu no talento da empresária para gerenciar a carreira comercial de talentos da música. Fátima, que liderava a operação da VEVO no Brasil, só topou a nova iniciativa porque Preta aceitou uma sociedade para começar a Mynd ao seu lado.



Para quem espera fórmulas milagrosas, tendências de conteúdo que funcionam para viralizar nas redes sociais, Fátima avisa que esse não é o seu estilo de trabalho.

O criador que decola com o agenciamento da Mynd tem paixão por um tipo de conteúdo ou nicho na internet, tem as suas ideias, e precisa de apoio empresarial para colocar todos esses desejos em prática.



Eu não acho que isso funciona. Eu ordenar o que eu acho que vai dar certo para você. O principal atributo é ser legítimo. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar, eu vou fazer você chegar, mas a vontade é sua. Você tem que cumprir a sua vontade, o seu desejo, a forma que você acha que vai dar certo, o que você ama Fátima Pissara, CEO da Mynd2mynd e da Billboard Brasil



A empresária vê o trabalho de Mynd como a estrutura que um criador de conteúdo precisa para ter sucesso na profissão quando ele sabe o que fazer para alcançar seu objetivo nas redes sociais.



A minha utilidade é como as quatro rodas de um carro, mas quem dirige um carro é você. Você sabe o que você quer fazer e onde você quer chegar. Eu tenho que ser a ajuda para fazer você chegar lá. Eu tenho que ser a organização para fazer você chegar lá, mas eu não posso ser a ideia Fátima Pissara, CEO da Mynd2mynd e da Billboard Brasil



O videocast é exibido toda segunda-feira, às 18h30, no Canal UOL e no Youtube do UOL. A versão em áudio do programa também fica disponível nas plataformas de podcast. Confira o programa com Fátima Pissara, CEO da Mynd2mynd: