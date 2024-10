Oito mortos no Irã em dois dias devido ao consumo de álcool adulterado

Pelo menos duas pessoas morreram após consumirem álcool adulterado no Irã, aumentando o número de mortos para oito em dois dias, anunciou a imprensa local nesta segunda-feira (30).

No domingo, os veículos de comunicação noticiaram seis mortes causadas pelo consumo de álcool adulterado no Irã, onde a venda de álcool é proibida.

Outras duas pessoas morreram devido a "complicações graves" relacionadas com o consumo de álcool contrabandeado no norte do país, segundo a agência Tasnim.

Desde domingo, 57 pessoas intoxicadas por "etanol ou metanol" foram hospitalizadas nesta região, segundo a mesma fonte.

No Irã, os veículos de comunicação noticiam frequentemente casos de intoxicações fatais com álcool contrabandeado, que é fácil de obter.

Em setembro de 2023, a Justiça iraniana condenou quatro indivíduos à morte por venderem álcool adulterado, que deixou 17 mortos.

