Israel ataca centro de Beirute; mais de 100 mil pessoas já fugiram para a Síria, segundo a ONU

O Exército israelense realizou nesta segunda-feira (30) o primeiro ataque no centro de Beirute desde o início dos confrontos mais diretos entre Israel e o Hezbollah. Pelo menos quatro membros do grupo armado Jamaa Islamiya, em Beirute, morreram na ofensiva. O movimento reforça o contigente do Hezbollah em suas operações no norte de Israel, em apoio ao Hamas.

A Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP) já havia anunciado a morte de três de seus membros no ataque israelense a Beirute. O movimento palestino Hamas também anunciou nesta segunda-feira que seu líder no Líbano foi morto em outro ataque.

"Fatah Sharif Abu al-Amin, líder do Hamas no Líbano e membro da liderança do movimento no exterior", foi morto em um ataque em sua casa no campo de refugiados palestinos de al-Bass, no sul do Líbano, escreveu o movimento em um comunicado.

Abu al-Amin, sua esposa, filho e filha morreram em um "assassinato terrorista e criminoso", acrescentou o movimento islâmico. Segundo a agência de notícias oficial libanesa ANI, o campo de refugiados perto da cidade de Tiro, no sul do país, também foi alvo de um ataque aéreo.

Intensificação dos ataques

O Exército israelense intensificou os bombardeios no Líbano desde 23 de setembro para permitir o retorno ao norte de Israel de seus habitantes que se retiraram da região após o início dos combates com o Hezbollah.

Desde o início da guerra em Gaza, Israel tem como alvo militantes do Hamas no Líbano. Em 2 de janeiro de 2024, o número dois do movimento palestino, Saleh al-Arouri, foi morto perto de Beirute em um ataque atribuído a Israel.

Em agosto, um ataque israelense a um veículo na cidade de Saidon, no sul do Líbano, matou Samer al-Hajj, um oficial do Hamas no campo de refugiados palestinos de Ain al-Helweh, no Líbano.

De acordo com estimativas da ONU, quase 250.000 refugiados palestinos e seus descendentes ainda residem no país.

Eles obtiveram refúgio depois de serem expulsos ou fugirem de suas propriedades na época da criação de Israel, em 1948, de acordo com a ONU. O Exército libanês não se posiciona em campos palestinos onde a segurança é fornecida por facções palestinas.

Guerra total "deve ser evitada"

O Exército israelense realizou novos bombardeios contra o Hezbollah no Líbano, que deixaram mais de 100 mortos neste domingo (29). Israel também afirma ter atingido alvos dos rebeldes huthis no oeste do Iêmen, deixando quatro mortos.

O Exército israelense afirmou ter matado na sexta-feira, junto com Nasrallah, mais de 20 membros do Hezbollah de diversos escalões presentes no quartel-general subterrâneo de prédios civis.

Segundo o Irã, um comandante da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, também morreu no ataque de sexta-feira. Sua morte "não ficará sem resposta", advertiram as autoridades iranianas.

O Hezbollah, financiado e armado pelo Irã, foi criado em 1982 durante a guerra civil no Líbano, por iniciativa da Guarda Revolucionária do Irã.

Guerra deve ser evitada

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou neste domingo que uma "guerra total" no Oriente Médio "deve ser evitada" e o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, chegou ao Líbano para "conversar com as autoridades locais e fornecer apoio, especialmente humanitário".

A Arábia Saudita pediu que a soberania do Líbano e a preservação "da paz e da segurança regionais" fossem respeitadas. Apesar dos ataques de Israel, o Hezbollah continua lançando foguetes contra o território israelense.

O Irã pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para evitar "uma guerra total" na região. O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, indicou que cerca de um milhão de pessoas poderiam ter sido deslocadas pelos ataques israelenses no Líbano.

"Este pode ser o maior deslocamento populacional da história do Líbano", declarou. Cerca de 100.000 pessoas fugiram para a Síria após ataques aéreos israelenses no Líbano, segundo a agência de refugiados da ONU (ACNUR).

"O número de pessoas que cruzaram o Líbano para a Síria, fugindo dos ataques aéreos israelenses - cidadãos libaneses e sírios - chegou a 100.000. O êxodo continua", escreveu o Alto Comissário da ONU para Refugiados, Filippo Grandi, na rede social X.

The number of people who have crossed into Syria from Lebanon fleeing Israeli airstrikes ? Lebanese and Syrian nationals ? has reached 100,000. The outflow continues.



UNHCR is present at four crossing points alongside local authorities and @SYRedCrescent to support new arrivals. pic.twitter.com/7dtrghsMH4 ? Filippo Grandi (@FilippoGrandi) September 30, 2024

O Hezbollah abriu uma frente contra Israel em apoio a seu aliado Hamas na guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento palestino em solo israelense em 7 de outubro de 2023.

(Com informações da AFP)