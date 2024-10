Enchentes matam quase 200 pessoas no Nepal

NOVA DELI, 30 SET (ANSA) - Ao menos 192 pessoas morreram no Nepal vítimas de enchentes e deslizamentos de terra que atingiram o país após fortes chuvas desde a última sexta-feira (27).

Destas, 35 foram soterradas por uma avalanche sobre veículos que passavam por uma estrada ao sul da capital Katmandu. A calamidade ainda evacuou mais de 4 mil pessoas e deixou mais de 30 desaparecidos.

Segundo dados do Departamento Meteorológico nepalês, essa foi a pior precipitação no país desde 2002, com 240 milímetros de chuva na sexta.

O fenômeno deixou grande parte das regiões oriental e central do Nepal submersa, sendo a capital uma das áreas mais atingidas, com diversos bairros debaixo d'água.

Muitas estradas seguem bloqueadas pela lama nesta segunda-feira (30), o que tem dificultado o transporte de alimentos, que já entram em escassez. (ANSA).

