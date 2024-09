Nepal fecha escolas com 151 mortes causadas por fortes chuvas

Por Gopal Sharma

KATMANDU (Reuters) - O Nepal fechou escolas por três dias após deslizamentos de terra e inundações provocados por dois dias de fortes chuvas no país do Himalaia, que mataram 151 pessoas e deixaram 56 desaparecidos, disseram autoridades neste domingo.

As enchentes paralisaram o trânsito e as atividades normais no vale de Katmandu, onde 37 mortes foram registradas em uma região que abriga 4 milhões de pessoas e a capital.

Autoridades disseram que estudantes e seus pais enfrentaram dificuldades, enquanto universidades e escolas danificadas pelas chuvas precisavam de reparos.

"Pedimos às autoridades competentes que fechem as escolas nas áreas afetadas por três dias", disse Lakshmi Bhattarai, porta-voz do Ministério da Educação, à Reuters.

Algumas partes da capital relataram chuvas de até 322,2 mm, elevando o nível do principal rio Bagmati em 2,2 m além da marca de perigo, disseram especialistas.

Mas houve alguns sinais de trégua na manhã deste domingo, com as chuvas diminuindo em muitos lugares, disse Govinda Jha, meteorologista da capital.

"Pode haver alguns chuviscos isolados, mas chuvas fortes são improváveis", disse ele.

Imagens de televisão mostraram equipes de resgate da polícia com botas de borracha na altura do joelho usando picaretas e pás para remover a lama e retirar 16 corpos de passageiros de dois ônibus arrastados por um enorme deslizamento de terra em um local na principal rota para Katmandu.

As autoridades meteorológicas da capital atribuíram as tempestades a um sistema de baixa pressão na Baía de Bengala que se estende sobre partes da vizinha Índia, próxima ao Nepal.

O desenvolvimento casual amplia os riscos da mudança climática no Nepal, afirmam os cientistas climáticos do Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado das Montanhas (ICIMOD).

"Nunca tinha visto uma inundação nessa escala em Katmandu", disse Arun Bhakta Shrestha, funcionário do centro responsável por riscos ambientais.

Em uma declaração, o centro pediu ao governo e aos planejadores urbanos que aumentem "urgentemente" o investimento e os planos de infraestrutura, como sistemas subterrâneos de águas pluviais e esgoto.

