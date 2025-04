Rodovias de SP têm trânsito lento na volta do feriado

Do UOL, em São Paulo

Milhões de pessoas circulam nas rodovias de São Paulo hoje, no fim do feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes. Segundo a Agência de Transporte do Estado (Artesp), 30 das 36 rodovias monitoradas têm tráfego lento ou congestionamento.

O que aconteceu

Estradas tinham 221 km de tráfego lento às 13h30. Outros 15,8 km estão congestionados, segundo o Centro de Controle de Informações da Artesp.

Há quatro trechos com operação especial de trânsito. As rodovias Anchieta e Imigrantes iniciaram Operação Subida, mas o trânsito continua lento nos sentidos norte e sul.

A SP 340, Rodovia Mario Beni, está congestionada por conta de um acidente. Já o Acesso Cônego Dômenico Rangoni, sentido Guarujá, está congestionado por excesso de veículos, assim como a Interligação Planalto, que conecta as rodovias Anchieta e Imigrantes.

São Paulo teve recorde de congestionamento na saída do feriado. Na quinta à noite havia 1.289 km de congestionamento nas vias da capital, segundo a CET. Cerca de 5 milhões de veículos circularam pelas rodovias que ligam a capital, o interior e o litoral durante o feriado.

Paulistanos enfrentaram horas de congestionamento. Como o UOL mostrou, os moradores da capital paulista que decidiram pegar a estrada na Sexta-feira Santa para passar o feriado prolongado no litoral norte do estado ficaram presos no trânsito por até 14 horas.

Expectativa de trânsito à tarde. Segundo a Ecovias, há expectativa de tráfego intenso hoje, das 14h às 22h, no sistema Anchieta-Imigrantes.