'Cirúrgico' e 'bárbaro': por que o livro 'O Oráculo da Noite' faz sucesso

O livro 'O Oráculo da Noite: A História e A Ciência do Sonho', escrito pelo neurocientista e escritor brasileiro Sidarta Ribeiro, é bem avaliado por leitores e tem feito sucesso de vendas. São mais de três mil avaliações do título na Amazon, uma dos parceiros do UOL.

O Guia de Compras UOL encontrou uma oferta em que o livro está com 27% de desconto. Veja abaixo sobre o quê essa obra trata e alguns comentários de quem já a leu.

Do que trata o livro

Segundo a editora Companhia das Letras, o livro aborda uma versão da história da mente humana pelo viés do sonho. Para isso, o autor trata dos principais debates da psicanálise, medicina, biologia molecular e neurofisiologia. Sidarta Ribeiro defende que o sonho pode ser uma fonte para obter percepções valiosas para as nossas vidas.

A obra tem 484 páginas e foi publicada em 2019. É dividida em 18 capítulos, como "Loucura é sonho que se sonha só", "Genes e memes", "Dormir para criar" e "A bioquímica onírica". Além do mais, tem epílogo, caderno de imagens e notas.

O autor é pós-doutor em neurofisiologia pela Universidade Duke e professor titular de neurociência do Instituto do Cérebro da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte).

Veja alguns dos trechos do livro que foram destacados por leitores do Kindle.

"Memórias são cicatrizes, e sua ativação durante o sono possui causa e significado"

"A interpretação de um sonho pressupõe a compreensão profunda do contexto real e emocional do próprio sonhador, e pode ser extremamente transformadora"

"Numa definição preliminar, o sonho é um simulacro da realidade feito de fragmentos de memórias"

O que diz quem leu

O livro tem nota média de 4,8 (do total de cinco) na Amazon. Confira algumas avaliações.



Esse livro foi uma grata surpresa. Neurocientista e com ampla experiência, o autor sabe do que escreve neste livro: o sonho. O sonho é um assunto que sempre me fascinou. Por muito tempo pensei que não sonhava, até começar a anotar meus sonhos imediatamente após acordar (algo recomendado pelo autor, aliás). Entender mais cientificamente os mecanismos envolvidos durante o sonho foi revelador.

Alexandro Baldassin

Cirúrgico. Estou explorando as obras dos autores brasileiros e esta me surpreendeu positivamente. Sidarta aborda temas inéditos, pelos menos do meu ponto de vista, a respeito dos sonhos ao longo da história. É impressionante como a leitura flui e a linguagem, por mais que seja técnica em algumas partes, é para todos. Comprem e valorizem nossos professores e pesquisadores.

Anna Laura

Bárbaro. É difícil falar sobre esse livro sem pensar em inúmeros adjetivos positivos. Sidarta dá uma aula, gestada durante quase 15 anos de pesquisas científicas. O livro vai das explicações freudianas, junguianas, xamânicas, mitológicas, até as mais recentes pesquisas sobre sono e sonho. Um deleite de leitura para quem se interessa em dormir bem e sonhar melhor também.

Bill W Ádias

É fantástico e dá um imenso orgulho saber que um pesquisador e cientista brasileiro produziu (não sozinho) essa verdadeira obra científica. Seus estudos e postulações se mostraram afiadas quanto às perspectivas desse fenômeno, que mesmo vivenciado por todos, é tão misterioso. (...) Como graduando em psicologia, me vi abraçado num tema que com certeza estudarei afinco a minha vida toda.

Thyago Barbososa

Pontos de atenção

As principais críticas de leitores são sobre a repetição de temas no texto, o que tornaria a obra prolixa. Também há relatos de exemplares entregues com defeitos físicos.

Esperava algo mais de divulgação científica, mas o livro é bastante prolixo e pouco didático.

Rodrigo Ribeiro Carioca

Não gostei muito. Muito repetitivo. Bem escrito, mas me decepcionei. Esperava mais.

Sônia Nogueira da Gama Gondim

À primeira vista, o livro impressiona e convence pelo tamanho e aparente profundidade do assunto. Entretanto, a leitura rapidamente se mostra penosa em virtude do pseudo-eruditismo de algum vocabulário menos comum, seguida pela sofrida superficialidade e prolixidade dos tópicos desenvolvidos. Mais uma salada de diversos assuntos do que um manual com eixo coerente e conteúdo robusto.

Diego Adão

Entrega no prazo, porém o pacote chegou com um rasgo e o livro com um amassado na lombada que chegou a rasgar um pouco.

Mateus Fabres

