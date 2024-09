Polêmico projeto de expansão da sede de Wimbledon recebe sinal verde

O torneio de tênis de Wimbledon recebeu nesta sexta-feira (27) autorização para continuar com seu polêmico projeto de expansão, que praticamente triplicará a superfície do torneio de Grand Slam no sudoeste de Londres.

A proposta do All England Club, que organiza o torneio de tênis na grama de Wimbledon, para construir 39 novas quadras, incluindo uma com capacidade para 8 mil pessoas, em terrenos adjacentes ao antigo Wimbledon Park Golf Club, foi aprovada nesta sexta pelo secretário do urbanismo de Londres, Jules Pipe.

Os planos foram apresentados pela primeira vez em 2021, mas o projeto enfrentou forte oposição local, especialmente por parte da associação Save Wimbledon Park e de ambientalistas.

O All England Club, por seu lado, justificou o projeto de expansão com a intenção de organizar as eliminatórias do torneio, que atualmente são realizadas em Roehamton, a cerca de cinco quilômetros de distância, na mesma sede de Wimbledon.

"Estamos ansiosos para trabalhar com todas as partes para dar vida a esta visão, proporcionando uma das maiores transformações de Londres desde os Jogos Olímpicos de 2012 e garantindo o futuro de Wimbledon na elite do esporte mundial", disse a presidente do All England Club, Debbie Jevans.

