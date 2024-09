'Paz não é submissão ao inimigo', diz Mattarella sobre Ucrânia

BERLIM, 27 SET (ANSA) - O presidente da Itália, Sergio Mattarella, que está em visita a Berlim, confirmou nesta sexta-feira (27) o posicionamento de seu país na guerra da Rússia contra a Ucrânia, afirmando que Roma busca uma solução para o conflito, ainda que a paz não signifique submissão ao inimigo.

"Estamos em busca de uma conclusão a esta imprudente aventura russa contra a Ucrânia, mas a paz não quer dizer submissão e abandono dos princípios de dignidade de cada país e do direito internacional", declarou o chefe de Estado italiano.

A declaração de Mattarella foi reforçada pelo presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier. "Alemanha e Itália estão ao lado da Ucrânia", garantiu.

As falas vão ao encontro da postura da premiê da Itália, Giorgia Meloni, na última terça-feira (24), quando se reuniu com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à margem da 79ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York, garantindo o apoio de seu governo, que está à frente do G7 em 2024, a Kiev, tanto para defesa quanto para reconstrução. (ANSA).

