Confiança de serviços do Brasil cai em setembro a menor nível em mais de um ano, diz FGV

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança do setor de serviços do Brasil recuou em setembro para o menor nível em um ano e quatro meses em meio a um recuo na demanda, mostraram os dados divugados nesta sexta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

No mês, o Índice de Confiança de Serviços (ICS) caiu 0,8 ponto e foi a 93,8 pontos, menor nível desde maio de 2023 (92,3 pontos).

"O resultado de setembro da confiança de serviços é consequência da piora da confiança em todos os principais segmentos da pesquisa, mas ainda assim o terceiro trimestre termina com tendência de estabilidade", explicou Stéfano Pacini, economista do FGV IBRE, em nota.

A FGV informou que o Índice de Situação Atual (ISA-S), indicador da percepção sobre o momento presente do setor de serviços, caiu 1,3 ponto, para 95,4 pontos.

Já o Índice de Expectativas (IE-S), que reflete as perspectivas para os próximos meses, recuou 0,4 ponto, para 92,2 pontos.

"O volume de demanda foi mais baixo no mês, principalmente para os segmentos de alojamento e alimentação. Já nas expectativas para os próximos meses, os empresários seguem cautelosos quanto ao futuro dos negócios frente a uma expectativa negativa de demanda para os próximos meses", disse Pacini.

O economista alertou ainda para as consequências do aumento da taxa básica de juros. Na semana passada, o Banco Central elevou a Selic em 0,25 ponto percentual, a 10,75% ao ano, mostrando preocupação com o cenário inflacionário.

"O cenário macroeconômico de bons resultados em termos de emprego e renda é um fator positivo para o setor, porém um alerta está aceso frente ao aumento da taxa de juros a fim de conter pressões inflacionárias que afetam, principalmente, os segmentos mais relacionados aos consumidores", completou.