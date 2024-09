Wall St sobe com a euforia da IA após previsão positiva da Micron

Por Johann M Cherian e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quinta-feira, com o S&P 500 atingindo máxima recorde, uma vez que previsão positiva da Micron reavivou o frenesi em torno da inteligência artificial e um relatório de pedidos de auxílio-desemprego mais fraco do que o esperado acalmou as preocupações sobre o mercado de trabalho.

A Micron Technology saltava 17,3% depois que a fabricante de chips de memória previu uma receita maior do que a esperada para o primeiro trimestre, ressaltando que a demanda por chips de memória usados na computação de IA é robusta.

O otimismo impulsionava outras ações de chips, com a Nvidia subindo 2,8%, a Advanced Micro Devices avançando 3,6% e a Broadcom ganhando 2,2%. O índice mais amplo Philadelphia SE Semiconductor saltava 3,7%, para níveis vistos há mais de dois meses.

Os investidores também analisavam um relatório do Departamento do Trabalho que mostrou que os pedidos de auxílio-desemprego chegaram a 218.000 na semana encerrada em 21 de setembro, abaixo das estimativas de 225.000.

"Números melhores de emprego significam que o Fed fará um corte de apenas 25 pontos-base na próxima reunião... por um lado, não teremos um corte maior na taxa, mas, por outro, isso indica que a economia está forte, o que é uma boa notícia", disse Melissa Brown, diretora-gerente de pesquisa de decisão de investimento da SimCorp.

O Dow Jones subia 0,52%, para 42.134,16 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,65%, a 5.759,29 pontos. O Nasdaq Composite tinha alta de 1,12%, para 18.284,01 pontos.