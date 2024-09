'Quentinho' e 'macio': saiba por que este pijama infantil faz sucesso

Um modelo de pijama infantil colorido, disponível em diferentes cores e tamanhos, tem feito sucesso entre consumidores da Shopee. As peças remetem a personagens famosos de desenhos animados, vêm com faixa para ajustar na cintura e são feitas de tecido confortável.

Veja a seguir o que diz quem adquiriu esse produto e quais os principais pontos de atenção indicados por compradores.

O que esse produto promete

Disponível nas cores azul (com detalhes em vermelho), laranja e preto, rosa (com estampas de flores) e lilás (com uma tiara estampada no capuz).

Dá para escolher entre diversos tamanhos (indicados para crianças de seis meses a quatro anos de idade).

O que diz quem comprou

O produto tem nota média de 4,7 (do total de cinco estrelas) na Shopee. Leia alguns dos comentários de consumidores.

Ótimo preço. Superlindo, com ótimo acabamento. Bem quentinho, sim. Recomendo e comprarei mais vezes, com certeza.

Mylla Feitosa

Gostei do roupão. Tecido macio e deve cumprir a função de aquecer a criança. Porém, se for para enxugar, não serve. Não é de material atoalhado. Recomendo a compra.

Renata

O tecido parece de manta. Bem macio e fofinho, mas gostoso. Pensei que fosse mais bem acabado, principalmente na cabeça, mas está bom. É bonito.

Joci Marques

Pontos de atenção

Entre as principais reclamações estão a baixa qualidade do produto e do bordado das peças. Os consumidores também reclamam que, apesar de ser anunciado como pijama de banho, o produto não serve para secar a pele.

Não corresponde à foto. O bordado do mickey é bem ruim. A orelha pequena. Mas o tecido é ok. Só fiquei decepcionada pela expectativa da foto mesmo.

Amanda Coutinho



Achei a qualidade do produto infeior ao que parece na foto. Não gostei do bordado dos personagens também.

Andreia

Achei que seria de melhor qualidade. Deveria ser todo forrado... Acabamento ruim.

Kelly

Não é um roupão de banho, o tecido é de uma manta. Não gostei, parece mais para dormir e não dá para secar com ele.

Ana

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.