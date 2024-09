Omar Aziz: 'Moraes tirou X do ar; por que não tiram as bets do ar?'

O senador Omar Aziz (PSD-AM) fez um apelo a à PGR (Procuradoria-Geral da República) para que encaminhe ao STF (Supremo Tribunal Federal) a ação em que solicita a retirada do ar de todos os sites de apostas esportivas até que o processo de regulamentação do setor seja concluído.

Em entrevista ao UOL News de hoje (26), o senador defendeu que as bets devem ser derrubadas pelo STF com urgência, assim como ocorreu com o X (ex-Twitter), fora do ar no Brasil há cerca de um mês.

Uma análise feita pelo BC (Banco Central) a pedido de Aziz aponta que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família destinaram R$ 3 bilhões às casas de apostas virtuais apenas no mês de agosto.

Antes de qualquer coisa, tem que tirar os sites do ar. O Alexandre de Moraes não tirou o X do ar numa canetada? Se a Procuradoria tivesse pedido já ao Supremo pra retirar do ar todas as bets...Neste momento tem milhões de brasileiros jogando, tentando a sorte. Ninguém vai ganhar.

Há 12 dias, no dia 16 desse mês, eu fui à Procuradoria e eu protocolei pessoalmente o pedido para que o PGR agisse junto ao Supremo, porque se tem alguém que pode tirar isso do ar hoje, é o Supremo Federal. Até agora não houve nenhuma movimentação, eu não tô falando de ontem, tô falando de 12 dias atrás. É urgente, urgentíssimo, não dá pra esperar mais.

Faço um apelo à Procuradoria Geral da República que encaminhe ao Supremo Tribunal. Porque, vem cá, o ministro Alexandre de Moraes, ele tirou o X do ar. Ou não tirou? Por que não se tira as bets do ar imediatamente? Omar Aziz (PSD-AM), senador

Para reforçar o argumento, o senador afirmou que a Champions League sabe que existe manipulação de resultados e proibiu a propaganda de bets no campeonato.

Por que a Champions League proibiu a propaganda de bets? Porque eles sabem muito bem que existe manipulação de resultado. Estou falando sobre isso. Quiseram até colocar nas bets a eleição pra apostar quem ia ganhar ou ia perder.

Então, qual é o meu pedido? Suspende as bets, tira todas elas do ar imediatamente, até se regulamentar e se saber o que vai acontecer. Não adianta apresentar projeto de lei agora no Congresso. Não vai andar com a rapidez que as pessoas estão achando. Até porque tem pessoas que são contra, mas tem gente que é a favor. Então não é bem simples assim. Agora, é simples para o Supremo Tribunal tomar essa decisão. Omar Aziz (PSD-AM), senador

O senador comparou apostas em bets com doações e disse que a suspensão das empresas não afetaria os dados de emprego no país.

Eu sei muito bem que eu estou mexendo com um mercado bilionário, em que a maioria dos meios de comunicação faz uma propaganda enorme. Agora, as pessoas que estão me ouvindo, que são muitas nesse momento, meus amigos, não adianta, vocês não vão ganhar, vocês só vão entregar o dinheiro, vocês estão fazendo doação.

Se me aparecer um brasileiro que diga que tem lucro apostando em bets... Não vai aparecer. Não tem nenhum brasileiro que possa dizer que teve um real de lucro com aposta em bets.

Se fechar as bets, não vai desempregar nenhum brasileiro, porque [as bets] estão fora do Brasil. Hoje você não tem nenhum site desses no Brasil. Omar Aziz (PSD-AM), senador

Landim: Candidatos deveriam ter vergonha de puxão de orelha de ministra

Também no UOL News, a colunista Raquel Landim afirmou que os candidatos à Prefeitura de São Paulo deveriam se envergonhar em vez de se esquivar da bronca dada por Cármen Lúcia, ministra do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), sobre o clima de violência nas eleições municipais.

Ontem, Cármen Lúcia condenou os atos de violência ocorridos durante a campanha e reiterou que a Justiça Eleitoral não tolerará casos de agressão. O candidato Pablo Marçal (PRTB) disse que o recado se destina a José Luiz Datena (PSDB) —que o agrediu com uma cadeirada—, a Duda Lima, marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB), e ao seu próprio assessor Nahuel Medina, que deu um soco em Duda.

Eles deveriam ter vergonha de receber esse puxão de orelha da ministra Cármen Lúcia. O que está acontecendo na campanha de São Paulo é uma barbaridade.

Aos poucos, vai subindo o nível de agressividade e descendo o da razoabilidade. Foram de ataques verbais para uma cadeirada e, agora, um soco. Meio que normalizamos tudo isso e esperamos esse circo a cada debate.

Esquivar-se do recado... Eles deveriam morrer de vergonha porque é um espetáculo lamentável o que está acontecendo na maior cidade do país, onde deveríamos efetivamente debater os problemas do município. Raquel Landim, colunista do UOL

