Ações europeias saltam com impulso de estímulo econômico na China

Por Pranav Kashyap

(Reuters) - A maioria dos principais índices acionários da Europa subiam nesta quinta-feira, impulsionados pelo otimismo em relação a novas medidas de estímulo econômico na China, enquanto investidores aguardam comentários da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde.

O índice STOXX 600,, subia 1%, a 524,48 pontos, um pouco abaixo de sua máxima recorde de 526,66.

As autoridades chinesas prometeram realizar "gastos fiscais necessários" para atingir a meta de crescimento econômico deste ano de 5%, fazendo as ações chinesas dispararem, com o índice CSI300 e o índice Hang Seng, de Hong Kong, subindo mais de 4%.

"Há otimismo de que a China poderá oferecer mais estímulos no futuro e, nesse caso, poderemos ver esses ganhos se manterem", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado do City Index.

Ações de luxo elevavam o índice de referência, com LVMH, Hermès, Dior, Kering e Burberry subindo entre 5% e 7%. As empresas de luxo europeias dependem muito dos gastos dos consumidores chineses.

A China também está considerando injetar até 1 trilhão de iuanes (142,39 bilhões de dólares) de capital em seus principais bancos para aumentar sua capacidade em uma tentativa de apoiar a economia.

O setor de tecnologia da Europa também contribuía para os ganhos, subindo 3,1%, uma vez que as ações de empresas europeias de semicondutores saltavam depois que a Micron Technology previu uma receita maior do que a esperada devido à demanda por inteligência artificial.

Um aumento de quase 4% no setor de recursos básicos também dava suporte, uma vez que os preços do cobre subiam. [MET/L]

Investidores aguardam comentários de vários membros do conselho do BCE, sendo que os comentários de Lagarde, às 10h30 (horário de Brasília), serão o centro das atenções.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,37%, a 8.298 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 1,07%, a 19.120 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 1,41%, a 7.672 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 1,33%, a 34.289 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 1,02%, a 1.913 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,43%, a 6.764 pontos.