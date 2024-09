Voepass demite diretores e faz mudanças no comando após acidente áereo

A Voepass Linhas Aéreas anunciou na noite desta quarta-feira (25) a demissão dos diretores das áreas de manutenção, segurança operacional e operações, além de mudanças no comando da empresa.

Alterações ocorrem após a queda de uma aeronave da companhia em 9 de agosto. Ao todo, 58 passageiros e 4 tripulantes estavam em avião que caiu na cidade de Vinhedo (SP). Ninguém sobreviveu.

O presidente e cofundador da empresa, José Luiz Felício Filho, assume novos cargos. Agora, além de atuar na chefia de operações, ele comandará a liderança executiva e a gestão direta das operações. "Felício é piloto há mais de 30 anos e está na presidência da companhia desde 2004, construindo uma base com diretrizes sólidas e sempre pautada pelas melhores práticas internacionais para garantir a segurança operacional de todos", disse a empresa em nota enviada ao UOL.

Diretores são demitidos. São eles: Eric Cônsoli, que estava à frente da chefia de manutenção; David Faria, da diretoria de segurança operacional; e Marcel Moura, da diretoria de operações. Em nota, a companhia disse reconhecer e agradecer as "importantes contribuições que os executivos desempenharam na trajetória da empresa".

Carlos Alberto Costa, executivo que está na empresa desde junho de 2022, irá para a diretoria de manutenção. Segundo a Voepass, ele tem mais de 35 anos de experiência na indústria aeronáutica e já ocupou diversas posições de liderança, assim como a diretoria de manutenção, em outras companhias aéreas.

Comandante Diego Hangai, que atua há 13 anos na companhia, comandará a diretoria de segurança operacional. Ele é instrutor de linha aérea com mais de 18 anos de experiência na aviação, "sempre atuando na gestão de operações e segurança operacional", acrescentou a empresa.

O também comandante Raphael Limongi ficará responsável pela direção de operações. Limongi é piloto com experiência nacional e internacional, está há 15 anos no mercado de aviação e já passou por cargos de liderança em diferentes áreas da aviação. "Ressaltamos apenas que as indicações para estes cargos de liderança estão sob aprovação da Anac, conforme regulação vigente", disse a companhia sobre as mudanças.

CEO também muda de função. Agora, Eduardo Busch ficará responsável pelas questões jurídicas da companhia como diretor jurídico.

Como ocorreu a queda?

Avião saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP) com 58 passageiros e quatro tripulantes. Ele decolou às 11h50 e pousaria às 13h45, segundo o FlightAware.

Aeronave despencou 13 mil pés (4.000 metros) em dois minutos. O registro de voo do Flight Radar mostra que o avião estava a 17 mil pés de altitude às 13h20 e a 4.000 pés às 13h22, quando o sinal de GPS foi perdido pela plataforma. A aeronave caiu pouco mais de 20 minutos antes de pousar e atingiu casas de condomínio residencial.

O piloto do avião, Danilo Santos Romano, comentou sobre uma falha no sistema antigelo da aeronave. A informação foi divulgada em relatório preliminar apresentado pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da FAB (Força Aérea Brasileira), no dia 6 de agosto. Porém, essa suposta falha ainda será apurada durante a investigação.