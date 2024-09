São Paulo recebe oficina sensorial sobre mosaico italiano

SÃO PAULO, 25 SET (ANSA) - A cidade de São Paulo receberá, no próximo dia 8 de outubro, uma oficina sensorial sobre mosaico italiano destinada a pessoas com ou sem deficiência visual, por ocasião da "Giornata del Contemporaneo" ("Jornada do Contemporâneo", em português).

A iniciativa, que busca levar a arte contemporânea para o grande público, será realizada no Instituto Italiano de Cultura da capital paulista e terá como tema a acessibilidade.

Batizada "Mosaico Contemporâneo - Um olhar para a diversidade", a oficina sensorial será ministrada pela professora Silvana Trombetta, pesquisadora sobre os mosaicos italianos, entre 16h e 18h (horário local), e terá entrada gratuita, mediante inscrição no site oficial (iicsanpaolo.esteri.it).

O objetivo é fazer a releitura da obra contemporânea em mosaico denominada "Lo Stemma", de autoria do artista italiano Afro Basaldella.

Tendo como suporte para a atividade o papel Panamá, os participantes serão convidados a compor com materiais de diferentes texturas a releitura da obra abstracionista, de modo a imprimir sua subjetividade na execução do trabalho.

Criada em 2005, a "Giornata del Contemporaneo" envolve museus, fundações, instituições públicas e privadas, galerias, estúdios, espaços de artistas com a intenção de contar a vitalidade da arte contemporânea no país. Este ano ocorrerá de maneira híbrida - física ou digital - com propostas online e offline.

A manifestação, promovida pela Associação dos Museus Italianos de Arte Contemporânea, conta com o apoio da Direção Geral de Criatividade Contemporânea do Ministério da Cultura da Itália e da Direção Geral para a Diplomacia Pública e Cultural do Ministério italiano das Relações Exteriores.

Serviço: Oficina Mosaico Contemporâneo - Um olhar para a diversidade Data: 8 de outubro (terça-feira) Das 16h às 18h - Atividade gratuita Endereço: Instituto Italiano de Cultura (Av. Higienópolis, 436) Aberta para crianças (a partir de 9 anos) e adultos, com ou sem deficiência visual Vagas limitadas - Inscrições no site iicsanpaolo.esteri.it (ANSA).

