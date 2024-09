Motor 'mexido' de picape com mais de 2.000 cv explode durante teste; veja

O motor tunado de uma Ram 3500 HD em 2006 acabou indo literalmente pelos ares durante uma competição de dinamômetro. O momento foi registrado em vídeo enquanto a unidade de 2.200 cv era empurrada através de oxido nitroso para chegar aos 3.000 cv.

O que aconteceu

O motor Cummins mexido de uma Ram HD estourou durante uma competição de dinamômetro nos Estados Unidos. Com injeção de água-metanol e uma enorme configuração triturbo capaz de gerar 130 psi de impulso, ele tinha 2.200 cv.

Porém, seu proprietário aumentou sua pressão para 150 psi utilizando oxido nitroso, o que poderia fazê-lo chegar a 3.000 cv de potência. Mas o motor explodiu, lançando peças para todos os lados e causando danos à carroceria do veículo.

O modelo é da Randy's Transmissions, do estado norte-americano de Utah, que não culpou o fornecedor do motor pela falha, dizendo que o risco de uma explosão era uma possibilidade no processo.

